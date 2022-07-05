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Выбираем оптимальную видеокарту для игр в разрешении 2К – 5 моделей по выгодной цене от 37 000р
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В последнее время мы всё чаще слышим разговоры о том, какое разрешение может стать основным в ближайшие несколько лет. Не секрет, что народный стандарт 1080р прочно удерживает пальму первенства, а где-то по то сторону баррикад находится 4К. Увы, сверхвысокое разрешение не выстрелило, и причины здесь даже не в гигантских ценниках на такие мониторы. Ещё в 2018 году NVIDIA начала рекламную компанию, рассказывая о невероятных возможностях графических чипов при подключении к мониторам 4К. Вот только всё это оказалось преждевременным, ведь совершенно неожиданно даже флагманы оказались неспособны тянуть новые игры в 4К@60fps. Очередной этап рекламной компании стартовал в 2020 году, но и он завершился не начавшись, поскольку майнеры раскупили все видеокарты. 

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К началу 2 квартала 2022 года мы пришли к тому, что цены на мощные видеокарты оставляют желать лучшего. Если вам повезёт, то можно купить игровую модель за близкую к рекомендованной стоимости, а ведь с даты релиза уже прошло почти два года. Неясно, сколько попросит NVIDIA за флагманы 2022 года, но пока предпосылок для снижения цен нет. В связи с этим нам кажется, что наиболее перспективным становится переход на мониторы с разрешением 2К. Да, цены на видеокарты в этом сегменте всё ещё высоки, но по сравнению с аналогами для 4К, можно неплохо сэкономить.

Сегодня мы предлагаем вам изучить лучшие предложения видеокарт, которые подходят для 2К. Пожалуй, оптимальным выбором будет GeForce RTX 3070. Среди сильных сторон выделяется мощный графический чип и 256-битная шина. Количество видеопамяти ограничено 8 Гб, но для 2К этого хватит с лихвой. Модель производства Palit стоит 67 тысяч рублей и предлагает неплохую систему охлаждения. Это не рекордсмен с завышенными тактовыми частотами, но для стабильной работы на протяжение многих лет такой видеокарты будет достаточно.

Radeon RX 6750 XT за 63 тысячи выглядит вполне конкурентно. Обратите внимание, что в разрешении 1080р в большинстве игр эта видеокарта уступает GeForce RTX 3070 с отрывом в 5%. В то же время, если мы берём карточку для 2К, то можно не волноваться об отставании, поскольку здесь разница не превышает погрешности. Всё дело в большом количестве видеопамяти на Radeon RX 6750 XT. Разрешение 2К намного требовательнее, а в перспективе все новые графические движки будут только сложнее. Если вы думаете о потенциале, то видеокарта AMD выглядит лучше, ну а фанаты NVIDIA могут брать GeForce RTX 3070.

Если вы хотите немного сэкономить, то самое время присмотреться к GeForce RTX 3060 Ti. В данном случае потеря мощности будет несущественной, ведь здесь всё те же 8 Гб видеопамяти 256-битная шина. Разница в цене составляет почти 9 тысяч рублей, поэтому мы предоставляем вам возможность решить самостоятельно, какая из видеокарт кажется вам более выгодной. 

Radeon RX 6700 XT по чистой производительности уступает GeForce RTX 3060 Ti, но и стоит на 10 тысяч дешевле. Учтите, что на стороне красных всё те же привычные аргументы: повышенная энергоэффективнсть, холодный графический чип и 12 Гб видеопамяти. Сложно сказать, насколько первые две характеристики важны для обычного пользователя, ведь переплата в несколько кВт в месяц не так заметна, а современные системы охлаждения прекрасно справляются с горячим нравом видеокарт. В то же время игнорировать прибавку видеопамяти при минимальной потере производительности и сниженной на 10 000 рублей цене, крайне сложно. Задумайтесь о плюсах и минусах Radeon RX 6700 XT.

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GeForce RTX 2060 Super за 37 тысяч и вовсе лишена минусов. Помните, что видеокарта за 37 000 рублей не может быть равна по производительности видеокарте за 67 тысяч рублей. Надеемся, что вы это прекрасно понимаете. И всё же, GeForce RTX 2060 Super способна тянуть все игры в разрешении 2К без особых проблем. Потенциал для роста небольшой, а настройки графики придётся скинуть на высокие, но в данном случае важен сам факт, а бесполезные тени и несколько незначительных спецэффектов не имеют ключевого значения. Отметим, что менее дорогие видеокарты плохо подходят для разрешения 2К. Очень многое зависит от игры. Например, в тот же PUBG на GeForce RTX 2060 Super вы сможете гонять и в 4К, но в данном материале речь об одиночных требовательных играх. 

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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Выбираем оптимальную видеокарту для игр в разрешении 2К – 5 моделей по выгодной цене от 37 000р
cariddau
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