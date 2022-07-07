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50 смартфонов Xiaomi получили стабильную MIUI 13 на Android 12 от июля 2022 года
Все прошивки можно скачать, но стоит учитывать, что это пусть и стабильные, но бета-версии
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Есть целая наука, изучающая предпочтения и вкусы потребителей. Существуют заумные формулы и даже аксиомы, но несмотря на это до сих пор никто не способен со 100% вероятностью выпустить продукт, который понравится абсолютно всем. Обойдёмся без этих 100%, ведь для производителя важно лишь большинство, которое и будет регулярно заносить в компанию деньги. Если брать в качестве примера рынок смартфонов, то здесь всё гораздо проще. Есть явный лидер в лице Samsung. Компания не только выпускает смартфоны под собственной маркой, но и активно снабжает комплектующими всех желающих. На втором месте закрепилась Apple, в которой пока нет денег, чтобы нанять толкового дизайнера, ну а на третьей позиции Xiaomi. Путь китайцев на мировой рынок был тяжёлым, ведь первые годы никто их не воспринимал всерьёз, а даже вполне толковые товары не доходили до пользователей.

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Неясно, смогли или нет в Xiaomi придумать свою маркетинговую стратегию, или присоединились к успеху более именитых конкурентов, но сегодня дела у китайцев идут хорошо. Даже на фоне общего падения рынка они умудряются неплохо продаваться, а впереди глобальное дно, которое может стать испытанием для всего сектора. Но всё это не касается пользователей актуальных мобильных телефонов, уже довольно давно ожидающих своевременного выхода новой прошивки MIUI 13. Напомним, релиз состоялся ещё в конце 2021 года, а рассылка стартовала зимой. Ожидалось, что к концу весны мы увидим несколько волн, в рамках которых будут выходить не только глобальные, но и региональные версии, но пока все идёт очень медленно. 

Инсайдеры отмечают, что ничего нового не происходит, ведь пока Xiaomi так и не научилась работать с пользователями. Если у Apple уходит несколько дней на рассылку прошивки большему количеству активных пользователей, то у китайцев процесс может тянуться месяцами. При этом руководство не гнушается фантастическими рассказами о том, насколько быстрее стала новая операционная система. Согласно официальным данным, плавность работы некоторых приложений увеличилась до 52%, чистая потеря количества кадров снизилась до 90%, а сам интерфейс стал на 26% плавнее. Насколько всё это соответствует реальности, сказать сложно, поскольку российские пользователи получают прошивку MIUI 13 с переменным успехом. 

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Некоторые флагманы уже получили новую прошивку и могут похвастать увеличенной эффективность на 52% по сравнению с предыдущей версией, тогда как большинство владельцев ещё даже не видело обновлений. Сколько ещё всё это продлится, неясно, но инсайдеры утверждают, что только зиме мы увидим релиз более новой MIUI 13.5, а значит рассылка текущей версии может задержаться. Если вы уже ранее занимались прошивкой мобильных телефонов, то вот вам ссылка. Ищите один из указанных аппаратов в перечне и качайте оригинальный образ. Никаких вирусов нет, но в некоторых случаях могут быть ошибки, поскольку это стабильная бета-версия. Отметим, что именно на основе указанных выше образов команды энтузиастов создают кастомные еженедельные и ежемесячные прошивки. Рекомендовать вам мы их не будем, поскольку каждая имеет свои преимущества и недостатки, а здесь чистая MIUI 13. Кстати, абсолютно все смартфоны получили прошивку на базе самой новой мобильной ОС Android 12. 

  1. Mi 11 Pro
  2. Mi 10 Lite Zoom
  3. Mi 10 Youth Edition
  4. POCO F3 GT
  5. Redmi K30 5G
  6. POCO F3
  7. Mi 10i
  8. Mi 11 Lite 5G NE [India]
  9. POCO M3 Pro 5G
  10. Mi 12X
  11. Mi 11 Ultra
  12. Mi MIX Fold
  13. Mi 10 Ultra
  14. Redmi Note 9 5G [China]
  15. Redmi K30 Pro
  16. Redmi 9 Power
  17. Mi 11i [India]
  18. POCO F2 Pro
  19. Xiaomi CIVI
  20. Redmi Note 11 [China]
  21. Redmi 9T
  22. Mi 10S
  23. Redmi Note 9 Pro 5G
  24. Redmi Note 10 5G
  25. Redmi K40 Gaming
  26. Redmi Note 9 4G [China]
  27. Redmi K30 Ultra
  28. Mi Mix 4
  29. Redmi 10X Pro
  30. POCO X2
  31. Redmi K40 Pro
  32. Mi CC9 Pro
  33. Redmi Note 9T
  34. Mi 10
  35. Redmi 10X 5G
  36. Xiaomi 11i HyperCharge [India]
  37. Mi 11
  38. Mi 10 Pro
  39. Mi 10T
  40. Mi Note 10
  41. Redmi Note 10 Pro (China)
  42. Redmi K40
  43. Mi 11 Lite 5G
  44. Redmi K30S
  45. Redmi Note 11 Pro [China]
  46. Redmi K30i 5G
  47. Mi 11 LE [China]
  48. Mi 10T Lite
  49. Mi 11X
  50. Redmi K30 4G
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#xiaomi #miui 13 #android 12 #прошивки
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