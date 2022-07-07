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10 лет на одной видеокарте – на что способна Radeon HD 7970, которая стоит на Авито всего 6000р
Старая видеокарта демонстрирует отличные показатели и даже спустя 10 лет тянет все игры в разрешении 1080р
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В последнее время мы всё больше слышим споров о целесообразности покупки флагманской видеокарты. Кто-то считает, что это глупый шаг, ведь вы потратите целую кучу денег, а уже через несколько лет самый обыкновенный середняк будет предлагать примерно равную производительность. Что же, отказать в логике такому заявлению мы не можем, но есть и другая позиция, авторы которой считают, что владельцы флагманов делают инвестицию в будущее. Действительно, если на старте продаж вы купите одну из самых быстрых видеокарт в линейке, то через 4 года (через одно поколение) так называемый уровень мiddle может оказаться даже слегка быстрее. Учтите, что все эти годы вы сможете запускать все игры вначале в разрешении 4К, а после и в 2К на максимальных настройках графики, а после ещё как минимум два года будете находиться на пике формы. Очевидно, что новые флагманы окажутся быстрее, но ведь никто не мешает нам с вами взять 3 тысячи долларов и покупать самую быструю видеокарту на рынке в каждом поколении. И всё же, даже спустя 6 лет ваша видеокарта будет актуальной, а значит жизненный цикл у неё окажется намного дольше, чем любых других видеокарт. 

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Как лучше поступить, вы напишите в комментариях, ведь у вас на эту тему может быть своя точка зрения. Мы же хотим перейти к результатам любопытного теста, который проведён на канале Testing Games. Блогеры взяли старую видеокарту, которая появилась на рынке больше десяти (10) лет назад. Это легендарная Radeon HD 7970, предлагавшая невероятную производительность, но оказалась не способна вытянут AMD из затяжного кризиса, который длиться до сих пор. В далёком 2012 году видеокарта получила 3 Гб видеопамяти и 384-битную шину, что позволяло демонстрировать в играх тех времён несколько сотен кадров в секунду даже в разрешении 2К. Напомним, 4К тогда ещё только несмело входило в игровой мир, поэтому реально оценить производительность в сверхвысоком разрешении не представлялось возможным. 

Так вот, блогеры прогнали старушку Radeon HD 7970 через ряд современных и не очень игр, получив удивительные показатели. Со своей стороны отметим, что результаты немного не соответствуют действительности, поскольку в качестве процессора использовался современный Core i5-12600K. Очевидно, что 10 лет назад такой мощи не было даже на серверных процессорах, но автор теста принял такое спорное решение. Ниже вы можете увидеть таблицу с итоговыми результатами. 

Разрешение дисплея было установлено на 1080р, а настройки графики далеки от максимальных. Не забывайте, что мы говорим о видеокарте, которой больше 10 лет. С тех пор произошло несколько больших прорывов, в ходе которых технологический процесс с 28-нм вырос до 7-нм, количество видеопамяти увеличилось в 5-8 раз, а количество транзисторов и теоретическая мощность и вовсе выросли на порядок. Вот только реальным играм плевать на все эти цифры. Radeon HD 7970 показывает отличные показатели, а установленный уровень графики позволяет с лёгкостью проходить все игры без дискомфорта. Нет никаких сомнений, что Radeon RX 6900 XT будет быстрее, но ведь весь смысл нашего материала сводится к попытке оценить перспективу покупки видеокарты на длительный период времени. 

Получается, что даже сегодня старушка Radeon HD 7970 прекрасно показывает себя в играх. И здесь важно заметить, что далеко не все первые владельцы оставили себе эту видеокарту на долгие 10 лет. Предположим, что прямо сегодня у вас в кармане лежат 6000 рублей. Мы даже не хотим пытаться смотреть, что вы купите на такую сумму в магазине. А вот на вторичном рынке за эти 6000 рублей можно отхватить живую Radeon HD 7970. Ну и где вы ещё найдёте такое выгодное вложение денег? Не благодарите. 

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#видеокарты #тесты #radeon hd 7970
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