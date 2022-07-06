Рубль подешевел, но это не повод отказывать себе в покупке видеокарты

Падение рубля оказало неизбежное влияние на ценовую политику в отношении Графических чипов со стороны российских магазинов. В последние недели мы видели, как стоимость большинства моделей падает, поскольку национальная валюта продолжала укрепляться. Резкое приземление рубля не только взвинтило цены, но и полностью уничтожило скидки. Сегодня вам никто не предложит выгодное предложение, поскольку магазинам просто невыгодно работать в минус. Мы не знаем, кто и сколько процентов от стоимости видеокарты получает. Проблема в том, что ЕС цены вернулись к рекомендованным, тогда как в России в переводе на доллары многие модели стоят чуть ли не в 2 раза дороже.

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Эксперты пишут, что проблема в санкциях, ведь количество игроков увеличилось. Так, кому-то нежно ввозить продукцию в страну в обход запретов США и ЕС, а за риск всегда берут немалые суммы. Мы не рекомендуем вам бежать в магазин именно сегодня, поскольку цены и раньше не соответствовали реальным, но сегодня и вовсе ушли за горизонт. Между тем мы прекрасно понимаем, что ожидание – не самый лучший путь. Если вы собрали нужную сумму, то смело берите видеокарту здесь и сейчас. Мы нашли модели, которые почти не подорожали.

Начнём с GeForce RTX 3090. Дешевле 155 тысяч такую видеокарту мы в магазинах РФ не видели, поэтому у нас небольшое подорожание. Для тех, кто может себе позволить такую огромную сумму на развлечения, нет никаких проблем добавить ещё 13 тысяч рублей. Ну а в качестве вознаграждения вы получите одну из самых быстрых видеокарт на рынке, которая обладает внушительным потенциалом и будет справляться со всеми играми даже спустя 5 лет. GeForce RTX 3090 часто берут для решения рабочих задач, поскольку 24 Гб скоростной памяти как нельзя кстати для рендеринга и других сложных алгоритмов.

Radeon RX 6900 XT является идеальным конкурентом. Если не обращать внимания на потерю 10 кадров в секунду в играх, то мы настоятельно рекомендуем взять именно эту видеокарту. Начнём с того, что на фоне 120 кадров в секунду просадка до 110 fps будет незаметна. Далее отметим эффективную систему охлаждения и холодный графический чип. Gigabyte неплохо справилась с задачей, а значит в большинстве сценариев вы почти не будите слышать шума кулеров. В качестве плюса можно назвать и 16 Гб видеопамяти, ведь у конкурентов из зелёного лагеря в этом ценовом диапазоне не больше 12 Гб.

Достойным конкурентом для указанных выше видеокарт может стать GeForce RTX 3080. Модель производства MSI относится ко второму поколению, которое характеризуется 384-битной шиной и 12 Гб видеопамяти. Это позволяет получить больше кадров в секунду даже в самых сложных сценах. В реальных задачах GeForce RTX 3080 показывает себя не хуже Radeon RX 6900 XT, но обладает меньшим потенциалом за счёт сниженного количества видеопамяти.

Очевидно, что не все готовы платить 110 тысяч за видеокарту. Мы бы не сказали, что 87 тысяч выглядят намного выгоднее, но для тех, кто так и не собрал нужной суммы на флагман, покупка такой видеокарты может оказаться настоящим спасением. Radeon RX 6800 XT обладает всем необходимым и может удовлетворить запросы самых требовательных геймеров. В наличии 16 Гб видеопамяти и способность работать в режиме 4K@60fps на самых высоких настройках графики.

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А завершить наш материал предлагаем на Radeon RX 6800. Эта видеокарта прекрасно справляется с играми в 4К, но предлагает меньший потенциал. Графический чип здесь слегка урезан, что выгодно сказалось на телпопакете. А вот экономить на видеопамяти AMD не стала. Это значит, что в самых сложных сценах вы всегда получите преимущество за счёт 16 Гб, ведь у NVIDIA в этом ценовом диапазоне жалкие 8 Гб. Всё это не значит, конкуренты из зелёного лагеря медленнее в реальных играх. Скорее нет, но в данном случае важно помнить, что вы покупаете видеокарту на несколько лет, а уже не за горами новые требовательные движки, для которых 8 Гб видеопамяти даже в разрешении 2К будет маловато.