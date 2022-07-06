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Россия лишилась отечественного смартфона AYYA T2 из-за санкций и перегрева процессора Скиф
Выход AYYA T2 приостановлен на неопределённый срок
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Сегодня в Китае существует десятки небольших компаний, занимающихся выпуском потребительской электроники. И речь даже не о гигантах, чьи имена на слуху у всех. Особенность китайского рынка заключается в наличии небольших фабрик, занимающихся выпуском тех или иных товаров под конкретного потребителя. Например, крупный банк решил закупить рации для сотрудников, но столкнулся с тем, что цены оставляют желать лучшего, а характеристики не укладываются в специфику охранной сигнализации и в целом не полностью соответствуют требованиям. Что же, руководство банка обращаются к дядюшке Ляо, который любезно выпускает нужное количество раций со всеми необходимыми функциями и приятной ценой. А главное, на каждой из них красуется гордое имя самого банка, а рядовые клиенты начинают ещё больше доверять столь серьёзной структуре. 

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Примерно такие же отношения связывают многих операторов связи с китайскими предприятиями. Рано или поздно у многих возникает желание выпустить собственный смартфон. Вот только сделать это крайне сложно, поэтому операторы предпочитают доверить дело китайцам. И вот здесь кроется главная проблема, которая мешает успеху подобных аппаратов. Дело в том, что операторы пытаются максимально сэкономить, а в итоге получают настолько ужасный товар, что его никто не хочет брать. На самом деле скромные попытки создания собственного мобильного телефона предпринимают многие, а в 2021 году в России вышел аппарат AYYA T1. Смартфон получился сносным, тем более что купить его можно было за 12 тысяч рублей. За эту сумму вы получали посредственный дисплей с разрешением 720р и размером 6.44 дюйма, 4/64 Гб памяти, отвратительную камеру на 13 Мп и вполне годный процессор MediaTek Helio P70. 

Часть смартфонов, которая продавалась в розницу, функционировала на чистом Android 11, но государственные органы и корпоративные клиенты могли получить российскую Аврора ОС. Главной и единственной фишкой телефона стала возможность аппаратной блокировки камеры и микрофона. Вы просто отключаете эти функции простым движением пальца, после чего наслаждаетесь частичной конфиденциальностью. Неясно, какой смысл в отключении части функций слежки, ведь встроенные алгоритмы со стороны Android никто не отменял. Точно также неизвестно, был ли аппарат популярен и окупилось ли производство. В любом случае уже в 2021 году стало известно о том, что готовится более продвинутая модель AYYA T2, которая должна была выйти во второй половине 2022 года.

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Как сообщают инсайдеры, есть все основания полагать, что российский смартфон не поступит в продажу осенью 2022 года и вообще не будет выпущен. Всё дело в том, что Ростех не смогла получить достаточного количества процессорных модулей Скиф, поскольку производство их был доверено тайваньской TSMC. В результате нет ни процессоров, ни смартфонов. А вообще ходят весьма противоречивые слухи, согласно которым отечественный процессор Скиф демонстрировал сложности с интеграцией в корпус смартфона. Так, он жутко грелся, что непозволительно учитывая стандартные размеры мобильного телефона. Проще говоря, отводить тепло некуда, а значит даже если поставки процессоров возобновятся, продажи AYYA T2 могут не стартовать. Вполне возможно, что проблема намного серьёзнее, ведь источники уверяют, что разработка совместимого процессора и вовсе приостановлена. Означает ли это, что отечественное процессоростроение остановилось не стартовав, пока неясно.

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#смартфоны #ayya t2
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