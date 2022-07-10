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Майнинг Эфира на видеокартах в РФ перестал приносить прибыль – окупаемость достигла 1300 дней
Ранее считавшая одной из самых выгодных видеокарт для майнинга GeForce RTX 3060 Ti окупается за 1288 дней
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3050 MSI Gaming дешевле 40тр

Если обратить внимание на блоги, которые сегодня ведут известные и не очень майнеры из РФ, то многие из них не только строят планы по увеличению мощности своих ферм, но и реально закупаются оборудованием. Пользуясь падением курса Эфира они скупают сильно подешевевшие видеокарты на вторичном рынке или заказывают новенькие карточки из США и Китая. Сложно сказать, удастся ли хотя бы кому-то из них вернуть инвестиции. Проблем в данном случае предостаточно. Начнём с глобальной экономической нестабильности, которая тянет за собой нервозность на рынке криптовалют. Европейцы, которые последние полтора года с интересом вкладывали свои деньги в цифровые активы, сегодня предпочитают откладывать на зиму, поскольку власти многих стран уже сообщили о рекордном росте цен на энергоносители. 

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Всё это значит, что легко не будет, а шанс восстановления курса Эфира кажется нереалистичным. Добавьте к этому тот факт, что недавно команда разработчиков запустила вторую из трёх тестовых сетей. Финальный тест стартует в августе, а уже осенью Эфир может перейти на PoS. Как говорят многие эксперты, без Бомбы сложности ничего сделать будет невозможно, но пока этого и не требуется. Самое важно для разработчиков запустить стейкинг, а после можно медленно выдавливать майнеров с насиженных мест. Учтите, что всё это предположения, а в реальности мы не знаем, как всё будет проходить. Но даже в случае мягких изменений, хороших новостей нет. Много лет фермеры ищут альтернативу Эфиру. На данный момент есть несколько кандидатов, но ни один из них пока не демонстрирует стабильности, что крайне вредно для долговременных инвестиций. 

В данном материале мы изучим любопытные данные расширенного калькулятора майнинга. Он позволяет не только оценить хешрейт каждой видеокарты, но и рассмотреть прибыльность, а также определить необходимое количество дней для возврата инвестиций. В то же время в калькуляторе есть возможность установить цену на видеокарту в соответствие с рыночной. И здесь кроется самый большой подвох. Дело в том, что в Европе видеокарты в два раза дешевле, а многие начинающие майнеры откровенно игнорируют этот показатель. Мы установили текущие цены в соответствие с теми, что были сегодня утром в Ситилинк. Также можно изучить не только показатели по Эфиру, но и по другим криптовалютам. Начнём с GeForce RTX 3070 Ti. Предлагаем сразу же переместиться на последнюю колонку. Она содержит данные по доходности без учёта платы за розетку и с необходимостью полной оплаты за электричество. Поскольку многие майнеры копают у себя дома, то нет никакого смысла говорить о первом показателе. В то же время полученные 1232 дня красноречиво говорят о том, что вернуть свои вложения вы не сможете. 

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<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
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Даже если блокировка майнинга в сети Эфира затянется на год, заработанных денег хватит на покрытие только четвёртой части затрат. При этом ситуация с альткоинами ещё более удручающая. Но попробуем рассмотреть GeForce RTX 3060 Ti. Никаких сюрпризов, ведь 1288 дней не оставляют шансов на успех. Нам кажется, что сегодня традиционный майнинг Эфира мёртв. Фермеры выжимают последние соки с криптовалюты, но реальной выгоды почти нет ни у кого, ведь стоимость электричества постоянно растёт. В то же время, если вы очень сильно хотите стать фермером и у вас завалялись свободные деньги, купите ASIC-майнер. Стоит он дороже, но занимается добычей Биткоинов. Многие эксперты полагают, что через несколько лет цифровое золото подорожает, что позволит вам продать полученные за это время монеты с большой выгодой. Всё это время, пока Биткоин будет находиться на дне, вообще ничего не стоит продавать. Если вы идёте в майнинг за быстрой прибылью, то мы хотим вас разочаровать, ведь прибыли как таковой для небольших домохозяйств здесь больше нет. А вот терпеливые фермеры, которые готовы оплачивать огромные счета за электричество, к 2025 году могут разбогатеть. Или не могут, ведь мы не знаем в какую сторону будет дуть ветер перемен на глобальном политическом поле. 

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#видеокарты #майнинг #эфир
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РаveIshakh
11:16
помните я говорил что нашол способ обойти бан по железу? так же я сказал что модераторы не пропустят.
Майнинг Эфира на видеокартах в РФ перестал приносить прибыль – окупаемость достигла 1300 дней
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Сергей Малых
11:06
Эфир в первую очередь держат майнеры. Никому не нужен эфир с пос когда есть солана и полигон, намного быстрее, удобнее и комиссии копейки. Никто не пользуется эфиром чтобы переводить деньги
Цены на видеокарты растут за счет увеличения доходности майнеров
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