Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
В Германии вспомнили о существовании Северного потока 2 – жители Европы могут остаться без газа
Как оказалось, правительство Германии не способно придумать эффективные меры для обеспечения энергетической безопасности страны
анонсы и реклама
3070 дешевле 70 тр в Регарде
3050 за 30 тр - успей взять по старой цене
3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
В полтора раза снижена цена RX 6600

Если что-то и можно вынести из риторики нынешнего канцлера Германии, так это острую необходимость для немцев консолидироваться в солидарность с жителями Украины. Не совсем ясно, о ком в этот момент говорит Олаф Шольц, ведь есть две или даже три разные Украины. На востоке идёт настоящая война, где гибнут военные по обе стороны, уничтожается инфраструктура, жилые дома, а местные жители становятся беженцами. Особенно всё плохо в небольших ПГТ и сёлах, многие из которых уже давно сравняли с землёй. Есть Харьков и Николаев, которые считаются прифронтовыми. Боевых действий там нет, но руководство активно нагнетает обстановку. И дело даже не в повестках, которые могут раздавать и не в прилётах ракет, а в обычной питьевой воде. Да, уже несколько месяцев в Николаеве нет централизованного водоснабжения. Руководство города получило десятки миллионов долларов на запуск сети, но успешно распихало деньги по карманам. Чиновники и имеющие нужные знакомства люди свободно перемещаются между городами и ведут привычный образ жизни, тогда как остальные предпочитают не высовываться. Ну а есть ещё и западная Украина, где жизнь бьёт ключом. Совсем недавно президент снял таможенный взнос на автомобили из Европы, что позволило выездным миллионерам стать ещё богаче. 

реклама

На этой части Украины нет проблем с доступом к бензину, продуктам, а у многих жителей давно готовы польские, венгерские и румынские паспорта, позволяющие им пересекать границу. Словом, когда канцлер Германии в следующий раз расскажет о солидарности, хорошо бы у него уточнить, с кем именно он солидарен. Вдруг он имел в виду львовских миллионеров, закативших громкую свадебку, расходы на которую составили 5-10 миллионов долларов. Но мы отошли от темы нашего материала. В Германии всё громче звучит голос разума, призывающий к переговорам с Россией. Всё дело в поставках газа, которые так хотят себе запретить покупать у РФ немецкие политики. В середине июня прокачка по Северному потоку была снижена на 60%, а уже через несколько дней и вовсе будет остановлена (на 10 дней). В связи с этим в очередной раз разгорелись дебаты на тему энергетической безопасности. Есть все риски, что трубопровод не запустится, что грозит настоящим коллапсом для Европы.

Весной США обещали Германии направить танкеры с СПГ, что позволит покрыть нехватку газа из России. Даже если мы не будем учитывать, что сжиженный газ как минимум на 30% дороже и ещё требует превращения в привычное состояние (не говоря о транспортировке из хабов), то вскрылась новая неприятность. Выяснилось, что в мире есть всего 500 танкеров, но большая их часть зафрахтована и ещё много лет будет недоступна. Получается, что в перспективе отказаться от российского газа можно, но это приведёт к огромным финансовым потерям. Руководство Германии кивает в сторону солидарности, но рядовым немцам такой подход кажется странным. 

И речь уже не о том, что в стране рухнет производство и начнётся социальная депрессия, ведь уже летом стартовала масштабная экономия. Например, в Аугсбурге (большой город в Баварии) подготовили срочные меры по экономии энергоресурсов. В первую очередь планируют отключать подсветку исторических зданий, снизить яркость привычного освещения улиц и даже выключить светофоры. Не обойдётся без снижения минимального порога для офисных здания, где ожидается очередной антирекорд. Судя по всему, работникам придётся не только одевать валенки и куртку, но и перчатки. Прибавьте к этому падение температуры в общественных бассейнах. Ну и кто захочет купаться холодной воде зимой?

На этом фоне особенно любопытно звучат призывы главы комитета бундестага по энергетике Клауса Эрнста рассмотреть возможность старта переговоров, позволяющих запустить тот самый Северный поток 2, который строился с целью обеспечить энергетическую безопасность Германии. В России на такие заявления смотрят с улыбкой, ведь в данный момент ясно просматривается решение проучить Европу. Газа будет всё меньше, а наполнить хранилища не удастся. Некоторые страны (Польша) пока шли дебаты и споры умудрились залить все запасы на 95% и выше. Что же, этим ребятам ничего не угрожает, но в самой германии и многих других государствах назревает проблема. И вот теперь уже о солидарности заявила Урсула фон дер Ляйен, занимающая пост председателя Еврокомиссии. Дама призвала политиков сплотиться. Якобы, нужно выработать механизм, позволяющий контролировать европейские газовые потоки. Некая комиссия должна решать, где в конкретный момент требуется больше газа, а где его с избытком. Это позволить исключить войну за ресурсы, которая может стать реальностью этой зимой. 

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
<b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b>
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
RTX 3070 за 70 с началом в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже
<b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b>
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Представители Еврокомиссии отмечают, что получили запросы от 12 стран, прямо заявивших о нехватке газа в результате сокращения прокачки по Северному потоку. Чем всё закончится, предсказать сложно. Вполне возможно, что в обмен на некоторые уступки со стороны Германии и других европейских стран поставки возобновятся. Теоретически, это может быть прекращение поддержки Украины и другие шаги, связанные с санкциями, но пока предпосылок для перемирия нет. Источники: 1, 2, 3.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#санкции #газ
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Казахстан может запретить экспорт в Россию санкционных товаров
Релиз российского смартфона AYYA второго поколения может быть отменен
Европейский Союз признал газ и ядерное топливо "зеленым" видом энергии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Прощальная распродажа в IKEA запомнится большим скандалом
6
В Европе назревает конфликт за доступ к газу из РФ, а Германия потеряет $1 трлн из-за санкций
26
Выбираем оптимальную видеокарту для игр в разрешении 2К – 5 моделей по выгодной цене от 37 000р
9
Финальные характеристики видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 – до $2000, 90 TFLOP и частота до 3 ГГц
10
На бургерах в сети фастфуда "Вкусно - и точка" обнаружена плесень и останки насекомых
50
Пользователи из РФ массово переходят на пиратскую Windows – продажи ОС Microsoft резко снизились
19
Видеокарты в РФ сильно подорожали на фоне падения рубля, но шанс купить недорогую модель остаётся
38
В магазинах РФ резко подорожали процессоры – ищем самые выгодны предложения со скидками на 5 июля
16
Майнеры Биткоина на грани разорения – доходы от добычи ВТС перестали покрывать расходы по кредитам
25
Жители РФ могут сделать предзаказ S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chornobyl, но цена ощутимо подросла
100
Казахстан может запретить экспорт в Россию санкционных товаров
25
Можно ли в магазинах РФ купить недорогую видеокарту – 5 моделей по выгодным ценам на 6 июля
4
В блокчейне Эфириума Sepolia стартовал переход на PoS – отказ от майнинга на видеокартах близок
12
Выбираем оптимальный игровой процессор лета 2022 года – 5 моделей Intel и AMD по правильным ценам
8
MSI анонсировала 24-дюймовый игровой монитор G2412 с разрешением FullHD и частотой обновления 170 Гц
2
Обновление KB5014668, исправляющее ошибку обновления Windows 11, невозможно установить на многие ПК
4
78 рублей за доллар достиг курс на Aliexpress 6 июля
146
Доходность майнеров начинает восстанавливаться, цены видеокарт прекратили снижение
10
Борт №1 переходит на Linux – самолёт В. Путина и отряд «Россия» отказывается от Windows
40
5 июля цены на видеокарты подросли вслед за долларом
9

Популярные статьи

Эксперимент с Windows 10 PE — загружаемся с флешки, выходим в интернет и играем в игры
36
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч рублей для любых игр на ультра с 80+ FPS (Июль)
49
Лучший из худших: самый мощный APU для FM2+ 2018 года выпуска – AMD A8-7680
76
Главные игры июля 2022 года
19
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 8
133
Мои впечатления от игры Xenus: Точка кипения. Часть 3
+

Сейчас обсуждают

Goonder Swan
18:39
по разному тут :) кто-то к кассе с тележками с горкой стоит, кто в руках держит пару продуктов. Тут больше к статистике вопрос. Но таких огромных супермаркетов я нигде в европе не видел. Даже тот же л...
78 рублей за доллар достиг курс на Aliexpress 6 июля
Дмитрий Шинкарёв
18:38
Через пару месяцев будут вынуждены продавать ниже рекомендованной. Не думаю что они много продадут. Только время тянут.
NVIDIA откладывает релиз GeForce RTX 4090 на фоне криптозимы и избытка видеокарт на складах – MLID
Муж_ЗАГЛOTA
18:33
и тебе напишу! Размеры: Самодельный корпус: Размер ~ 40 x30 x10 см Ginzzu D370: Размер ~35,5 x36,0 ...
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 8
Алибек
18:31
Если чел пишет про бюджет, а потом первым делом берет интел, то дальше можно не читать. Он и nvidia потом возьмёт, а в конце на серьёзных щях будет утверждать что это топ за свои деньги
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч рублей для любых игр на ультра с 80+ FPS (Июль)
NOFX
18:31
До октября один фиг будет ещё мелькать это чучело
В отставку уходит премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Муж_ЗАГЛOTA
18:30
не звезди! товарищ!!! Размеры: Самодельный корпус: Размер ~ 40 x30 x10 см Ginzzu D370: Размер ~35,5 x...
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 8
Эовейн Триада
18:30
Одновременный запуск. Firefox, делаешь Избранное, там папочка по какой-то теме, нажимаешь "открыть по всех вкладках" и современный процессор их мгновенно грузит, старый (3570К без разгона) тупит, прич...
Лучший из худших: самый мощный APU для FM2+ 2018 года выпуска – AMD A8-7680
BarDuck
18:25
Просто заводы находятся в разных странах мира. В РФ едут кроссы из Китая,потому и качество такое. Первая обувь ecco была только из Дании, потом Данию сменила Португалия, а её Китай.
Минпромторг РФ назвал интернет-магазин Wildberries каналом сбыта контрафакта
Василий Сорокин
18:25
А при чем тут барыги и хуанг? Да и по приколу с какой стати барыги должны вдруг начать заниматься благотворительностью? У тебя рассуждения какого то ребенка. Хуанг откладывает релиз чтобы народ разоб...
NVIDIA откладывает релиз GeForce RTX 4090 на фоне криптозимы и избытка видеокарт на складах – MLID
Анатолий Азачем
18:23
А у нас молоко на 50% подорожало с начало года! Газ вроде свой, поля свои , а цена взлетела по-крайне мере в розницу в гипериаркетах Ростова. В начале года по скидкам было не более 50руб за литр, а се...
В Европе назревает конфликт за доступ к газу из РФ, а Германия потеряет $1 трлн из-за санкций
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем