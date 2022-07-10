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В России назревает дефицит пива и вина – цены вырастут до 60%, а на решение проблемы уйдёт 30 лет
Где брать недостающий хмель и солод, пока неясно
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Были времена, когда странам и даже отдельным регионам приходилось существовать вне торговых путей, что требовало обеспечения всех нужд населения без привлечения соседей. Вполне возможно, что тогда в таком образе жизни был смысл, но сегодня ни одна страна не способна производить всё самостоятельно. Так уж сложилось, что где-то больше нефти, тогда как другие научились лучше выращивать кукурузу и виноград. Кто-то делает сыр, а есть и умельцы, способные создавать самый вкусный шоколад. Всего и не перечесть, но это и не требуется, ведь суть проблемы в том, что сегодня наш мир стремительно несётся в сторону разрыва торговых связей. ВТО не работает, Западные страны дали себе монополию на санкции, а глобальная экономика трещит по швам. В первую очередь всё это ударило по Европе, которая вторит заокеанским хозяевам, что приводит к печальным последствиям. 

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И всё же, как бы там ни было плохо в соседних странах, но наших читателей в первую очередь интересую собственные проблемы. После ввода санкций выяснилось, что в России не делают гвозди, есть сложности с производством чипов и наблюдается жуткий дефицит видеокарт. Пока параллельный импорт решает часть проблем, другие остаются за кадром, но некоторые из них уже завтра станут реальностью для каждого отдельно взятого жителя РФ. Речь идёт об обычном пиве и вине. Согласно экспертной оценке, к концу текущего года стоимость этих алкогольных напитков изменится не в лучшую сторону. Ожидается, что привычное стекло подорожает до 15%, пиво и вино в пластиковой таре – до 50%, а металлическая упаковка – до 60%. Стоит понимать, что цены будут варьироваться от одного производителя к другому, а некоторые и вовсе предпочтут субсидировать часть рынка. 

Как оказалось, проблема в острой нехватке отечественного хмеля и солода. Эксперты поясняют, что российская экономика была интегрирована в европейскую, где поставки сырья шли с территории Чехии. Нет никаких сомнений, что теперь производители хмеля в этой стране недосчитываются немалой части доходов, во только, когда в дело вмешивается большая политика, на проблемы фермеров никто не обращает никакого внимания. Ну и учитывайте, что создание отрасли – это гораздо более затратный процесс, чем постоянные закупки готового сырья. 

Не менее серьёзная проблема с вином. Так, отечественным производителям для полного перекрытия импорта нужно посадить виноград на площади в 250 тысяч гектаров. Это позволит отказаться от закупок в других странах, но всё это хорошо на бумаге, тогда как реальные цифры куда прозаичные. Сообщается, что в настоящий момент в России возделывается виноград на площади 100 000 гектаров, а ежегодный прирост составляет всего 5 тысяч гектаров. Несложно подсчитать, что при сохранении таких темпов выйти на нужное количество отечественного сырья можно будет через 30 лет. Никто не знает какая будет глобальная обстановка в 2052 году, а значит и предугадать эффективность усилий по расширению фермерских хозяйств пока сложно. 

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Эксперты констатируют, что есть масса проблем, которые нужно решать. При этом не все они требуют государственного внимания. Дело в том, что чаще всего всё это курируют богатейшие жители того или иного государства, которые активно инвестируют свои деньги в отечественные предприятия. До недавнего времени российские миллиардеры предпочитали покупать иностранные виллы, яхты и футбольные клубы, а большую часть своих активов и вовсе хранили на зарубежных счетах через фирмы-прокладки. От зоркого взгляда европейских политиков не скрыться, поэтому основная часть богатств была конфискована. Что же, может это послужит этим ребятам урокам, а после они начнут инвестировать в отечественное производство, а не просто пользоваться заводами, которые были построены ещё при советской власти. Источник

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