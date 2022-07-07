Все прошивки можно скачать, но стоит учитывать, что это пусть и стабильные, но бета-версии

Есть целая наука, изучающая предпочтения и вкусы потребителей. Существуют заумные формулы и даже аксиомы, но несмотря на это до сих пор никто не способен со 100% вероятностью выпустить продукт, который понравится абсолютно всем. Обойдёмся без этих 100%, ведь для производителя важно лишь большинство, которое и будет регулярно заносить в компанию деньги. Если брать в качестве примера рынок смартфонов, то здесь всё гораздо проще. Есть явный лидер в лице Samsung. Компания не только выпускает смартфоны под собственной маркой, но и активно снабжает комплектующими всех желающих. На втором месте закрепилась Apple, в которой пока нет денег, чтобы нанять толкового дизайнера, ну а на третьей позиции Xiaomi. Путь китайцев на мировой рынок был тяжёлым, ведь первые годы никто их не воспринимал всерьёз, а даже вполне толковые товары не доходили до пользователей.

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Неясно, смогли или нет в Xiaomi придумать свою маркетинговую стратегию, или присоединились к успеху более именитых конкурентов, но сегодня дела у китайцев идут хорошо. Даже на фоне общего падения рынка они умудряются неплохо продаваться, а впереди глобальное дно, которое может стать испытанием для всего сектора. Но всё это не касается пользователей актуальных мобильных телефонов, уже довольно давно ожидающих своевременного выхода новой прошивки MIUI 13. Напомним, релиз состоялся ещё в конце 2021 года, а рассылка стартовала зимой. Ожидалось, что к концу весны мы увидим несколько волн, в рамках которых будут выходить не только глобальные, но и региональные версии, но пока все идёт очень медленно.

Инсайдеры отмечают, что ничего нового не происходит, ведь пока Xiaomi так и не научилась работать с пользователями. Если у Apple уходит несколько дней на рассылку прошивки большему количеству активных пользователей, то у китайцев процесс может тянуться месяцами. При этом руководство не гнушается фантастическими рассказами о том, насколько быстрее стала новая операционная система. Согласно официальным данным, плавность работы некоторых приложений увеличилась до 52%, чистая потеря количества кадров снизилась до 90%, а сам интерфейс стал на 26% плавнее. Насколько всё это соответствует реальности, сказать сложно, поскольку российские пользователи получают прошивку MIUI 13 с переменным успехом.

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Некоторые флагманы уже получили новую прошивку и могут похвастать увеличенной эффективность на 52% по сравнению с предыдущей версией, тогда как большинство владельцев ещё даже не видело обновлений. Сколько ещё всё это продлится, неясно, но инсайдеры утверждают, что только зиме мы увидим релиз более новой MIUI 13.5, а значит рассылка текущей версии может задержаться. Если вы уже ранее занимались прошивкой мобильных телефонов, то вот вам ссылка. Ищите один из указанных аппаратов в перечне и качайте оригинальный образ. Никаких вирусов нет, но в некоторых случаях могут быть ошибки, поскольку это стабильная бета-версия. Отметим, что именно на основе указанных выше образов команды энтузиастов создают кастомные еженедельные и ежемесячные прошивки. Рекомендовать вам мы их не будем, поскольку каждая имеет свои преимущества и недостатки, а здесь чистая MIUI 13. Кстати, абсолютно все смартфоны получили прошивку на базе самой новой мобильной ОС Android 12.

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