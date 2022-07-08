Нет никаких сомнений, что документ подпишет Д. Байден

Представьте себе такую ситуацию: вы живёте в большом доме, где только в одном подъезде есть не меньше 40 квартир, а в нескольких пролётах их насчитывается 400. Несложно подсчитать, что число жителей дома может достигать 1500 человек, у каждого из которых есть собственное представление о правилах и нормах. Не то чтобы соседи жили мирно. Иногда дядя Петя мог продаться с дядей Стёпой, правда случалось это исключительно из-за тёти Маши, и только по очень весомому поводу. Но тут в дом въехал дядюшка Сэм. У сурового парня есть автомат и свора собак. Он вытоптал все клумбы у подъездов, а остальные изгадили его злые питбули. Ясно, что житья в доме не стало, ведь несмотря на почтенный возраст, новый жилец продолжает строить своих соседей, навязывая им собственные правила поведения.

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Несогласных часто находят хорошенько побитыми, а любой школьник знает, что в присутствие дядюшки Сэма нужно улыбаться. Все вокруг уже потеряли надежду избавиться от несносного соседа, а участковый и вовсе перевёлся в другой район. Но бы ничего, если бы Сэм не начал распоряжаться личным имуществом каждого жильца. Теперь все хранят свои деньги в сейфе у парня с автоматом, а для получения небольшой суммы нужно заранее написать запрос. Несогласных нещадно бьют, а наиболее покладистым могут даже выдать часть денег на поход в кино. Пользоваться электричеством и газом можно только по часам, забитые соседи уже привыкли к такой жизни, радостно хлопая в ладоши любым новым инициатива.

Ситуация кажется дикой, но в нашем мире происходит именно так. Фразы «национальная безопасность США» и «национальные интересы США» уже давно набили оскомину большей части жителей планеты, но сонный Джо продолжает рассказывать нам о том, как и по каким правилам нужно жить в наших домах. Возможно ли такое, чтобы Россия или даже Китай выпустили официальный документ, предписывающие единые правила международного оборота криптовалют? Очевидно, что нет. А США такой документ подготовили и отдали на подпись президенту. Нет никаких сомнений, что основы для международного регулирования криптовалют будут подписаны и вступят в силу, вот только их легитимность вызывает массу вопросов.

Вы можете изучить пункты детально по ссылке. Заранее отметим, что там всё очень расплывчато, а значит есть ещё более подробный документ, который пока решено общественности не показывать. Ключевой фразой, проходящей через все правила регулирования, стала «продвижение технологий и нормативных стандартов, отражающих демократические ценности США». Простите за неформальный русский, но это какая-то дичь. Руководство одной страны открыто говорит всем остальным, что теперь мир будет работать с криптовалютами согласно изложенным правилам, которые созданы для одной цели: укрепления лидерства США в мировой финансовой системе и повышения технологической и экономической конкурентоспособности.

Если перевести это на нормальный язык, то всем вокруг приписывается старательно работать дабы в США могли развиваться технологии, экономика и финансовый сектор. При этом Америка продолжит оставаться лидером, а мы с вами должны прилагать максимум усилий к достижению поставленных целей. Скажем честно, в США и раньше не сильно переживали о своём имидже, ведь либералы и лоббисты всегда найдут причину неадекватным действиям дядюшки Сэма. Разбомбил Сербию – молодец, прогнал диктатора. Поверг Ливию в непрекращающуюся гражданскую войну – но ведь там же правил диктатор. Активно способствовал государственным переворотам – помогал реализовывать демократические права людям по всему миру.

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Одним словом, дядюшка Сэм явно заигрался, а ведь криптовалюты оставались чуть ли не единственной областью, которую США так и не взяли под контроль. Похоже, если так пойдёт и дальше, скоро цифровые активы станут личной вотчиной ЦРУ и АНБ, с чем мы вас и поздравляем.