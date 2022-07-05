Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Российские кинотеатры на грани закрытия – ведутся разговоры о принудительном лицензировании контента
Пока это только идея, но реализация её не так сложна, как может показаться
анонсы и реклама
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
RTX 3080 дешевле 80 тр - делай заказ
6 видов RTX 3050 от 30 тр - смотри
RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал
3070 Ti за 70 тр Gigabyte Vision
Вдвое снижена цена RX 6600 в Ситилинке
<b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 70 тр</b>

Если вы посещали большие торговые центры, то должны были заметить, что большая часть людей там вращается вокруг нескольких объектов. В первую очередь народ тянется к еде. Традиционно на нескольких этажах выделяются специальные зоны для фастфуда, где можно вкусно перекусить или плотно пообедать. Набор яств зависит от фантазии местных кулинаров, но без привычных бургеров, картошки фри и пиццы не обходится. Немалая часть людей заходит в большие игрушечные магазины, притягивающие детей словно гигантский магнит. Ну а о гипнотическом влиянии модных бутиков на сознание женщин и говорить не стоит. И всё же, есть одно место, куда стекаются и взрослые, и дети – это большие кинотеатры. Туда приходят абсолютно все, а владельцы торговых центров выделяют для кинопроката лучшие места на верхнем этаже, где есть свои фирменные закусочные и даже игровая зона. 

реклама

Поскольку кинотеатры являются системообразующим звеном, то именно от количества фильмов, жанрового разнообразия и других факторов будет зависеть успешность того или иного торгового центра. Нет никаких сомнений, что не всегда упор делается на кино, но это частный случай, поскольку там присутствуют другие уникальные развлечения. Последние годы дались кинотеатрам тяжело, ведь мир столкнулся не только с чередой переносов, но и массовыми локдаунами. Зрителей попросту не пускали внутрь, сеансы переносились на месяцы, а торговые центры закрывались на неопределённый срок. Казалось, пандемия позади, а значит нужно набирать обороты. Не тут-то было, ведь беда пришло откуда не ждали. 

Кто мог предположить, что дядюшка Сэм соберёт руководство крупных компаний и негласно попросит свернуть работу в РФ? Из страны ушли производители модной одежды, сладких батончиков и даже Coca-Cola, но ожидать бегства студий, занимающихся прокатом, не мог никто. Что же, реальность такова, что сегодня Голливуд предпочитает оставаться без российского рынка, гордо держа нос по ветру. Многие наши читатели с радостью восприняли такую инициативу. Ещё бы, буржуи ушли и забрали с собой свою культуру. Что же, если вы хотите жить на далёком хуторе и не общаться с остальным миром, то это ваше право, вот только большинство населения не планирует запираться в жёсткие рамки. 

Любопытное мнение на эту тему высказал бывший министр культуры РФ Михаил Швыдкой. По его словам, было бы неплохо изучить возможность реализации параллельного импорта в киноиндустрии. Речь идёт о так называемом принудительном лицензировании контента, что не является пиратством и полностью отвечает доктрине об информационной безопасности страны. При этом государство согласно выплачивать правообладателям все причитающиеся им деньги за контент, а значит все стороны будут довольны. Нам не совсем ясно, как принудительное лицензирование будут осуществляться. Дело в том, что единственная страна, где до сих пор доступен перевод фильмов на русский язык для кинотеатров – это Казахстан. Получается, что нужно позаимствовать цифровой носитель, скопировать с него информацию, а после распространить по российским кинотеатрам. Ну а по итогу проката перечислить американцам причитающиеся им 50%. Звучит странно, не находите?

анонсы и реклама
Вдвое подешевела 6700XT в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 Gigabyte Aorus дешевле 40 тр
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 60 тр
RX 6600 Gigabyte за 30 тр c началом
Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке
6800XT за 70 тр в Регарде
-25% на RTX 3070 = дешевле 70тр
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
6700XT дешевле 50 тр - пора брать
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 90тр</b>
RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри

Вообще мы часто слышим высказывания о том, что Россия будет оставаться надёжным партнёром, исполняющим свои обязательства в полном объёме. Всё это происходит на фоне ужесточения санкций, когда американские и европейские политики не стесняются делать громкие заявления в адрес РФ. Очевидно, что существующая сеть кинотеатров не выживет без присутствия зарубежных прокатчиков, поскольку собственными усилиями покрывается только четверть потребностей. Кроме того, жители страны может и не против смотреть российское кино, но явно не готовы отказываться от иностранного контента. Вопросов слишком много, а ответов пока нет. Увы, но пока кинематограф не является приоритетным направлением для развития страны, поскольку представляет собой индустрию развлечений. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#санкции #кинотеатры
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Британцы научились отматывать электросчетчики - энергокомпании бьют тревогу
Китайская цифровая техника и электроника может занять до 90% российского рынка
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

iPhone 14 Pro Max с объемом памяти 1 ТБ получит рекордную стоимость
8
В новом фильме Хищник 5: Добыча на пришельца будут охотиться индейцы
37
Свежие данные о сроках анонса и характеристиках трёх видеокарт NVIDIA семейства GeForce RTX 40
50
Охладитель снижает температуру твердотельного накопителя M.2 более чем на 50 процентов
7
Какую ОЗУ купить для процессора Core i5-12600K – 32 Гб DDR4-3200 VS 16 Гб DDR5-5200 в тесте TG
13
Биткоин испытывает мощное давление со стороны майнеров и может обвалиться до $12 000
3
MediaTek готовит приемника невероятно успешного чипсета Dimensity 8100
1
AMD готовит более доступные процессоры в исполнении Socket AM4 с памятью 3D V-Cache
22
GTA 6 разрабатывается на продвинутом движке RAGE 9
1
Зелёную или красную - сравниваем победителей рейтинга "Цена за FPS" от разных производителей
17
На сайте AMD появились новые изображения процессоров в исполнении Socket AM5
17
Геймер случайно обнаружил в GTA 5 недостроенный метрополитен и подземные коридоры
3
3 июля курс Aliexpress вырос до 62 рублей 32 копеек
15
Тинькофф увеличил размер валютного вклада, хранящегося без комиссии, и сделал другие послабления
6
Цены на видеокарты в магазинах РФ возвращаются к рекомендованным на фоне падения доходов майнеров
30
В России назревает дефицит запчастей к смартфонам Samsung и Huawei – в ход пошли китайские подделки
19
Энтузиаст показал, как мог бы выглядеть ремейк Fallout New Vegas на Unreal Engine 5
21
Недорогих игровых видеокарт не будет – AMD и NVIDIA не планируют снижать цены на бюджетные GPU
6
Компания JuiShark выпустила башенный кулер для SSD и он может снизить температуру на 52 градуса
9
Стоимость iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max от Caviar будет начинаться от 10000 долларов
+

Популярные статьи

Дешевый рубль - плохо, дорогой - еще хуже, но есть один нюанс
214
Топ-6 игровых ноутбуков средней ценовой категории
19
10 самых популярных процессорных кулеров в июле 2022 года
45
Как я посмотрел сериал Оби-Ван Кеноби, и почему считаю его худшим в истории Звёздных войн
7
Ставим рекорды экономии — шустрый игровой ПК с GeForce GTX 1650 дешевле 40000 рублей
22
В России проблему утилизации бытовых отходов доверят обычным мухам
20
Время - деньги: оптимизируем действия при работе за компьютером
27
Binary Domain: краткий обзор довольно нетривиальной игры
9

Сейчас обсуждают

DiLouk
14:49
Производство этого алюминия тоже станет дешевле в рублях.
Дешевый рубль - плохо, дорогой - еще хуже, но есть один нюанс
Vovantro
14:49
Монополия такая монополия... 😢
Blizzard потребовала от фаната Warcraft III прекратить работу над альтернативным движком для стратегии
nik43dr
14:49
да пофиг пусть падает
Эйфелева башня проржавела на 40%, её нужно срочно разобрать, отремонтировать и собрать снова
IRanPast
14:45
Ничего не случится с АМД, даже если Китай заберёт Тайвань, как делал TCMS свою работу, так и делать будет
Дешевый рубль - плохо, дорогой - еще хуже, но есть один нюанс
hiveliberty
14:44
>> При излишне крепком рубле себестоимость производства товаров на экспорт будет заоблачной. Да-да-да... Уже сказки рассказывали, мол при слабом рубле стоимость обслуживания оборудования высокая, поэ...
Дешевый рубль - плохо, дорогой - еще хуже, но есть один нюанс
hiveliberty
14:42
Именно. + А всего-то надо начать продавать за рубли, а не евро или доллар.. Т.е., мы покупаем за евро, доллар и т.д., а у нас за нашу валюту. В общем-то, как ты и сказал. Сейчас самое время (последн...
Дешевый рубль - плохо, дорогой - еще хуже, но есть один нюанс
РаveIshakh
14:36
достаточно? с али все б/у
Ставим рекорды экономии — шустрый игровой ПК с GeForce GTX 1650 дешевле 40000 рублей
Андрей Маликов
14:35
вообщем у интел гибридный контроллер с приоритетом на ddr5, архитектуру процев и контроллера распилили так, что преимущество идёт именно от высокой Пропускной, которую даёт DDR5, особенно это заметно ...
Intel Core 13-го поколения Raptor Lake-S официально поддерживает память DDR-5600 и DDR4-3200
AndreY33_80
14:29
Гляжу,судя по нику, ты шешенбека потихоньку почпокиваешь ? Надеюсь, хоть без насилия. ..
В сеть просочился большой документ, описывающий игровые детали GTA 6: Часть 1
felsher 03
14:29
Поднял до 1 ляма с 10 тыс. У тябя ЭГ видать купленные?
Дешевый рубль - плохо, дорогой - еще хуже, но есть один нюанс
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем