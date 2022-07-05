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Одна из проблем, с которой сегодня столкнулась наша планета заключается в поколении неучей. Эти люди оккупировали все ветви законодательной власти в Европе и США. В целом, американцы уже больше века всё не могут умерить свои имперские амбиции, что неудивительно. А вот европейцам уже пора начать учиться на своих ошибках. Подумайте сами, как может глава страны, знающий причины раздела Польши в 1939 году, блокировать транзит грузов в Калининград? Точно также и с японцами. Вы знали о том, что там уже 10 лет как действует негласный запрет на упоминание подробностей ядерного удара в Хиросиме и Нагасаки? Бомбы упали с неба – вот так сегодня принято говорить в стране Восходящего солнца. Что любопытно, в ходе недавнего опроса подростков на улицах Токио выяснилась любопытная деталь: все знают о трагедии, но в результате появления расплывчатых формулировок школьники приходят к выводу, что это Россия нанесла те самые ядерные удары. В пример можем привести не менее любопытный опрос в Варшаве, когда у людей разных возрастов на чисто польском языке спросили о том, кто же победил во Второй мировой войне. Вы удивитесь, но в победители поляки записали себя, англичан и американцев. Кто-то предположил, что ещё сражались французы, а вот русских почему-то выставили проигравшими, либо не упоминают совсем. 

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Нет никаких сомнений, что уже очень давно проводится целенаправленная подмена истории, когда целые поколения живут в придуманной реальности, где есть свои герои и враги. Скромные попытки пробиться через тернии осуществляются, но они тонут в патриотическом угаре молодых граждан Европы, которые свято верят своим кумирам, ведь парни из Белого дома не могут врать. Политики безграмотны и коррумпированы, а иначе бы Япония и Германия уже давно очистили свои страны от военных баз, не доверяя безопасность страны тем, кто сжёг Дрезден, Токио и многие другие города вместе с местным населением. Но мы слегка отошли от темы нашего материала. Известно, что глобальная экономика прочно завязана на долларе. В какой-то момент кто-то решил, что так проще, ведь США самая богатая страна с самой стабильной экономикой и самыми профессиональными экономистами. Судя по тому, что мы видим сегодня, там трудятся такие же бездарные лентяи, как и в других отраслях.

Подумайте сами, кто в здравом уме пошёл бы на сознательное уничтожение экономики своей страны? Не удивляйтесь. Суверенный государственный долг США превышает 23 триллиона долларов и никогда не будет выплачен. Страна живёт за счёт реинвестиций, когда ещё большие суммы берутся в долг под новые кредитные обязательства. Только откровенно тупой экономист не осознаёт, что бесконечно долго праздник жизни длиться не может. Рано или поздно наступит время, когда кредиторы придут за своими деньгами. Как скоро этот день наступит, нам неизвестно, но тот факт, что сегодня ФРС США вынуждена скупать собственные долговые обязательства, говорит о многом. Фактически, уже несколько месяцев нет желающих давать американцев в долг, а бюджет медленно расстаётся с ликвидностью, поскольку кредиторы предпочитают медленно избавляться от сомнительных гарантий.

На этом фоне мы слышим о необходимости создания альтернатив долларовой системе. У нас есть большие сомнения, относительного того, что это удастся реализовать в ближайшие годы, а дальше всё будет зависеть от политической конъюнктуры и от экономического благосостояния России, Китая, Индии и ряда других стран. Учтите, что это самое экономическое благосостояние во многом определяется стабильностью национальной валюты. В последнее время только ленивый не писал о том, что рубль стал слишком быстро укрепляться. Звучат различные цифры, одна из которых выглядит особенно тревожно. Сообщается, что каждые 10 рублей дают минус 1 триллион российского бюджета. При этом ситуация настолько плоха, что крупные промышленники теряют деньги, уходя в минус на курсовых перепадах. Что же, сегодня у этих парней настоящий праздник, ведь курс национальной валюты резко пошёл вниз. 

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На момент написания данного материла за 1 американский доллар давали 62 рубля, при этом пару дней назад курс был 50 к 1. Будем надеяться, что цены на товары в магазинах не пойдут вверх вслед за долларом, поскольку здоровье экономики определяется ещё и уровнем благосостояния жителей страны. В случае, если уровень покупательской способности снизится, то ни о каком оздоровлении экономики не может быть и речи.

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#экономика #рубль
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