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Выбираем видеокарту для продвинутых геймеров – что купить в магазинах РФ летом 2022 года
Цены немного подросли, но это не значит, что выгодных моделей нет в продаже
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3050 за 30 тр - успей взять по старой цене
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Как это не парадоксально, но активный интерес к тем или другим товарам потенциальные покупатели проявляют в самые неподходящие моменты. Спрашивается, кто нам с вами мешал купить GeForce RTX 3090 Ti за 145 000 рублей неделю назад? Ясно, что такие деньги есть у единицы, но логика ясна, ведь после резкого падения курса рубля видеокарты ощутимо подорожали. Удивительно, но ещё в понедельник как минимум половина графических чипов была доступна по ценам, близким к рекомендованным (в рублях на момент выхода в РФ), но ажиотажного спроса не наблюдалось. Геймеры лениво посматривали на ценники и ничего не покупали. 

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Судя по всему, вы чего-то ждали? Увы, теперь придётся снова посидеть у экрана компьютера пару месяцев, ведь следующий этап снижения цен ожидается не раньше осени, когда выйдет следующее поколение графических чипов NVIDIA и AMD. И это не злорадство. На самом деле сегодня наблюдается повышенный интерес к видеокартам, а геймеры сметают с прилавков наиболее выгодные позиции. Нам это кажется нелогичным, но ведь у вас есть своя голова на плечах, поэтому мы предлагаем вам воспользоваться ею по полной программе и подумать на тем, чтобы купить что-то пока цены не стали ещё выше.

В данном материале наиболее выгодные модели по цене и производительности, которые мы нашли на 7 июня 2022 года. Весьма привлекательно выглядит Radeon RX 6750 XT. Эта видеокарта может предложить 12 Гб быстрой памяти на скорости до 18 Гбит/с, что позволило ей получить дополнительный буст по сравнению с обычной моделью, вышедшей в 2020 году. Производительности Radeon RX 6750 XT достаточно для игр в разрешении 2К, а запас прочности вам гарантирован не менее чем на три года. 

Почти не подорожала GeForce RTX 3060 Ti. Это отличный повод купить игровую видеокарту, которая лишь немногим уступает Radeon RX 6750 XT. На самом деле очень многое зависит от конкретной игры и разрешения дисплея. Так, если у вас народное 1080р, то разрыв будет внушительный и не в пользу видеокарты NVIDIA, а вот в 2К можно говорить о небольшом преимуществе. Здесь всё дело в том, что пока для высокого разрешения достаточно 8 Гб видеопамяти. Скорее всего, уже в 2023 году выйдет несколько игр, в которых вам понадобится уже 12 Гб. Именно поэтому мы рекомендуем выбрать Radeon RX 6750 XT. 

48 тысяч за GeForce RTX 3060 – звучит неплохо. Видеокарта создана с оглядкой на 1080р, но пока легко справляется и с более продвинутым 2К. Среди сильных сторон можно выделить 12 Гб видеопамяти, что довольно редко встречается на видеокартах этого ценового диапазона. Благодаря этому можно рассчитывать на длительный жизненный цикл, как это было со старой GeForce GTX 1060, которая в 2016 году получила внушительные 6 Гб. Модель производства Palit оснащена стандартной системой  охлаждения. Хотя, чип на GeForce RTX 3060 нетребовательный, поэтому не нуждается в монструозных кулерах. 

Только никому не говорите, но значительно дешевле есть в наличии Radeon RX 6650 XT. Учтите, что даже стандартная версия, вышедшая в 2021 году, была быстрее GeForce RTX 3060 на 10%, а здесь прокачанная модель, получившая более скоростную видеопамять. Резкого прироста производительности не ждите, но такой ход явно пошёл на пользу видеокарте. Особенно это заметно в сложных сценах в разрешении 2К. Ну а в народном 1080р Radeon RX 6650 XT ещё много лет будет оставаться актуальной и сгорит быстрее, чем устареет. 

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Вы уже могли заметить, что видеокарты NVIDIA немного дороже аналогов AMD в своём ценовом диапазоне. Поделать с этим ничего нельзя. К счастью, большинство фанатов Дженсена Хуанга не разбирается в моделях и не смотрит тесты. Именно для них и создана GeForce RTX 2060 SUPER. На самом деле это довольно мощная видеокарта, но сравнивать её с Radeon RX 6650 XT просто глупо. Всем разумным пользователям мы рекомендуем именно видеокарту AMD, но при желании можно взять и GeForce RTX 2060 SUPER.

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