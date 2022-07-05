Пока это только идея, но реализация её не так сложна, как может показаться

Если вы посещали большие торговые центры, то должны были заметить, что большая часть людей там вращается вокруг нескольких объектов. В первую очередь народ тянется к еде. Традиционно на нескольких этажах выделяются специальные зоны для фастфуда, где можно вкусно перекусить или плотно пообедать. Набор яств зависит от фантазии местных кулинаров, но без привычных бургеров, картошки фри и пиццы не обходится. Немалая часть людей заходит в большие игрушечные магазины, притягивающие детей словно гигантский магнит. Ну а о гипнотическом влиянии модных бутиков на сознание женщин и говорить не стоит. И всё же, есть одно место, куда стекаются и взрослые, и дети – это большие кинотеатры. Туда приходят абсолютно все, а владельцы торговых центров выделяют для кинопроката лучшие места на верхнем этаже, где есть свои фирменные закусочные и даже игровая зона.

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Поскольку кинотеатры являются системообразующим звеном, то именно от количества фильмов, жанрового разнообразия и других факторов будет зависеть успешность того или иного торгового центра. Нет никаких сомнений, что не всегда упор делается на кино, но это частный случай, поскольку там присутствуют другие уникальные развлечения. Последние годы дались кинотеатрам тяжело, ведь мир столкнулся не только с чередой переносов, но и массовыми локдаунами. Зрителей попросту не пускали внутрь, сеансы переносились на месяцы, а торговые центры закрывались на неопределённый срок. Казалось, пандемия позади, а значит нужно набирать обороты. Не тут-то было, ведь беда пришло откуда не ждали.

Кто мог предположить, что дядюшка Сэм соберёт руководство крупных компаний и негласно попросит свернуть работу в РФ? Из страны ушли производители модной одежды, сладких батончиков и даже Coca-Cola, но ожидать бегства студий, занимающихся прокатом, не мог никто. Что же, реальность такова, что сегодня Голливуд предпочитает оставаться без российского рынка, гордо держа нос по ветру. Многие наши читатели с радостью восприняли такую инициативу. Ещё бы, буржуи ушли и забрали с собой свою культуру. Что же, если вы хотите жить на далёком хуторе и не общаться с остальным миром, то это ваше право, вот только большинство населения не планирует запираться в жёсткие рамки.

Любопытное мнение на эту тему высказал бывший министр культуры РФ Михаил Швыдкой. По его словам, было бы неплохо изучить возможность реализации параллельного импорта в киноиндустрии. Речь идёт о так называемом принудительном лицензировании контента, что не является пиратством и полностью отвечает доктрине об информационной безопасности страны. При этом государство согласно выплачивать правообладателям все причитающиеся им деньги за контент, а значит все стороны будут довольны. Нам не совсем ясно, как принудительное лицензирование будут осуществляться. Дело в том, что единственная страна, где до сих пор доступен перевод фильмов на русский язык для кинотеатров – это Казахстан. Получается, что нужно позаимствовать цифровой носитель, скопировать с него информацию, а после распространить по российским кинотеатрам. Ну а по итогу проката перечислить американцам причитающиеся им 50%. Звучит странно, не находите?

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Вообще мы часто слышим высказывания о том, что Россия будет оставаться надёжным партнёром, исполняющим свои обязательства в полном объёме. Всё это происходит на фоне ужесточения санкций, когда американские и европейские политики не стесняются делать громкие заявления в адрес РФ. Очевидно, что существующая сеть кинотеатров не выживет без присутствия зарубежных прокатчиков, поскольку собственными усилиями покрывается только четверть потребностей. Кроме того, жители страны может и не против смотреть российское кино, но явно не готовы отказываться от иностранного контента. Вопросов слишком много, а ответов пока нет. Увы, но пока кинематограф не является приоритетным направлением для развития страны, поскольку представляет собой индустрию развлечений.