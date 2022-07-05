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Наиболее достоверная информация о видеокарте Radeon RX 7900 ХТ – 3 ГГц, 75 TFLOPs и высокая цена
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В 2020 году многие эксперты открыто смеялись, когда Лиза Су обещала догнать и перегнать NVIDIA. По прошествии двух лет мы знаем, что далеко не все начинания инженеров красной команды были успешны. И всё же, закрывать глаза на потенциал графических процессоров текущего поколения просто невозможно. Radeon RX 6900 ХТ на 5-10% медленнее GeForce RTX 3090, но менее требовательна к питанию и обходится AMD в производстве дешевле за счёт 256-битной шины и относительно недорогой видеопамяти. Есть мнение, что это был только первый шаг, тогда как в следующем поколении Лиза Су окончательно положит на лопатки своего извечного конкурента. Инсайдеры получили массу новой информации о графическом чипе Radeon RX 7900 ХТ, а значит самое время как следует изучить ожидания экспертов и мнение аналитиков. 

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Первый ход сделали представители AMD. Так, Дэвид Ванг, занимающий пост старшего вице-президента компании по инженерным вопросам Radeon Technologies Group, поделился с прессой данными о производительности. По его словам, серия Radeon RX 7000 предложит прирост этого показателя на 50% на ватт если сравнивать с текущим поколением, основанным на архитектуре RDNA 2. И вот здесь и назревает главный вопрос: откуда тогда взялись слухи о двукратном увеличении производительности в рамках перехода между поколениями в 2022 году?

Прежде всего нужно понимать, что очень многое зависит от продвинутого 5-нм технологического процесса. Если вы не забыли, то в текущем поколении именно инженерам AMD удалось выжать из видеокарт высокие тактовые частоты, тогда как NVIDIA по этому показателю осталась позади. Что же, инсайдеры утверждают, что именно на этом направлении и состоится одно из основных сражений. Нет ничего неожиданного в том, что Radeon RX 7900 ХТ перешагнёт планку в 3 ГГц, а вот слухи об аналогичных возможностях GeForce RTX 4090 могут заставить Лизу Су поднять планку ещё выше. Насколько тактовые частоты будут высокими, пока неясно, но не стоит забывать о физике, ведь флагман NVIDIA был жутко горячим, тогда как у AMD был явный запас. 

А вообще вы можете изучить таблицу, в рамках которой проведено сравнение флагманов последних поколений. Информация носит предварительный характер, но даже она внушает скромный оптимизм. Слегка расстраивает 256-битная шина, но это будет компенсироваться наличием 32 Гб видеопамяти, а также огромным Infinity-кэш. Если вы позабыли, то именно эта технология стала секретным оружием красных, позволяя видеокартам со скромными характеристиками играть на поле более мощных конкурентов. На этот раз Radeon RX 7900 ХТ предложит четырёхкратный рост этого показателя, а значит количество быстрой памяти достигнет 512 Мб. 

Интересны также и предварительные данные теоретической мощности графического чипа. Путём сложения количества ядер (15 360), тактовой частоты и других показателей удалось получить 75 TFLOPs, что в 2.5 раза больше, чем может предложить прокачанная Radeon RX 6950 XT (23.8 TFLOPs). Важно понимать, что всё это инсайдерская информация, которая будет тщательно уточняться и дополняться, а значит результат может как увеличиться, так и уменьшиться. Точно также как есть и вопросы относительно теплопакета. В большинстве случае сообщается, что требования по питанию не превысят 450 Вт. Это звучит обнадёживающее, поскольку флагман NVIDIA претендует на все 600 Вт, если не больше. 

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Отдельно производится разбор стоимости Radeon RX 7900 ХТ. Совсем недавно AMD перешагнула планку в 1000 долларов с новым Radeon RX 6950 XT. Видеокарта быстрая и актуальная, а значит есть повод сомневаться, что руководство компании одним махом удешевит столь дорогой продукт. Поскольку выход видеокарт нового поколения состоится в 4 квартале 2022 года, то времени на вывод графических чипов текущего поколения с рынка просто не осталось. Остаётся два выхода: либо поднимать цену на новинки, что обусловлено их огромным приростом производительности, либо скидывать цены на находящиеся в продаже модели. Нам кажется, что Лиза Су выберет первый путь. Мы уже видели, насколько жадным может быть руководство AMD, но главное здесь идти в ногу с конкурентом. Ну а Дженсен Хуанг и вовсе просит 2000 долларов за GeForce RTX 3090 Ti, так что сомневаться в нём не приходится. Больше подробностей вы можете найти по ссылке. 

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#видеокарты #radeon rx 7900 хт
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