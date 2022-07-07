Многое зависит от ваших запросов, но шанс есть

Если вы в последнее время планировали купить монитор с разрешением 2К или 4К, то мы бы вам посоветовали не торопиться. Это не значит, что нужно сидеть на сильно устаревшей модели, вот только цены на видеокарты в РФ таковы, что покупка обойдётся вам слишком дорого. Заметьте, что цены на многие популярные модели мониторов 2К довольно щадящие, но конечный покупатель даже не подозревает, что для игр потребуется мощная видеокарта. Ситуация такова, что наиболее быстрые карты стоят не меньше 70 000 рублей, а значит неверный выбор грозит либо просадками и снижением настроек графики, либо дополнительными инвестициями в железо.

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Хорошо, если у вас есть такие деньги, но у большинства геймеров средства сильно ограничены. Что же, если у вас монитор имеет разрешение 1080р, не спешите бежать в магазин за чем более современным. Мы рекомендуем вам рассмотреть видеокарты, что позволит неплохо сэкономить, не потеряв в графических настройках и качественной картинке. В данном материале мы изучим 5 видеокарт, которые отлично подходят для народного 1080р. Не все они имеют оптимальную цену, но тут уж претензии направляйте прямиком в магазин.

50 тысяч за Radeon RX 6600 XT – это дороговато, но видеокарта имеет отличную производительность и легко справляется с играми в 1080р. У неё большой потенциал и 8 Гб видеопамяти. Это не рекорд, но достаточно для самых требовательных движков. Никаких падений производительности, а запас мощности достаточен, а значит ещё как минимум несколько лет можно будет сохранить максимальные настройки. Sapphire выпустила качественную модель с эффективным охлаждением. Ну а сам графический чип отличается кротким нравом и не будет глушить вас рёвом кулеров.

GeForce RTX 2060 выгоднее, но и медленнее. Здесь вы вольны выбирать самостоятельно. Мы же отметим, что обе видеокарты годятся для игр в 1080р, а значит разница будет только в количестве кадров в секунду. Стоит также помнить, что GeForce RTX 2060 принадлежит к прошлому поколению, поэтому обладает не таким высоким потенциалом, как указанная выше Radeon RX 6600 XT. У Gigabyte получилась вполне годная модель с качественной системой охлаждения. Энергоэффективность GeForce RTX 2060 ниже, чем у Radeon RX 6600 XT, но разница не критичная.

Традиционно мы предлагаем вам обратить внимание на продукцию AMD. Смотрите, Radeon RX 6600 быстрее GeForce RTX 2060, но стоит столько же. Она тише, обходится самым простым блоком питания и будет работать даже на самой простой сборке. Для её раскрытия не нужен топовый процессор, при этом вы ещё и получаете технологию FSR. Программное масштабирование нравится не всем, но есть у этой технологии свои поклонники, а многие эксперты полагают, что именно искусственный интеллект и масштабирование в будущем будут решать проблемы роста производительности, ведь предел развития полупроводников уже не за горами.

На целых 10 тысяч рублей дешевле GeForce RTX 3050. Эта видеокарта совсем не подорожала после падения курса рубля, поэтому намного выгоднее других предложений. Смутить потенциального покупателя может 128-битная шина, но зато есть 8 Гб видеопамяти и современная архитектура с поддержкой трассировки лучей. Для 1080р потенциала GeForce RTX 3050 достаточно, а значит вы вполне осознанно можете попытаться сэкономить, отказавшись от покупки чего-то более дорогого.

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Radeon RX 6500 XT может стать компромиссным вариантом. Видеокарта стоит всего 20 тысяч рублей и обладает довольно внушительной производительность. Подводит 64-битная шина и всего 4 Гб видеопамяти. Несмотря на это 1080р и 60 кадров в секунду на высоких настройках графики вам гарантированы. И всё бы хорошо, если бы ни один нюанс. Как вы уже поняли, AMD решила сэкономить, а в результате получила резкое падение производительности на старых интерфейсах PCIe 3.0. Если у вас современный процессор и новая материнская плата с поддержкой PCIe 4.0, то нет никаких причин отказывать себе в возможности сэкономить.