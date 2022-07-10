5 наиболее выгодных видеокарт, которые может купить требовательный геймер

А что выбираете вы: NVIDIA или AMD? Мы прекрасно понимаем, что единого ответа на этот вопрос нет и не может быть, а среди причин не только цена и перспективность той или иной модели. Очень многие эксперты забывают о первом опыте. Например, ещё в студенческом или школьном возрасте вам купили компьютер с видеокартой AMD. Это была явно не самая лучшая модель, но старый добрый Counter-Strike по сети и с ботами у вас летал на максималках. Что же, начав зарабатывать вы непременно заходите взять видеокарту мощнее, а выбор в сторону красного лагеря выглядит более предпочтительным.

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Точно такая же ситуация и с продукцией NVIDIA, но здесь срабатывает ещё и фактор толпы, ведь большинство геймеров отдаёт предпочтение именно видеокартам зелёной команды. Нам кажется, что наиболее верный путь, позволяющий купить оптимальную видеокарту, не имеет ничего общего с привычками и слухами. Вы смотрите на цену и производительность, остальное выдумали маркетологи и фанаты, которым больше нечем заняться в жизни, кроме как выжимать 1% из разогнанных с завода моделей, цена на которые намного выше аналогов. В данном материале мы пройдёмся по нескольким видеокартам, каждая из которых достойна вашего внимания и может заинтересовать любителей компьютерных игр.

Отметим, что цены продолжают оставаться на высоком уровне, но это не столько проблема магазинов, сколько последствия санкционной войны, с которыми приходится считаться. Если у вас есть 90 тысяч рублей, то мы советуем вам не зевать, ведь за эту сумму есть сверхмощная Radeon RX 6800 XT. Видеокарта создана для покорения вершин в разрешении 4К, а запаса прочности хватит на много лет. Модель производства GIGABYTE получила качественную систему охлаждения, а сам графический чип имеет кроткий нрав, а значит большую часть времени и вовсе будет вести себя тихо.

Получить неплохую выгоду можно купив GeForce RTX 3070 Ti. По чистой производительности эта видеокарта не может конкурировать с Radeon RX 6800 XT, но этого и не требуется. GeForce RTX 3070 Ti показывает неплохую производительность и лучше всего себя чувствует в разрешении 2К. Не стоит думать, что это плохо, ведь визуальная разница между 4К и 2К несущественная, а в пылу сражения вы и вовсе ничего не заметите. Значительным минусом GeForce RTX 3070 Ti являются 8 Гб видеопамяти. NVIDIA пожадничала, а некоторые эксперты полагают, что через 3 года такого количества памяти играм будет уже недостаточно. Мы предлагаем не спешить с выводами, но не исключаем, что это возможно.

Radeon RX 6800 стоит те же 80 тысяч, но предлагает 16 Гб видеопамяти. В играх она немного уступает GeForce RTX 3070 Ti, но разница незначительная, а фанаты Лизу Су помнят волшебное слово «перспектива». Не факт, что ваши вложения окупятся с годами, а 16 Гб памяти в итоге принесут ощутимую победу над экономными 8 Гб. Нужно понимать, что игровые движки пусть и развиваются, делают это медленно. Если студии начнут устраивать революции каждые 4 года, то в игры просто никто не сможет играть из-за высоких требований.

За 60 тысяч можно взять GeForce RTX 3060 Ti. Перед вами одна из самых интересных видеокарт текущего поколения NVIDIA. По позиционированию она идеально подходит для 1080р, но даже через несколько лет вы сможете использовать её и для 2К. Запас производительности огромен, а модель производства Palit выпустила неплохую систему охлаждения. Она позволяет держать не самый спокойный характер GeForce RTX 3060 Ti под контролем.

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Radeon RX 6700 XT полностью повторяет опыт уже описанной выше Radeon RX 6800 XT. Здесь 12 Гб видеопамяти и неплохой уровень производительности, а в реальных задачах Radeon RX 6700 XT и вовсе оказывается быстрее GeForce RTX 3060 Ti. Вот только для победы над NVIDIA нужно нечто большее, ведь на стороне Дженсена Хуанга миллионы фанатов. Увы, но AMD пока не торопится сбрасывать цены, а значит нужно выбирать, ведь теоретически Radeon RX 6700 XT не только быстрее, но и может раскрыться в будущем. Или не может, здесь как повезёт.