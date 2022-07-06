Самое время купить мощный игровой процессор

Вопрос о том, какой процессор можно назвать самым оптимальным с точки зрения массового пользователя, вызывает постоянные споры. Всё дело в том, что многие эксперты просто не спрашивают того самого массового пользователя, подменяя общественное мнение своими измышлениями. Нам кажется, что единого мнения нет и не может быть, а причина не только в благосостоянии пользователей, но и в постоянной смене процессоров. Например, было время, когда Core i5-2500K считался самым оптимальным, а главное доступным камнем, на базе которого можно собрать перспективный системный блок. Время шло, поколения сменяли друг друга, а с ними пропадал и шарм старого Core i5-2500K.

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Мы не утверждаем, что указанные ниже процессоры все как один являются оптимальными. И всё же, если вы планировали обновить систему, или купить новый компьютер, то стоит как следует присмотреться к нескольким моделям. Все они имеют свои преимущества, хотя не обошлось без недостатков. Отметим, что в данном случае речь идёт о довольно высоком ценовом сегменте, позволить который себе могут далеко не все.

Если пытаться назвать самый оптимальный процессор для перспективной сборки летом 2022 года, то стоит отдать предпочтение Ryzen 9 5900X. Здесь есть всё, что нужно для перспективной сборки: 12 ядер, высокая тактовая частота до 4.8 ГГц, а также нордический игровой нрав. Ryzen 9 5900X с лёгкостью вытянет любую видеокарту, а запаса прочности хватит на много лет вперёд. Многие наши читатели предпочтут покупке нового ПК обновление существующего на базе сокета АМ4. Если вы один из этих ребят, то можете увеличить мощность своего железа без огромных вложений.

Далеко не все процессоры могут предложить привлекательную цену, но это не значит, что их не нужно рассматривать. Например, Core i7-11700K на первый взгляд не достоин нашего внимания, но стоит только покопать, как он окажется чуть ли не самым оптимальным выбором на сегодня. Смотрите: материнская плата с флагманским чипсетом предыдущего поколения стоит до двух раз дешевле аналогов на Z690. Нет никакой головной боли с необходимостью покупки оперативной памяти DDR5, а поддержка интерфейса PCIe 4.0 в комплекте. Ну а при грамотном разгоне с использованием системы жидкостного охлаждения Core i7-11700K может превзойти все ваши ожидания.

Core i7-12700F относится к классу «купил и забыл». Вы просто собираете на основе этого процессора компьютер. Ставите не самые дешёвые комплектующие, но и не тратитесь на дорогую материнскую память. Оперативная память также не особенно важна, поскольку разгон вам не светит. Главное не жадничать на хороший твердотельный накопитель и видеокарту. Особенно обратите внимание на последнюю позицию, ведь именно она определяет потенциал в играх.

А вот с Core i5-12600K трюк «поставил и забыл» не пройдёт. Если вы планируете брать такой процессор, то сразу же должны осознавать, что конечная стоимость сборки окажется намного выше, чем с использованием Core i7-12700F. При этом, если вы ничего не будете разгонять, производительность компьютера ещё и окажется ниже, ведь здесь попросту меньше ядер. Помните, Core i5-12600K предназначается для энтузиастов, а значит разгон и хорошая система охлаждения необходимы. В любом другом случае берите Core i7-12700F.

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8-ядерный Ryzen 7 5800X абсолютно заслуженно называется народным процессором. Камень прекрасно себя чувствует на самой бюджетной материнской плате, где выдаёт стабильную работу без нареканий. Можно попробовать в разгон, но в текущем поколении процессоры AMD требуют действительно мощной системы охлаждения, поскольку всё уже выжато с завода. Не тратьте деньги на мелочи, лучше докиньте 20-30 тысяч на видеокарту. Это позволит обойти любой указанный выше процессор в играх, ведь правильная экономия всегда даёт свои плоды.