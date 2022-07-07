Как оказалось, правительство Германии не способно придумать эффективные меры для обеспечения энергетической безопасности страны

Если что-то и можно вынести из риторики нынешнего канцлера Германии, так это острую необходимость для немцев консолидироваться в солидарность с жителями Украины. Не совсем ясно, о ком в этот момент говорит Олаф Шольц, ведь есть две или даже три разные Украины. На востоке идёт настоящая война, где гибнут военные по обе стороны, уничтожается инфраструктура, жилые дома, а местные жители становятся беженцами. Особенно всё плохо в небольших ПГТ и сёлах, многие из которых уже давно сравняли с землёй. Есть Харьков и Николаев, которые считаются прифронтовыми. Боевых действий там нет, но руководство активно нагнетает обстановку. И дело даже не в повестках, которые могут раздавать и не в прилётах ракет, а в обычной питьевой воде. Да, уже несколько месяцев в Николаеве нет централизованного водоснабжения. Руководство города получило десятки миллионов долларов на запуск сети, но успешно распихало деньги по карманам. Чиновники и имеющие нужные знакомства люди свободно перемещаются между городами и ведут привычный образ жизни, тогда как остальные предпочитают не высовываться. Ну а есть ещё и западная Украина, где жизнь бьёт ключом. Совсем недавно президент снял таможенный взнос на автомобили из Европы, что позволило выездным миллионерам стать ещё богаче.

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На этой части Украины нет проблем с доступом к бензину, продуктам, а у многих жителей давно готовы польские, венгерские и румынские паспорта, позволяющие им пересекать границу. Словом, когда канцлер Германии в следующий раз расскажет о солидарности, хорошо бы у него уточнить, с кем именно он солидарен. Вдруг он имел в виду львовских миллионеров, закативших громкую свадебку, расходы на которую составили 5-10 миллионов долларов. Но мы отошли от темы нашего материала. В Германии всё громче звучит голос разума, призывающий к переговорам с Россией. Всё дело в поставках газа, которые так хотят себе запретить покупать у РФ немецкие политики. В середине июня прокачка по Северному потоку была снижена на 60%, а уже через несколько дней и вовсе будет остановлена (на 10 дней). В связи с этим в очередной раз разгорелись дебаты на тему энергетической безопасности. Есть все риски, что трубопровод не запустится, что грозит настоящим коллапсом для Европы.

Весной США обещали Германии направить танкеры с СПГ, что позволит покрыть нехватку газа из России. Даже если мы не будем учитывать, что сжиженный газ как минимум на 30% дороже и ещё требует превращения в привычное состояние (не говоря о транспортировке из хабов), то вскрылась новая неприятность. Выяснилось, что в мире есть всего 500 танкеров, но большая их часть зафрахтована и ещё много лет будет недоступна. Получается, что в перспективе отказаться от российского газа можно, но это приведёт к огромным финансовым потерям. Руководство Германии кивает в сторону солидарности, но рядовым немцам такой подход кажется странным.

И речь уже не о том, что в стране рухнет производство и начнётся социальная депрессия, ведь уже летом стартовала масштабная экономия. Например, в Аугсбурге (большой город в Баварии) подготовили срочные меры по экономии энергоресурсов. В первую очередь планируют отключать подсветку исторических зданий, снизить яркость привычного освещения улиц и даже выключить светофоры. Не обойдётся без снижения минимального порога для офисных здания, где ожидается очередной антирекорд. Судя по всему, работникам придётся не только одевать валенки и куртку, но и перчатки. Прибавьте к этому падение температуры в общественных бассейнах. Ну и кто захочет купаться холодной воде зимой?

На этом фоне особенно любопытно звучат призывы главы комитета бундестага по энергетике Клауса Эрнста рассмотреть возможность старта переговоров, позволяющих запустить тот самый Северный поток 2, который строился с целью обеспечить энергетическую безопасность Германии. В России на такие заявления смотрят с улыбкой, ведь в данный момент ясно просматривается решение проучить Европу. Газа будет всё меньше, а наполнить хранилища не удастся. Некоторые страны (Польша) пока шли дебаты и споры умудрились залить все запасы на 95% и выше. Что же, этим ребятам ничего не угрожает, но в самой германии и многих других государствах назревает проблема. И вот теперь уже о солидарности заявила Урсула фон дер Ляйен, занимающая пост председателя Еврокомиссии. Дама призвала политиков сплотиться. Якобы, нужно выработать механизм, позволяющий контролировать европейские газовые потоки. Некая комиссия должна решать, где в конкретный момент требуется больше газа, а где его с избытком. Это позволить исключить войну за ресурсы, которая может стать реальностью этой зимой.

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Представители Еврокомиссии отмечают, что получили запросы от 12 стран, прямо заявивших о нехватке газа в результате сокращения прокачки по Северному потоку. Чем всё закончится, предсказать сложно. Вполне возможно, что в обмен на некоторые уступки со стороны Германии и других европейских стран поставки возобновятся. Теоретически, это может быть прекращение поддержки Украины и другие шаги, связанные с санкциями, но пока предпосылок для перемирия нет. Источники: 1, 2, 3.