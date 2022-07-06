Некоторые видеокарте почти не подорожали, но цены могут вырасти в ближайшие дни

И не говорите, что мы вас не предупреждали. В последние несколько недель тема укрепляющего рубля не переставала будоражить общественность. Кто-то полагал, что национальная валюта продолжат дорожать, а уже вскоре за 1 доллар будут давать всего 1 рубль. Реалисты смотрели на это спокойно, ожидая коррекции этой осенью, но никто не мог предположить, что уже 5 июня курс рубля рухнет, а за 1 доллар будут давать 62 рубля. Прогнозов от именитых экспертов пока нет, а значит в ближайшие дни мы можем увидеть возвращение цен, но пока на рынке видеокарт всё очень плохо.

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Мы неоднократно писали, что рубль не будет вечно дорогим, советуя нашим читателям не бездействовать. Всегда находятся умники, которые уверены в своей правоте. Эти ребята полагали, что уже вскоре майнеры начнут сбрасывать видеокарты по бросовым ценам, а магазины будут умалять геймеров купить хоть что-то со скидками до 100%. Примерно такую же риторику мы видели в 2020 году, ну а чем всё окончилось мы даже не хотим вспоминать. Сегодня уже нет никакого смысла махать руками и рвать на себе волосы. Видеокарты действительно подорожали. И всё же, если вы испытываете острую необходимость в мощном игровом графическом чипе, то сегодня мы бегло пройдёмся по нескольким популярным моделям.

Сразу же хотим обратить внимание на GeForce RTX 3080 Ti. В результате подорожания эта видеокарта стоит 138 тысяч, что очень далеко от рекомендованных 117 000 рублей. В то же время стоит помнить, что перед нами действительно суперфлагман, производительности которого будет достаточно даже через 2 года. Благодаря 12 Гб видеопамяти NVIDIA удалось добиться относительно низкой температуры видеокарты, а модель производства GIGABYTE выполнена в необычном белом цвете. Такие карты пользуются популярностью у эстетов, ну а в придачу вы получите отличную систему охлаждения и огромный потенциал.

Не радует и Radeon RX 6900 XT. Цена явно завышена, но особого выбора нет, поэтому фанатам AMD мы предлагаем задуматься. Видеокарта чрезвычайно быстрая, поэтому потенциальному покупателю не стоит беспокоиться о возможных проблемах с просадками. Теоретически, года через 3 у вас могут появиться проблемы, но исключительно в разрешении 4К на высоких настройках графики. В остальном Radeon RX 6900 XT имеет все черты флагмана и даже предлагает 16 Гб видеопамяти. Для сравнения, у более дорогой GeForce RTX 3080 Ti всего 12 Гб, при этом у AMD получилась видеокарта холоднее и энергоэффективное.

Возможно, единственный шанс сегодня купить действительно стоящую видеокарту без гигантских переплат заключается в выборе GeForce RTX 3080. Перед вами не совсем обычная модель, принадлежащая ко второму поколению. Это значит, что здесь внушительная 384-битная шина и 12 Гб видеопамяти. Надеемся, что вы понимаете, что перед вами слегка упрощённая версия GeForce RTX 3080 Ti. В разрешении 2К последняя слегка вырывается вперёд, но GeForce RTX 3080 создана для 4К, поэтому смело берите эту видеокарту, поскольку дешевле 100 000 рублей нет ничего более быстрого.

Ничего, если не считать Radeon RX 6800 XT. Всё дело в том, что многие наши читатели предпочитают не связываться с продукцией AMD. Для них нет никакой разницы в том, насколько быстра и выгодна красная карточка. Самое главное – это шильдик производства NVIDIA. Если у вас нет предрассудков, то можете смело брать Radeon RX 6800 XT. Среди преимуществ холодный графический чип и 16 Гб видеопамяти. Напомним, что Radeon RX 6800 XT прекрасно подходит для 4К, поэтому вы не идёте ни на какие компромиссы.

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А вот GeForce RTX 3070 Ti – это самый настоящий компромисс. Получается, что вы экономите 20 тысяч рублей, но теряете возможность играть в 4К на максималках. В то же время, если у вас монитор 2К, то нет никакого смысла платить больше. Берите GeForce RTX 3070 Ti и не слушайте тех, кто вещает про падение количества кадров в секунду. Ясно, что это наступит, но в вашем случае через много лет.