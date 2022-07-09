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США пытаются уничтожить китайскую полупроводниковую отрасль – новые ограничения для SMIC
Эксперты уверены, что это замедлит развитие, но не приведёт к победе над китайцами
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Среди наших читателей есть люди с различными политическими мнениями. Мы не ставим задачу убедить кого-то из них в своей правоте. В то же время, иногда недостаточно рассказать о мировых проблемах, ведь многие просто не осознают всей глубины происходящего. Специально для этих ребят мы разжёвываем реальные события на примитивных примерах. Так вот, представьте себе, что когда-то очень давно вы придумали несколько ключевых рецептов приготовления хлеба, без которых не обходится ни одно производство. Вы получаете деньги с каждой проданной булки даже в том случае, если она и создана по новым рецептурам. Хлебозаводам проще заплатить, чем вести судебные тяжбы и ссориться с таким уважаемым человеком. Вот только в соседней стране происходит немыслимое. Там решили начать выпекать булки по собственному рецепту и не хотят иметь с вами дела. Вы недовольны происходящим и решили надавить на производителей дрожжей (любой другой продукт), без которого испечь хлеб невозможно. 

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Кто-то скажет, что это обычная конкуренция, тогда как мы полагаем, что это неправомерное использование монопольного статуса. Что, кстати, карается по закону. Вот только у правительства США есть свои правила и законы, которые они напишут под любые требования и меняющиеся обстоятельства. Если вы не в курсе, то большую часть оборудования, необходимого для создания полупроводниковых чипов, выпускает голландская компания ASML. Это так называемый степпер для фотолитографии в глубоком ультрафиолете (EUV), за которым выстроились все крупные компании по всей планете. Кажется, что решать кому продавать своё оборудование должны сами голландцы, но в реальности там правят ребята из Белого дома. Некоторое время именно они запретили поставки железа, позволяющего создавать полупроводниковые чипы по 10-нм технологическим нормам в адрес китайских клиентов. В результате даже спустя годы крупнейший вендор из Поднебесной Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) продолжает топтаться на месте. 

На самом деле по сравнению со многими другими дела у SMIC идут относительно неплохо, ведь они могут принимать заказы на продукцию, выпущенную по 14-нм технологическому процессу. Похоже, США подобный расклад не устраивает. Многие страны уже привыкли, что у них дома хозяйничает дядюшка Сэм, но от большинства людей такие подробности предпочитают скрывать, поскольку подобные вторжения не соответствуют статусу самой демократической страны на планете. До недавнего времени любые производители полупроводниковых изделий либо компонентов к ним могли свободно поставлять в адрес SMIC продукцию необходимую для производства микросхем на базе 14-нм техпроцесса. Судя по всему, вскоре все они обязаны будут спрашивать у США разрешения каждый раз, когда решат продать китайцам пару чипов. 

Эксперты полагают, что какие бы меры не предпринимали американцы, остановить SMIC всё это не сможет. Речь идёт о замедлении, ведь нужно освоить весь производственный цикл, начиная от оборудования для фотолитографии, до конечного чипов и микросхем. Точных сроков не называют. Ранее предполагалось, что уже к 2025 году в Китае смогут выйти на 7-нм технологические нормы. Вполне возможно, что в условиях глобального экономического кризиса будет решено сдвинуть сроки. Между тем государство не экономит, вливая в разработки сотни миллиардов долларов. Перспективы для США и партнёров туманны, но пока Китай предпочитает не вводить ответных санкций и контрмер, которые могли бы остановить агрессивную политику американского правительства. 

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В то же время невозможно отрицать, что санкционный арсенал у Китая огромен. Воспользуются ли в Поднебесной своими возможностями или предпочтут и дальше игнорировать назойливые попытки США навредить национальной полупроводниковой отрасли, пока неясно. Ну и не забывайте, что в тылу у китайцев находится остров Тайвань. Он уже давно стал камнем преткновения, ведь американцы вцепились в него мёртвой хваткой, не желая возвращать спорную территорию. Сложно просчитать последствия перехода острова под власть Китая, ведь там находится самое высокотехнологичное производство полупроводников в лице компании TSMC. 

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#полупроводники #smic
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