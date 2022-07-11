Правительство разработало ряд мер, направленных на активизацию процесса перехода на отечесвтенное ПО

Уже несколько лет назад стало ясно, что России необходимо создать собственную программную среду, которая позволит сохранить цифровой суверенитет при любом, даже самом нереалистичном сценарии. Что ещё полгода назад казалось невозможным, сегодня стало не просто реальностью, но и обыденным явлением, ведь у миллионов и даже миллиардов людей нашей планеты больше нет никаких иллюзий относительно демократических принципов работы западных технологических компаний. Очевидно, что руководство сильно зависимо от американского правительства, а значит любая страна может подвергнуться показательной порке. Вообще очень многое решает размер, ну и не забывайте, что технологические гиганты только учатся работать в условиях стремительно меняющегося мира.

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Так, Россия давала ощутимую прибыль софтверным компаниям, поэтому нет ничего удивительного в том, что Microsoft даже сегодня не готова окончательно покинуть российский рынок. Скорее всего, следующая страна, которая подвергнется санкционной блокаде, окажется в более сложной ситуации, ведь к этому времени будет отработана полностью функционирующая схема, тогда как в последние месяцы мы видим разброд мнений и борьбу за личные интересы и прибыль. Как бы там ни было в будущем, но решать проблемы в России нужно было уже вчера. Импортозамещение работает, но темпы явно ниже запланированных. Правительство РФ усиливает давление на региональные власти, пытаясь мотивировать местные органы управления перейти на российское программное обеспечение, но эксперты утверждают, что пока всё идёт с переменным успехом.

Проблема в нежелании государственных органов переходить на отечественное ПО несмотря на все уговоры центра, а в качестве причины называется банальная нехватка финансирования. И вот здесь и кроется ключевой нюанс, ведь журналисты полагают, что многие чиновники просто не видят для себя выгоды в программе импортозамещения. Так, за каждый рубль, который поступит по программе импортозамещения, нужно будет давать отчёт, что сильно усложняет использования старых коррупционных схем. При этом государство не планирует снижать давление на чиновников. Речь идёт о создании специальной методики, позволяющей собирать и оценивать показатели перехода на отечественно ПО для тех или иных ведомств. Что важно, если ещё совсем недавно Минцифры требовало от чиновников отказа от иностранного ПО на персональных компьютерах, то 29 июня чиновникам рекомендуется перейти на российские аналоги мессенджеров, электронной почты и других программ, ежедневно используемых как на ПК, так и смартфонах. Предполагается, что более конкретные нормы будут разработаны к 15 августа, а первые результаты будут получены и оценены к середине сентября.

Аналитики отмечают, что в настоящее время около 80% государственных компаний находятся в процессе перехода на отечественное программное обеспечение. Но процесс сильно тормозится из-за отсутствия конкретных планов для каждого ведомства и чёткой программы. Вполне возможно, что решить это удастся за счёт личной заинтересованности российских чиновников. И на этот раз речь идёт не во взятках. Так, у каждого из чиновников есть так называемый показатель эффективности работы (KPI или Key Performance Indicator). Очень скоро работу по проведению импортозамещения включат в идентификатор. В случае, если чиновник продолжит игнорировать государственную программу, то лишиться выплат, премий и других надбавок.

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Эксперты уверены, что недостаток финансирования присутствует, но сегодня просто так заливать ведомства деньгами правительство не хочет. Это может привести к очередному срыву программы, поэтому будет проводиться работа с высшим руководящим составом. В качестве ещё одной проблемы называется непонимание целей импортозамещения. Многие чиновники технологически безграмотны, поэтому для них вообще нет разницы с каким софтом работать. Сколько лет в итоге продлится программа, сказать сложно. Нужно понимать, что очень многое зависит от конкретного региона, а реализация плана потребует огромных инвестиций. К сожалению, многие российские компании, занимающиеся выпуском программного обеспечения, видят в программе исключительную возможность для получения сверхприбылей. Известно, что цены на российские аналоги если и не выше, то точно ненамного ниже ПО от более именитых брендов. Источник.