Несмотря на небольшое подорожание, видеокарты со скидками и выгодными ценами ещё доступны в российской рознице

Согласно статистике Steam за июнь 2022 года, 68.42% геймеров владеют мониторами с разрешением 1080р. Чуть больше 10% – это набирающее популярность разрешение 2К и всего 2.44% любителей компьютерных игр позволили себе 4К. Учтите, что ещё 10% пользователей и вовсе сидят на ещё менее продвинутых мониторах (768р и 900р), поэтому вырисовывается вполне закономерная картина. У нет статистики по продажам флагманских графических чипов, но мы можем допустить, что это всё те же 2-3%, укладывающиеся в указанную выше статистику. Брать в расчёт 10% мы сегодня не будем, а вот почти 80% геймеров – это очень большой процент, а значит стоит говорить о том, что высокие разрешения так и не смогли получить популярность среди геймеров.

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Вполне возможно, что главная причина состоит в высоких ценах на видеокарты. Весь 2021 год стоимость графических чипов превышала рекомендованную в несколько раз, а сегодня медленно снижается. В европейских странах ситуация получше, но в России царит полное безобразие. Санкции, параллельный импорт и жадность продавцов превратили жизнь любителей компьютерных игр в кошмар, а единственный выход состоит в выборе правильной видеокарты. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию подборку, которая состоит из моделей, идеально подходящих для разрешения 1080р.

GeForce RTX 2060 SUPER вполне можно использовать и для 2К, где эта видеокарта будет демонстрировать внушительную производительность. И всё же, мы с вами берём видеокарту с прицелом на 3-4 года, а значит хотим играть с комфортом и без просадок даже через 2 года. Именно поэтому стоит немного переплатить, взяв видеокарту с хорошим потенциалом. На борту 8 Гб видеопамяти и 256-битная шина. Это гарантирует стабильную картинку с высокими показателями количества кадров в секунду.

Radeon RX 6600 немного медленнее, но в целом тоже отлично справляется со своими задачами. Видеокарта AMD получила скромную 128-битную шину, но благодаря продвинутой архитектуре способна справляться с самыми требовательными играми. Видеокарта не обделена потенциалом и сможет прослужить вам много лет. Самое главное не ждать от Radeon RX 6600 чудес, ведь для 2К и 4К есть более дорогие и мощные графические чипы.

GeForce RTX 3050 – идеальный кандидат на роль оптимальной видеокарты для 1080р. К сожалению, сегодня цена на эту видеокарту оставляет желать лучшего, а Radeon RX 6600 не только быстрее, но и выгоднее. Ещё раз повторимся, что у нас нет статистики продаж по отдельным графическим чипам, но NVIDIA традиционно пользуется повышенным интересом. Если вы выбрали GeForce RTX 3050, то не жалейте о небольшой потере в производительности. Обе видеокарты хороши в 1080р, а разница в 10 кадров в секунду со временем стирается.

Экономия толкает геймеров на неразумные решения. В данном случае GeForce GTX 1660 SUPER – это отличный выбор. Производительность здесь аналогичная предыдущей модели, а разница в сниженном количестве видеопамяти. Поскольку мы подбираем видеокарту для разрешения 1080р, то нет никакого смысла гнаться за 8 Гб памяти, поскольку игры пока так много не требуют. GeForce GTX 1660 SUPER можно смело назвать долгожителем, а NVIDIA ещё долго будет поддерживать её драйверами, продлевая длительный жизненный цикл.

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Ну и для самых бедных геймеров есть откровенно бюджетная GeForce GTX 1650. Эта видеокарта подходит для игр в 1080р с большой натяжкой. Да, вы сможете запускать даже новые блокбастеры, но настройки графики придётся перевести на низкие. Если вас это устраивает, то всего за 22 тысячи рублей вы сможете купить новенькую GeForce GTX 1650. Ну а учитывая тот факт, что больше половины геймеров предпочитает старые шутеры и танчики, то скромной производительности GeForce GTX 1650 хватит на много лет. Смело берите эту видеокарту, если вы хотите сэкономить и не интересуетесь новомодными играми.