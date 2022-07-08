Как купить оптимальную видеокарту? Правильно, нужно посмотреть на самые продаваемые модели и сделать верный выбор

Существует множество рекомендаций от блогеров и экспертов относительно наиболее правильных способов подбора видеокарты. Очевидно, что многие из них бесполезны, тогда как есть и вполне годные, основанные на реальном опыте. И вот здесь и возникает главная проблема, ведь советов так много, что выбрать наиболее верный не представляется возможным. Некоторые выбирают самый простой путь, покупая наиболее дешёвые модели, тогда как другие доверяются продавцам или знакомым.

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Стратегий множество, но сегодня мы предлагаем вам не совсем обычный способ, который не является идеальным, но имеет право на существование. Речь идёт о самых продаваемых моделях за тот или иной период времени. Всегда можно вспомнить поговорку, согласно которой тысячи мух не могут ошибаться, но есть и другие мнение на этот счёт. Так, если видеокарту хорошо покупают, то она должна была себя с лучшей стороны зарекомендовать в играх. Начнём с первого места в магазине Регард и дойдём до пятой позиции. Идентичные графические чипы рассматривать не будем.

GeForce RTX 3050 стоит 31 тысячу и продаётся лучше других моделей. Удивляться происходящему не приходится, ведь после падения курса рубля мы видели резкий рост стоимости на многие видеокарты. А вот GeForce RTX 3050 по какой-то причине осталась на прежних позициях. Это позволяет получить одну из лучших видеокарт для разрешения 1080р по близкой к рекомендованной цене. В качестве приятного бонуса 8 Гб быстрой видеопамяти, ну а для разрешения 1080р установленная 128-битная шина не является проблемой.

На втором месте вполне заслуженно расположилась GeForce RTX 3060 Ti. Это один из самых удачных графических чипов NVIDIA, что подтверждалось огромным спросом на него со стороны майнеров. Производительности видеокарты достаточно для запуска любых игр в 2К, ну а владельцам мониторов с 1080р GeForce RTX 3060 Ti принесёт 100+ кадров в секунду в любых играх. Если сравнивать эту видеокарту с более дешёвой GeForce RTX 3050, то между ними настоящая пропасть. Хотя и цена разнится почти в 2 раза, поэтому стоит как следует задуматься о том, что вам важнее: ультимативная скорость или низкая цена.

Radeon RX 6700 XТ стоит ещё дороже, но и предлагает более внушительные показатели. В первую очередь стоит указать на наличие 12 Гб видеопамяти, что позитивно сказывается на работе в сложных сценариях. Radeon RX 6700 XТ предназначена для 2К, поэтому такое количество памяти будет как нельзя кстати. Поскольку цена достаточно велика, а далеко не все наши читатели могут себе позволить потратить такую сумму на видеокарту, то мы предлагаем как следует взвесить все за и против. В любом случае, если Radeon RX 6700 XТ находится на третьем месте по популярности, то это неслучайно.

Довольно большая часть геймеров предпочитает минимальные инвестиции в видеокарты. Именно поэтому бюджетная GeForce GTX 1650 расположилась на 4 месте. Видеокарта предлагает минимальный потенциал и уже вчера с трудом тянула игры в 1080р. Здесь стоит обращать внимание не то, что это вообще за игра. Ясно, что с новыми требовательными тайтлами старушке сложновато, а вот популярные шутеры GeForce GTX 1650 тянет без особого труда.

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Немало любителей компьютерных игр выбирает GeForce RTX 2060 Super. Если вспомнить начало 2022 года, когда майнеры активно скупали любые доступные видеокарты, то GeForce RTX 2060 Super считалась чуть ли не самой дефицитной за счёт высокого хешрейта. Популярность майнинга падала, а с ней и снижалась цена на эту видеокарту. GeForce RTX 2060 Super уступает более новой GeForce RTX 3060 Ti, но и стоит дешевле. Нам кажется, что именно эта видеокарта может называться оптимальной для 2К летом 2022 году. Как видите, наше мнение разделяет немало геймеров, которые довольно активно раскупают модель производства Palit за 42 630 рублей.