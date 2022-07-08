Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Лучшие игровые видеокарты лета 2022г – выбираем недорогие модели со скидками в магазинах РФ
Несмотря на небольшое подорожание, видеокарты со скидками и выгодными ценами ещё доступны в российской рознице
анонсы и реклама
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
3050 MSI Gaming дешевле 40тр
3050 MSI Gaming за 30тр - успей
3070 дешевле 70 тр в Регарде
<b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b>
3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
В полтора раза снижена цена RX 6600

Согласно статистике Steam за июнь 2022 года, 68.42% геймеров владеют мониторами с разрешением 1080р. Чуть больше 10% – это набирающее популярность разрешение 2К и всего 2.44% любителей компьютерных игр позволили себе 4К. Учтите, что ещё 10% пользователей и вовсе сидят на ещё менее продвинутых мониторах (768р и 900р), поэтому вырисовывается вполне закономерная картина. У нет статистики по продажам флагманских графических чипов, но мы можем допустить, что это всё те же 2-3%, укладывающиеся в указанную выше статистику. Брать в расчёт 10% мы сегодня не будем, а вот почти 80% геймеров – это очень большой процент, а значит стоит говорить о том, что высокие разрешения так и не смогли получить популярность среди геймеров. 

реклама

Вполне возможно, что главная причина состоит в высоких ценах на видеокарты. Весь 2021 год стоимость графических чипов превышала рекомендованную в несколько раз, а сегодня медленно снижается. В европейских странах ситуация получше, но в России царит полное безобразие. Санкции, параллельный импорт и жадность продавцов превратили жизнь любителей компьютерных игр в кошмар, а единственный выход состоит в выборе правильной видеокарты. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию подборку, которая состоит из моделей, идеально подходящих для разрешения 1080р. 

GeForce RTX 2060 SUPER вполне можно использовать и для 2К, где эта видеокарта будет демонстрировать внушительную производительность. И всё же, мы с вами берём видеокарту с прицелом на 3-4 года, а значит хотим играть с комфортом и без просадок даже через 2 года. Именно поэтому стоит немного переплатить, взяв видеокарту с хорошим потенциалом. На борту 8 Гб видеопамяти и 256-битная шина. Это гарантирует стабильную картинку с высокими показателями количества кадров в секунду. 

Radeon RX 6600 немного медленнее, но в целом тоже отлично справляется со своими задачами. Видеокарта AMD получила скромную 128-битную шину, но благодаря продвинутой архитектуре способна справляться с самыми требовательными играми. Видеокарта не обделена потенциалом и сможет прослужить вам много лет. Самое главное не ждать от Radeon RX 6600 чудес, ведь для 2К и 4К есть более дорогие и мощные графические чипы. 

GeForce RTX 3050 – идеальный кандидат на роль оптимальной видеокарты для 1080р. К сожалению, сегодня цена на эту видеокарту оставляет желать лучшего, а Radeon RX 6600 не только быстрее, но и выгоднее. Ещё раз повторимся, что у нас нет статистики продаж по отдельным графическим чипам, но NVIDIA традиционно пользуется повышенным интересом. Если вы выбрали GeForce RTX 3050, то не жалейте о небольшой потере в производительности. Обе видеокарты хороши в 1080р, а разница в 10 кадров в секунду со временем стирается. 

Экономия толкает геймеров на неразумные решения. В данном случае GeForce GTX 1660 SUPER – это отличный выбор. Производительность здесь аналогичная предыдущей модели, а разница в сниженном количестве видеопамяти. Поскольку мы подбираем видеокарту для разрешения 1080р, то нет никакого смысла гнаться за 8 Гб памяти, поскольку игры пока так много не требуют. GeForce GTX 1660 SUPER можно смело назвать долгожителем, а NVIDIA ещё долго будет поддерживать её драйверами, продлевая длительный жизненный цикл.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
3050 за 30 тр - успей взять по старой цене
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
RTX 3070 за 70 с началом в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
<b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b>
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Ну и для самых бедных геймеров есть откровенно бюджетная GeForce GTX 1650. Эта видеокарта подходит для игр в 1080р с большой натяжкой. Да, вы сможете запускать даже новые блокбастеры, но настройки графики придётся перевести на низкие. Если вас это устраивает, то всего за 22 тысячи рублей вы сможете купить новенькую GeForce GTX 1650. Ну а учитывая тот факт, что больше половины геймеров предпочитает старые шутеры и танчики, то скромной производительности GeForce GTX 1650 хватит на много лет. Смело берите эту видеокарту, если вы хотите сэкономить и не интересуетесь новомодными играми. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

10 лет на одной видеокарте – на что способна Radeon HD 7970, которая стоит на Авито всего 6000р
Перенасыщенность рынка видеокартами RTX 3000 повлечёт перенос RTX 4000 до декабря 2022 г.
Эталонные ноутбуки Intel NUC X15 оснащены процессором Core i7-12700H и графикой Arc A730M/A550M
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Прощальная распродажа в IKEA запомнится большим скандалом
7
Финальные характеристики видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 – до $2000, 90 TFLOP и частота до 3 ГГц
10
На бургерах в сети фастфуда "Вкусно - и точка" обнаружена плесень и останки насекомых
58
Пользователи из РФ массово переходят на пиратскую Windows – продажи ОС Microsoft резко снизились
28
Видеокарты в РФ сильно подорожали на фоне падения рубля, но шанс купить недорогую модель остаётся
38
Можно ли в магазинах РФ купить недорогую видеокарту – 5 моделей по выгодным ценам на 6 июля
4
Казахстан может запретить экспорт в Россию санкционных товаров
26
Выбираем оптимальный игровой процессор лета 2022 года – 5 моделей Intel и AMD по правильным ценам
8
Майнеры Биткоина на грани разорения – доходы от добычи ВТС перестали покрывать расходы по кредитам
25
В блокчейне Эфириума Sepolia стартовал переход на PoS – отказ от майнинга на видеокартах близок
12
Борт №1 переходит на Linux – самолёт В. Путина и отряд «Россия» отказывается от Windows
40
Обновление KB5014668, исправляющее ошибку обновления Windows 11, невозможно установить на многие ПК
4
78 рублей за доллар достиг курс на Aliexpress 6 июля
141
50 смартфонов Xiaomi получили стабильную MIUI 13 на Android 12 от июля 2022 года
2
Америка защитится от гиперзвуковых ракет России воздушными шарами
10
Смартфон серии Nubia Red Magic 7S на базе Snapdragon 8+ Gen 1 набрал более 1,15 млн баллов в AnTuTu
2
Флагманские материнские платы на чипсете Intel Z790 получат поддержку SSD с PCIe 5.0
+
Еще одна тестовая сеть Ethereum мигрировала на Proof of Stake — майнинг Эфира подходит к концу
10
Пользователь Reddit назвал самую обсуждаемую видеокарту на основе упоминаний в интернете
4
NVIDIA откладывает релиз GeForce RTX 4090 на фоне криптозимы и избытка видеокарт на складах – MLID
30

Популярные статьи

Эксперимент с Windows 10 PE — загружаемся с флешки, выходим в интернет и играем в игры
38
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч рублей для любых игр на ультра с 80+ FPS (Июль)
51
Лучший из худших: самый мощный APU для FM2+ 2018 года выпуска – AMD A8-7680
83
Главные игры июля 2022 года
23
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 8
148
Мои впечатления от игры Xenus: Точка кипения. Часть 3
1
Краткий обзор накопителя Kingston A400 2.5"
80
Совершенствую систему охлаждения в MicroATX системе и делаю прочие незначительные доработки
53
Мои впечатления от игры Xenus II: Белое золото. Часть 1
+

Сейчас обсуждают

Вассисуалий Лоханкин
00:57
Я б таких друзей...
Релиз российского смартфона AYYA второго поколения может быть отменен
Bers2k
00:52
Уже не знают из каких частей франшизы бабло высосать. Ждём игру про коней Рохана...
The Lord of the Rings Gollum получил премьерный геймплейный ролик
Slow Mo
00:44
Рынок СНГ просран местными продаванами,кому надо карта тот будет покупать на других площадках типа Али и даже есть опасность брака или невозврата все равно+- в 2 раза дешевле.Получается если ,что-то ...
Лучшие игровые видеокарты лета 2022г – выбираем недорогие модели со скидками в магазинах РФ
Игорь Дмитриев
00:44
Играть с низким качеством графики ещё и в 30 фпс, такое себе удовольствие.
10 лет на одной видеокарте – на что способна Radeon HD 7970, которая стоит на Авито всего 6000р
Rey.B.
00:39
А что, предлагавшие купить биток за 60К, якобы он будет 200К, это не мошенники? А по мне, так и желающие получить на халяву то, что другой произвёл трудом, такой же мошенник. Так что поделом.
Мошенники обманывают криптоинвесторов через комментарии в YouTube
Муж_ЗАГЛOTA
00:33
))))
Совершенствую систему охлаждения в MicroATX системе и делаю прочие незначительные доработки
Муж_ЗАГЛOTA
00:32
ты уже предлагаешь менять КИШКИ, которые стоят дороже ящика :D У него сердечный приступ начнется! И не дай БОГ еще ..... Мы так и не сможем увидеть финишную прямую его творчества))))
Совершенствую систему охлаждения в MicroATX системе и делаю прочие незначительные доработки
Муж_ЗАГЛOTA
00:27
а че безрукий Автор не может придать жесткости фольгой в 3-4мм :D
Совершенствую систему охлаждения в MicroATX системе и делаю прочие незначительные доработки
Муж_ЗАГЛOTA
00:26
понимаешь, туда нужно впихнуть невпихуемое! Т.е. те кишки, что у автора в его АВТОРСКОМ корпусе находятся! С таким подходом -> только через дробилку :D
Совершенствую систему охлаждения в MicroATX системе и делаю прочие незначительные доработки
Listoman
00:22
В интолах немощная встройка, а вот встройка в 5600g уже является аналогом данной карты)
10 лет на одной видеокарте – на что способна Radeon HD 7970, которая стоит на Авито всего 6000р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем