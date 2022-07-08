Юридические коллизии улажены, но некоторые вопросы остались без ответа

Если вы ничего не слышали об уходе Wargaming с российского рынка, то предлагаем изучить первые два абзаца, что позволит лучше понять происходящее. Сегодня искать виноватых в тех или иных решениях, принятых руководством белорусской компании бесполезно, при этом кому-то выбранный путь кажется предательством, тогда как другие с пониманием кивают на прощанье. Одна из главных особенностей Wargaming состояла в том, что компания изначально ориентировалась на западный рынок. Да, особую популярность World of Tanks снискала среди российских геймеров, но довольно внушительные доходы от игры поступали с зарубежных серверов. Прибавьте к этому другие проекты, а также активную инвестиционную деятельность. Проще говоря, руководство Wargaming постоянно расширяло своё портфолио, получая контроль над небольшим студиями и довольно известными тайтлами.

реклама

При этом несмотря на то, что головной офис находился в Минске, юридически перед нами очередная компания, которая уклонялась от налоговых и многих других обязательств при помощи кипрской регистрации. Как вы понимаете, европейцам абсолютно все равно, где зарегистрирована компания, ведь все вокруг знают, что Wargaming прежде всего детище белорусских граждан. Пытаясь защитить инвестиции и не потерять контроль над работающими серверами за пределами русскоязычного сегмента, было принято решение мягко перерегистрировать весь бизнес на доверенных лиц, разорвав все юридические контакты. Уход сопровождался довольно громким скандалом. Минская студия оказалась никому не нужна, а большая часть сотрудников осталась без работы. В своё оправдание руководители Wargaming заявляли, что выплатили 3-4 заработные платы сотрудникам в качестве компенсации, но даже после этого остался неприятный осадок.

Как вы понимаете, одно дело сообщить об уходе, а совершенно другое уладить все юридические разногласия. На это потребовалось много времени, но совсем недавно пресса сообщила, что Wargaming больше не имеет никакого отношения к популярным игровым сериям. Белорусский сегмент в виде СООО «Гейм стрим» контролирует Хатажаев Малик Атхамович. Он является гражданином РФ и получил основную долю в 91.84%. Ранее он же занимал пост генерального директора российского ООО «Леста», занимавшегося продвижением World of Warships. По условиям договора Хатажаев уступил своё кресло, но вместо этого получил ровно 100% акций ООО «Леста». Есть ещё Светлана Петрова, проживающая в Украине и Лариса Котикова из Беларуси, которые получили не голосующие доли в СООО «Гейм стрим», что никак не повлияет на работу компании.

Прояснилась также и судьба минского офиса. Как стало известно, полного расформирования не будет, поскольку сегодня и российский и белорусский офис контролирует один и тот же человек. Ранее считалось, что могут возникнуть юридические противоречия, что приведёт к неизбежной ликвидации ООО «Гейм Стрим». После всех вышеописанных манипуляций, все остаются на своих местах, продолжая работу в штатном режиме. Что до судьбы танков и кораблей (ещё масса других игр, включая не очень популярные самолёты), то ясно только одно: обычные пользователи не заметят никаких изменений.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр 3050 за 30 тр - успей взять по старой цене RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> RTX 3070 за 70 с началом в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision <b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b> Компьютеры за 10 тр в Ситилинке Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

В то же время остались некоторые вопросы. Так, ранее существовал единый разработчик, который был ответственен за появление новой техники и тех или иных изменениях баланса. Сегодня, когда команда находится по разные стороны баррикад, вопрос совместной разработки выходит на первый план. Вполне возможно, что проблема существует только в головах у несведущих журналистов, поскольку в реальности контроль над российским ООО «Леста» и белорусским СООО «Гейм стрим» продолжает осуществлять тот самый Виктор Кислый. Ну а озвученные выше действия просто позволили уйти от возможных санкций. Как будет развиваться ситуация с крупными обновлениями в различных сегментах, мы узнаем уже в самое ближайшее время.