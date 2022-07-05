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Zelot За пост начислено вознаграждение
Жители РФ могут сделать предзаказ S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chornobyl, но цена ощутимо подросла
Купить игру действительно можно, но вы уверены, что хотите вкладывать деньги в столь спорный проект?
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На дворе середина 2022 года, а S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chornobyl до сих пор не вышла. Если вы ещё не потеряли надежду поиграть в легендарный долгострой, то мы предлагаем вам изучить любопытную возможность, позволяющую сделать предзаказ. 

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Приходится констатировать, что политика прочно проникла в игровую индустрию. Вообще, всё это стило ожидать, ведь в последние годы крупные студии и издательства штормит. Из самых тёмных углов выползают оскорблённые феминистки, непонятые представители сообщества ЛГБТ, а также вся остальная пена, долгое время находившаяся на дне общества. Многие разработчики находятся в сложном положении, ведь теперь любой обиженный начальством работник может оказаться бомбой замедленного действия. Хуже всего, если эта бомба будет чёрного цвета, да ещё и женского пола. Ну вы поняли, работать в таких условиях сложно. Может быть ещё и поэтому многие геймеры жалуются на то, что интересных игр становится меньше, а студии предпочитают перенести действия в онлайн, где по похожим картам скачут бесполые персонажи. Западные студии можно понять, ведь любой неверный шаг грозит порицанием со стороны коллективного разума, а после вы не сможете продать ни одной игры ни в одном уважающем себя магазине. 

И вот на этом фоне нас совсем не удивляет, что крупные студии не только подключились к санкциям, но и пытались форсировать события задолго до того, как запреты и ограничения придумали политики. Не стала исключением и студия GSC Game World. Неясно, почему эти ребята позиционировали себя украинцами, поскольку часть команды проживала в РФ, тогда как сама студия была зарегистрирована на Кипре. Глава GSC Game World бурно отреагировал на спецоперацию, заявив о том, что все российские пользователи лишаться доступа к его детищу. Очевидно, что это стоило немалых денег, ведь десятки тысяч жителей РФ уже сделали свои прездаказы. Steam вернул деньги, а фанаты затаили обиду, обещая взломать S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chornobyl в первые дни после выхода. Судя по всему, сделать это будет нетрудно. 

Как стало известно, S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chornobyl появится на сервисе GOG, а значит игра не будет включать никаких специальных защит, что позволит запускать её без взломов и других ухищрений. Мало того, сегодня даже жители РФ могут сделать предзаказ, купив игру абсолютно легально. Цена немного подросла. Неясно, может быть разработчики решили улучшить графику, или добавить больше контента, а может просто жадность? В любом случае если раньше вы должны были заплатить 2490 рублей, то сегодня немалые 3499 рубликов. Есть и расширенные версии, но цены там выглядят немного странно: 4699 за Deluxe и 6419 за Ultimate. 

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Разработчики пока не прокомментировали факт появления своей прелести на полке польского магазина. Вполне возможно, что это очередная ошибка, а завтра сделать предзаказ S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chornobyl будет невозможно. В таких случаях проводится возврат средств, а значит вы ничего не теряете. В то же время стоит помнить, что напрямую пополнить свой аккаунт в GOG будет не так просто. Причина во всё тех же ограничениях и санкциях. Мы уверены, что вы найдёте способ, но нужен ли он вам? Во-первых, игра выйдет черед полтора года. Даже теоретически, раньше 31 декабря 2023 года ждать релиза не стоит. Вот только с высокой долей вероятности речь идёт о том, что разработчики предпочли назвать любую довольно отдалённую дату, а значит вообще нет никакой гарантии, что S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chornobyl уйдёт на золото. Ну и не забывайте, что русского языка в игре не будет. Максимум прикрутят субтитры. Получается, что вы платите довольно внушительную сумму за довольно спорный проект от ярых русофобов. 

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#s.t.a.l.k.e.r.2: heart of chornobyl
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