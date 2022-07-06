Осталась ещё одна тестовая сеть, после чего стартует слияние и долгожданный PoS

Многие из наших читателей слышали о том, что рано или поздно Эфир перейдёт на алгоритм работы Proof of Stake (PoS), но совершенно не понимают, что это принесёт, и зачем вообще нужны такие проблемы. Посудите сами, сотни тысяч людей ежедневно занимаются добычей криптовалюты, что позволяет многим из них зарабатывать неплохие деньги. Есть и неудачники, которые потеряют свои сбережения, но почти все они предпочтут умолчать о проблемах, боясь разочаровать близких, знакомых и простых подписчиков. Совсем недавно в сети появилась информация, согласно которой почти никто из фермеров, купивших видеокарты год назад, ничего не заработали. В лучшем случае, если они избавятся от видеокарт, то уйдут в лёгкий плюс, но многие зависит от цены на электричество, поэтому в Европе наблюдается коллапс майнинга, а в России пока народ держится. Ну и не забывайте, что пока вы не выключили ферму окончательно, сохраняется надежда стать богатым. Мало ли, вдруг Эфир подорожает, а вы как раз накопали нужное количество монет.

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Словом, майнинг пусть и не несёт какой-то пользы обществу, помогает отдельным индивидам в поисках смысла жизни, а некоторым и денег. Вот только процесс этот энергозатратный, поэтому какое-то время назад было решено убрать традиционный способ добычи монет, заменив его стейкингом. Для несведущих: это как депозит в банке, с той лишь разницей, что вам никто не говорит проценты, а сроки возврата денег туманны. Но отбросим в сторону негативную сторону стейкинга, ведь PoS остановит использование природных ресурсов для добычи Эфира. Неясно, действительно ли эта проблема волнует Виталика Бутерина и компанию разработчиков. Как бы там ни было, но PoS неизбежен, правда сроки остаются за кадром.

Если не углубляться в историю, то очередной срок выйдет в конце лета или начале осени текущего года. Какое-то время назад казалось, что ждать перехода на PoS в 2022 уже не стоит, но в последнее время команда разработчиков явно взяла себя в руки. Есть мнение, что это связано с наступлением криптозимы, поскольку когда майнеры теряют интерес к добыче Эфира, их проще отвадить от излюбленного дела. В то же время, когда фермеры получают сверхдоходы, то заставить их уйти крайне проблематично. Так вот, 8 июня состоялся переход на PoS в тестовой сети Ropsten, а пару дней назад это случилось во второй сети Sepolia. Нужно понимать, что это вторая общедоступная сеть, а значит впереди всего один этап перед большим слиянием.

Разработчики отметили, что пока сложно сказать, есть ли в сети критические ошибки. Понять это можно будет спустя какое-то время, ну а более точная дата перехода Эфира на стейкинг будет известна после перехода третьей тестовой сети Goerli на PoS. Не спрашивайте, когда это произойдёт. Если судить по уже известным нам датам, то раньше августа финальный тест не стартует, ну а после будут искать ошибки и доводить алгоритм до ума. Узнать о том, как всё прошло вы можете на видео ниже. Разработчики неохотно говорят о сроках, поскольку очень многое связано с командной работой. Никто не знает, насколько тестовая сеть стабильна. В Ropsten глобальных ошибок не выявлено. Если с Sepolia всё пройдёт нормально, то можно ждать своевременного перехода на Goerli. Виталик Бутерин полагает, что слияние должно случиться не позднее октября, хотя есть все шансы, что это будет сентябрь.

Если верить разработчикам, то PoS – это только начало. Сегодня в сети Эфира существует проблема с небольшой пропускной способностью. Это значит, что блокчейн невозможно использовать в реальной жизни. Очевидно, что всё это случится нескоро. Хотя, если криптовалюты ещё пару лет пролежат на дне, то разработчики вполне могут справиться к моменту очередного восстановления популярности цифровых активов. Источник.

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