Почему процессоры дорожают, и можно ли купить что-то по выгодной цене? Давайте разбираться

Сегодня случилось то, о чём уже давно говорят аналитики: курс рубля пошёл вниз. Да, для российской экономики это полезно, поскольку каждый доллар ещё недавно превращался в 50 рублей. На момент написания данного материала за 1 бакс дают уже 62 рубля, но никто не знает, как сильно провалится национальная валюта на этот раз. Экономисты помалкивают, поэтому мы не знаем, что случилось, и почему рубль перешёл к падению. В целом, для многих наших читателей это не так важно, поскольку в реальном мире стоит ориентироваться на реальные цены на те или иные товары.

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И вот здесь нас ждёт главный сюрприз. Не прошло и несколько часов после падения курса рубля, как в российских магазинах электроники цены пошли вверх. Возможно, у кого-то всё завязано на специальной системе, которая обращается на удалённый сайт и берёт оттуда данные о курсе рубля. После этого происходит автоматическая корректировка. Не остался в стороне и Ситилинк. Сегодня мы изучим несколько предложений по процессорам, некоторые из которых уже стоят жутко дорого.

Начнём с того, что мы вам не рекомендуем ничего покупать. Вполне возможно, что курс рубля выровняется, а магазины тут же снимут свои наценки. В любом случае, если вам очень нужен флагман, то есть Core i9-12900K за 72 490 рублей. И не говорите, что это дорого, ведь на самом деле это жутко дорого. Удивительно, как процессор, который можно купить в магазинах Европы за 600 евро, может стоить в РФ 72 тысяч рублей? Мы не будем считать по курсу, но это просто неприлично. Ну и приходится признать, что ещё недавно цена бала на 8 тысяч ниже.

Ryzen 9 5950X на этом фоне выглядит розовым зайкой. Первоначально 16-ядерный флагман AMD пришёл в розницу РФ дороже 80 тысяч, а рекомендованная стоимость была установлена на отметку в 74 тысячи. Именно поэтому даже после небольшого подорожания на пару тысяч, 47 000 за Ryzen 9 5950X – это ещё по-божески. Учтите, что в реальных играх этот камень почти не уступает Core i9-12900K, при этом не потребует от вас дорогой материнской платы и оперативной памяти нового поколения.

Если вы планируете купить флагман Intel, но жутко не хотите переплачивать, стоит обратить внимание на Core i7-12700KF. Если не жадничать, то этот процессор может стать таким же быстрым, как и Core i9-12900K, ну а в играх он и без дополнительного разгона не уступает более дорогой модели. Отсутствие интегрированной графики останется незаметным, поскольку все потенциальные покупатели мощного камня могут себе позволить дорогую видеокарту.

А вообще мы не устаём говорить, что при желании даже во время роста цен можно найти оптимальные позиции. Взять хотя бы Core i9-11900KF. Это флагман предыдущего поколения, который имеет огромный потенциал и справляется со всеми существующими видеокартами. Нет никаких причин платить кучу денег за Core i9-12900K, ведь Core i9-11900KF прекрасно поддаётся разгону. Ну и не забывайте, что камень не только дешевле, но и потребует меньше вложений. Например, можно сэкономить на материнской плате и оперативной памяти, а это уже 30 тысяч, которые лучше потратить на видеокарту.

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Ryzen 9 5900X уже много недель остаётся нашим бессменным фаворитом, и тому есть несколько причин. Во-первых, сборка на этом процессоре будет намного дешевле, чем на любом из указанных выше. При этом разница с Core i7-12700KF смело может доходить до двух раз. Во-вторых, даже с материнской платой на базе чипсета В450 процессор Ryzen 9 5900X будет себя чувствовать комфортно, обеспечивая ультимативный уровень производительности. В-третьих, если вы купите материнскую плату на чипсете В550, то и вовсе получите возможности разгона и доступ к современному интерфейсу PCIe 4.0. Ну и не стоит забывать, что при желании Ryzen 9 5900X можно легко заменить ваш старый Ryzen 5 1600, который уже много лет как перестал тянуть игры на максималках. Одним словом, надо брать.