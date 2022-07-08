Слушание по делу состоится уже 8 августа

Сегодня российский рынок электроники стагнирует. Аналитики фиксируют резкое падение продаж смартфонов, телевизоров, бытовой техники и компьютеров. Где-то у самого дна находятся автомобили, а хороших решений пока нет. Есть мнение, что ситуация может развиваться по нескольким сценариям. В первом случае рынок ждёт медленное и мучительно восстановление, а покупательский спрос, как и реальные доходы граждан, вернётся на февральские отметки 2022 года очень нескоро. В то же время есть и более оптимистичная точка зрения, согласно которой рынок быстро адаптируется к санкциям. Параллельный импорт сделает своё дело, а наиболее вероятным сроком возврата на прежние позиции называется начало 2023 года. Ясно, что далеко не все направления к этому моменту восстановятся, но начало оздоровления уже положено. Рубль относительно стабилен, а стоимость электроники перестала расти несмотря на отказ крупных игроков завозить продукцию в РФ.

реклама

Питать иллюзий на этот счёт не стоит, но есть и другие проблемы, которые способны значительно ухудшить ситуацию. В данном случае речь идёт о патентных троллях. Напомним, это компании, которые занимаются откровенным вымогательством. Они регистрируют товарные знаки крупных брендов, а после отстаивают свои права в суде. Одним из излюбленных способов разбогатеть для тролля является скупка лицензий у разорившихся и малоизвестных компаний. После этого происходит анализ приобретённого, а торги с технологическими гигантами за наиболее лакомые позиции позволяют зарабатывать миллионы долларов. Если вы думали, что Россию всё это не касается, то стоит вспомнить разбирательство швейцарской компании Sqwin SA и южнокорейской компании Samsung. Тогда патентному троллю удалось доказать, что платёжная система Samsung Pay была разработана инженерами Sqwin SA, а в какой-то момент ушлым швейцарцам даже улыбнулась удача. Это повлекло блокировку продаж 60 смартфонов на территории РФ, но впоследствии решение было отменено.

Что же, назревает очередное противостояние. На этот раз мяч на стороне патентного тролля из Гонконга. Иск от Smart International Distribution Limited (SIDL) поступил в московский Арбитраж, где будет слушаться дело о нарушении права принадлежности бренда Xiaomi. Якобы, именно SIDL принадлежат права на торговую марку на территории России. Старт судебных прений стартует 8 августа, а результат во многом зависит от принятого решения. Так, SIDL может получить жёсткий ответ, что больше не позволит предъявлять подобные претензии на территории РФ. В случае же победы может случиться что угодно. Дело в том, что мы не знаем мотивов тролля. Вполне возможно, что он просто хочет запретить продажи смартфонов Xiaomi и другой электроники в России. Но не исключено, что SIDL просто претендует на прибыль от единоличных поставок всей электроники китайского производителя, ввозимой в РФ.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр 3050 за 30 тр - успей взять по старой цене RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> RTX 3070 за 70 с началом в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр <b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b> Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision <b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b> Компьютеры за 10 тр в Ситилинке Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Эксперты отмечают, что решение судьи в пользу патентного тролля может создать прецедент. Проблема в том, что множество паразитов мечтают присосаться к крупным брендам, выманивая у них деньги под благовидными предлогами. Если SIDL победит, то сможет диктовать свои условия. Например, поднять цены на те или иные смартфоны, останавливать продажи тех или иных линеек и принимать любые другие решения. На первых этапах спасти ситуацию может параллельный импорт, но дальше всё равно придётся считаться с решением суда. Будем надеяться, что здравый смысл возобладает, а судья примет правильное решение. Учтите, что Xiaomi одна из немногих компаний, которые не ушли с российского рынка несмотря на давление со стороны западных политиков. Количество ввозимых товаров уменьшили, но в данный момент российские покупатели не нуждаются в таком большом ассортименте. Источник.