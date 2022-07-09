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Видеокарты в РФ сильно подорожали на фоне роста курса Эфира на 15% - оптимальные модели июля 2022г
Выгодных предложений почти нет, но это не значит, что нужно снова сидеть в ожидании чуда
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3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
<b>3070 Gigabyte Gaming за 60 тр</b>
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
3070 Ti MSI Gaming за копейки в Ситилинке
<b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b>
3050 MSI Gaming дешевле 40тр

За прошедшую неделю на рынке криптовалют произошли интересные изменения. Как видите, большая часть цифровых активов пришла к финишу с большим плюсом, что говорит о небольшой оттепели. На самом деле приход криптозимы никто не отменял, поэтому мы не рекомендуем фермерам обнадёживаться. Вот только если для нас с вами +15% к курсу за неделю – это сущие пустяки, то для инвесторов – самый настоящий сигнал. Майнеры могут остановить распродажу Биткоинов, продолжающуюся уже два месяца, а владельцы видеокарт попробуют снова поверить в Эфир. 

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В Европе и США всё это пока не привело к масштабным изменениям, тогда как в России случилось ещё и резкое снижение курса рубля. Что же, вместе с экономической нестабильностью подорожание криптовалют привело к вполне ожидаемым последствиям, ведь видеокарты ощутимо прибавили к цене. Отметим, что мы не рекомендуем вам бежать в магазин прямо сейчас, и тому есть несколько причин: во-первых, цены действительно высокие, во-вторых, вскоре состоится релиз графических чипов следующего поколения. Вполне возможно, что магазины будут вынуждены снижать стоимость популярных моделей, ну а на фоне появления в рознице видеокарт следующего поколения цены в любом случае пойдут вниз.

Если вам плевать на подорожание, а видеокарта вам нужна прямо сегодня, то мы предлагаем обратить внимание на оптимальные предложения магазина Ситилинк в верхнем ценовом сегменте. Увы, но ничего быстрее GeForce RTX 3090 Ti пока не придумали. Возможно, уже к зиме мы увидим более мощное игровое решение, но пока всё ограничивается скромными 24 Гб видеопамяти, 384-битной шиной и скоростью памяти 21 Гбит/с. На самом деле вы понимаете, что эти параметры недосягаемы для большинства видеокарт, а купив GeForce RTX 3090 Ti можно как минимум 5 лет не испытывать необходимость в обновлении системы. Цена видеокарты стартует с 195 тысяч, но когда энтузиастов останавливали такие мелочи? 

GeForce RTX 3090 гораздо выгоднее, хотя и лишена статуса самой быстрой видеокарты на планете. Даже за 161 тысячу эта видеокарта жутко переоценена, но такова судьба покупателей флагманов. В сущности, вы платите не за скорость (которой тут в избытке), а за право владения одним из самых быстрых игровых решений. В играх между двумя видеокартами почти нет разницы, но это только на первый взгляд, ведь фанаты NVIDIA замечают даже малейшие изменения, поэтому с лёгкостью обнаружат +4% к производительности.

Ещё недавно GeForce RTX 3080 Ti стоила дешевле 100 000 рублей, что позволяло её купить с огромной выгодой. Сегодня такая видеокарта стоит 126 тысяч, что делает её бесполезной для экономных геймеров. Очевидно, что купить такую видеокарту вы можете, а отставание от более дорогих графических чипов окажется незначительным, но прежней выгоды пока получить невозможно. Ещё более удручающе выглядит Radeon RX 6900 XT. Сегодня эта видеокарта стоит 2000 долларов, что просто нереально учитывая её рекомендованный ценник в 999 вечнозелёных. А ведь в Европейских магазинах можно найти модели попроще и за 1000 евро. Получается, что в России просят ровно в 2 раза дороже. В качестве оправдания приводится санкции, ведь доставка осуществляется через серые каналы. Это тем более странно, ведь серая продукция всегда стоила дешевле магазинной. Судя по всему, что-то пошло не так, а кто-то из тех, кто снимает сливки, неплохо на всём этом зарабатывает. 

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3070 Gigabyte Gaming <b>по старой цене</b>
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
В полтора раза снижена цена RX 6600
Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
<b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b>
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
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100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Единственная видеокарта, которую мы вам можем порекомендовать – это GeForce RTX 3080. 12 Гб видеопамяти и 384-битная шина решают. Цена не соответствует реальности, но в пользу выбора этой модели говорит высокая производительность. Если не вдаваться в подробности, то перед вами GeForce RTX 3080 Ti в более скромной обёртке. Ну а платите вы за всё это на 20 тысяч дешевле. Как вы понимаете, в данном ценовом сегменте выгодных предложений практически нет, поэтому либо ждите перемен, либо просто придётся основательно потратиться на развлечения. 

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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