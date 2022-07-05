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Что ждать от Биткоина в июле 2022г – резкий обвал на фоне падения экономики США по мнению РБК
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Второй квартал 2022 года стал самым сложным для криптовалют начиная с 2011 года. Очевидно, что в сложившихся условиях мечтать о достижении рекордных показателей было бы по меньше мере наивным, но такого оглушительного краха не ожидал никто. Отдельные эксперты скромно поговаривали о наступлении криптозимы, но это была больше теория, тогда как на практике наиболее ценные активы медленно теряют позиции, что позволяет ключевым игрокам вовремя выйти из неприбыльного бизнеса. Если подводить итоги в цифрах, то получается следующая картина: падение на 37.29% за июнь и на 56.18% за три предыдущих месяца. При этом рыночная капитализация всех криптовалют просела с 2.260 триллиона долларов до 854 миллиарда. 

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По мнению экспертов, есть несколько причин, которые негативно повлияли на рыночную ситуацию. Прежде всего указывается на ужесточение контроля за финансовыми потоками, поступающими в рискованные активы. Всё больше стран пишут о необходимости деанонимизировать переводы, а всех держателей криптовалют принудить платить налоги, в том числе и с уже заработанных ранее денег. О сотрудничестве с правительствами уже заявили крупнейшие биржи, а значит нет никаких сомнений, что всех участников рынка ждут новые правила игры. Ещё более сильный удар по криптовалютам нанесла нестабильность экономики США. Бездумная политика ФРС и накачивание крупных корпораций деньгами привело к самым неожиданным последствиям, ведь сегодня инвесторы предпочитают не подходить близко к криптовалютам. Обычные держатели потеряли большую часть своих вложений, а майнеры продают больше монет, чем добывают. Это создаёт повышенное давление на рынок, который вынуждены спасать крупные игроки и биржи. 

Среди так называемого сопутствующего удара по имиджу можно назвать крах стейблкоина Terra USD и токена Luna. После этого регуляторы многих стран озаботились судьбой цифровых активов и уже готовят меры по ограничению стабильных криптовалют. Словом, со временем мы увидим всё больше контроля и всё меньше рисков на рынке криптовалют. На первый взгляд эта тенденция кажется правильной, но последствия могут быть самыми неожиданными. Всё дело в том, что рынок криптовалют падает не в одиночку, поскольку сегодня наблюдается снижение всех биржевых индексов. Ну а следующий на очереди пузырь американского кредитования недвижимости. Проблема заключается в повышении ставки по кредитам. Для многих банков США этот рынок оставался ключевым, что позволяло получать пусть и небольшие, но стабильные доходы. После повышения ставки со стороны ФРС население перестало брать дома в кредит, поскольку это слишком дорого. Рынок замер, а последующий рост ставки может привести к коллапсу. На этом всё не остановится, ведь до конца года с текущих 1.75% кредитная ставка может вырасти до 3.5% и выше. 

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И вот в таких условиях все надежды экспертов на возвращение к росту криптовалют выглядят по меньшей мере странно. Июнь закончился на минорных нотах, а впереди ещё 2 месяца лета, когда поступления в бюджет падают, а производство снижается. Есть мнение, что уже к концу текущей недели курс Биткоина пойдёт вниз. Вполне возможно, что он достигнет 17 500 долларов или меньше. Многое будет зависеть от паникующих майнеров. Если эти ребята продолжат бесконтрольно сливать свои монеты, то цифровое золото может дрогнуть, обрушившись ниже 17 тысяч за 1 ВТС. Нужно учитывать, что речь идёт о реальных цифрах, которые были достигнуты в ходе недавнего наступления медведей. Если быки не очнутся, то есть все основания ожидать прихода криптозимы. Источник

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#криптовалюты #биткоин
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