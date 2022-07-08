Если правильно подобрать процессор, то система может служить вам много лет

Как часто обычные пользователи покупают новые компьютеры? Среди наших читателей есть как зажиточные энтузиасты, так и обычные работяги, поэтому в комментариях кто-то пишет о покупке флагмана раз в год, тогда как некоторые и вовсе страдают на старом Core i5-2500K. Нам кажется, что очень многое зависит от ваших запросов, экономического положения и привычек. К примеру, если вы занимаетесь созданием графических эффектов или кодируете видео в 8К, то без мощного компьютера никак не обойтись. А вот любителям танчиков можно долго сидеть на старом железе, ведь ничего принципиального нового на картах не появляется.

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Но бывает и так, что вас просто не устраивает время загрузки приложений и выполнения тех или иных задач. В этом случае нужно как следует оценить свои экономические возможности, ведь один только мощный процессор или видеокарта дела не решит. Что же, пока вы раздумываете о том, сколько денег нужно потратить на новенький компьютер, мы предлагаем выбрать под него процессор. Согласитесь, что это сердце системы, а неверный выбор негативным образом отразится на вашем кошельке или конечной производительности компьютера.

Ryzen 5 5600X – это идеальный кандидат для требовательных пользователей. Его берут не только для сборки нового компьютера, но и те, кто хочет усилить готовую систему малой кровью. В этом случае стоит убедиться, что ваша материнская плата построена на сокете АМ4 и чипсете от А320 и выше. Многие эксперты рекомендуют взять что-то поновее. Например, В450 – это компромиссный вариант для экономных пользователей, которым не нужен разгон, а самая главная задача состоит в экономии. А вот В550 уже включает новый интерфейс PCIe 4.0, что благотворно скажется на потенциале компьютера.

А вот Core i5-12400 – это явно не лучший вариант. Процессор жутко дорогой и выглядит не так интересно, как представленный выше Ryzen 5 5600X. Не стоит забывать, что перед нами представитель последнего поколения процессоров Intel, а значит высокие показатели в играх вам гарантированы. Если вы хотите собрать нетребовательный системный блок для игр, то Core i5-12400 легко справится с такой задачей. Мы рекомендуем не брать дорогую материнскую плату, поскольку разгонять тут всё равно нечего.

Вполне неплох Ryzen 5 5600G. Это бодрый 6-ядерный камень с встроенным графическим чипом. Производительность самого процессора не рекордная, но достаточная для любых задач и почти не уступает Ryzen 5 5600X. Многое будет зависеть от сценария использования, но только с Ryzen 5 5600G вы можете действительно экономить. Посудите сами, многие геймеры предпочитают стрелялки и танчики, которые ещё много лет будут летать на встроенной видеокарте. Причин брать отдельный графический чип просто нет.

Как вы могли заметить, новый процессор Core i5-12400 жутко дорогой. Если вы считаете также, то самое время присмотреться к Core i5-11400F. Это 6-ядерный камень предыдущего поколения, который может предложить неплохую производительность и идеально подходит для недорогой игровой сборки. В комплекте уже идёт система охлаждения, что позволяет экономить не сходя со стула, а материнские платы предыдущего поколения и вовсе стоят дёшево.

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Если вы хотите именно Alder Lake, то берите Core i3-12100F. Это самый бюджетный представитель процессоров Intel 12-го поколения, поэтому стоит оценивать его возможности адекватно. В играх он показывает высокие показатели благодаря архитектуре и 10-нм техпроцессу. А вот в решении более сложных задач могут возникнуть трудности. Это не значит, что Core i3-12100F медленный или не современный. Помните о существовании программного обеспечения, которое требует 6 или 8 ядер. Ну а бюджетный камень получил всего 4 ядра. Ещё раз поясним, что в играх больше пока и не нужно, но ведь свет клином на геймерах не сошёлся?