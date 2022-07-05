Что ждёт страны Европы в обозримом будущем? Давайте разбираться

Антироссийские санкции должны были ударить по нефтегазовому сектору, обрушив доходы страны. Ожидалось падение курса рубля и падение экономики, а последствия ещё только предстоит оценить. В то же время нет никаких сомнений, что правительство США ставило перед собой более амбициозные цели, а значит все стороны оказались неудовлетворены. Кто лучше подготовился к кризису покажут последующие годы, а сегодня можно подвести небольшой итог битвы за энергетическую независимость Европы.

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Сразу же заметим, что использовать словосочетание «энергетическая независимость» в данном случае неверно. Всё дело в том, что Норвегия способна поставлять на рынок ЕС не больше 40% газа, а значит оставшиеся проценты нужно где-то взять. На начало года Россия обеспечивала не менее 40% поставок, но санкции и последовательные попытки США ограничить долю российских энергоносителей на европейском рынке привели к тому, что немалую нишу удалось занять американскому СПГ. Мы никогда не узнаем, сколько на самом деле стоит такой газ, но западные журналисты раскопали некоторые подробности, свидетельствующие о невыгодности закупки сжиженного газа для европейцев. Так, долгое время мы наблюдали рост немецкой промышленности, продукция которой оставалась конкурентной благодаря поставкам дешёвого газа по наземному трубопроводу. Поскольку сегодня Германию толкают в объятья США, то нет никаких сомнений, что страну ждут масштабные перемены.

Ожидается, что отказ от российского газа будет стоить экономике 1 триллион евро. Учтите, что все эти деньги поделят на всех немцев, поэтому легко не будет. Уже сегодня заметен рост инфляции, а цены на энергоносители увеличиваются. Следом подтянутся продукты питания, поскольку предприятия не могут работать себе в убыток. Эксперты ожидают, что часть фабрик просто не сможет выжить, а значит не исключена социальная напряжённость, проблема с поиском работы и необходимость переобучения для сотен тысяч немцев. Но всё это отдалённое будущее, поскольку пока от российского газа в Европе отказываться не намерены. Поскольку западные политики сильно зациклились на санкциях, то многие из них и не подозревают, что РФ может нанести ответный удар, который придётся по обычным гражданам.

В середине июня стало известно о скандале с участием корпорации Siemens. Канадское отделение взяло на восстановление турбину, занимающуюся прокачкой газа по трубопроводу Северный поток. Вот только возвращать агрегат никто не намерен, оправдывая это санкциями. Судя по всему, там работают настоящие вредители, не способные просчитать последствия своих решений. Газпром тут же снизил прокачку газа на 60%, что уже поставило под вопрос ту самую энергетическую независимость Европы, поскольку наполнение хранилищ либо остановилось, либо темпы снизились до минимальных. В связи с этим пессимистичный прогноз высказал лидер партии Христианско-демократический союз Германии (ХДС) Фридрих Мерц. По его словам, уже вскоре между странами ЕС разразится настоящая борьба за российский газ.

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Пикантность ситуации в том, что 11 июля трубопровод остановится на 2 недели, во время чего будут проведён технический осмотр и устранение возможных неисправностей. Не удивительно, если 21 июля Северный поток не запустится, а значит поставки могут и вовсе не возобновиться. Фридрих Мерц полагает, что нужно заранее договориться, ведь допустить конфронтации между странами ЕС нельзя. Нечто подобное наблюдалось в 2015 году, когда происходила открытая политическая борьба за право не пускать беженцев в ту или иную страну. Вполне возможно, что сегодня самое время запасаться попкорном, ведь мы можем увидеть шоу, в рамках которого европейцы начнут перетягивать на себя газово одеяло, открыто обманывая своих соседей. Ну и не забывайте, что по итогам июня инфляция в странах Балтии превысила 20%, что только усиливает напряжённость и сложность происходящих процессов.