Интерес к майнингу падает, а значит видеокарты продолжают дешеветь

Когда у обычных геймеров спрашивают, какую видеокарту они хотели бы получить, то большинство выберет что-то типа GeForce RTX 3090. И вот здесь и заключается главная проблема, ведь всего несколько процентов компьютеров вообще способны запуститься вместе с такой дорогой видеокартой. Только подумайте, вот вам дали GeForce RTX 3090, но поставили условие не продавать её ни при каких обстоятельствах. Что же, в таком случае вам придётся как следует раскошелиться. Для начала стоит обзавестись блоком питания на 850 Вт, но лучше взять сразу 1000 Вт. Дальше пойдёт процессор и материнская плата. Вы же не думали, что ваш Core i3-2300 способен раскрыть потенциал флагмана?

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На самом деле вы многих случаях придётся заманить корпус, поставить дополнительные системы охлаждения и многое другое. А ведь без монитора с разрешением 4К вся эта мощь и вовсе окажется невостребованной. Получается, что далеко не всем нужна дорогая видеокарта, а большинство геймеров и вовсе не имеет физической возможности ею воспользоваться. Статистика продаж свидетельствует, что наиболее популярными моделями являются видеокарты до 250 долларов, а значит стоит реально смотреть на вещи. Российская розница находится под санкциями, поэтому доступ к видеокартам ограничен. Отсюда и завышенные цены, но даже это не помешает нам подобрать несколько интересных предложений.

Начнём с Radeon RX 6600. Эта видеокарта имеет несколько преимуществ, среди которых можно заметить низкое потребление энергии и холодный графический чип. Получается, что владелец видеокарты не будет чувствовать дискомфорта от гула кулеров, а высокая производительность и вовсе гарантирована. Благодаря технологии FSR можно запускать игры даже в разрешении 2К, хотя далеко не все в восторге от подобных визуальных эффектов. Ну и не забывайте, что Radeon RX 6600 умудрилась за 2 месяца подешеветь на 40%.

За 37 тысяч можно взять GeForce RTX 2060 SUPER. Здесь вас ждут те же 8 Гб видеопамяти, а вот шина уже 256-битная. На самом деле нет никаких доказательств, что ширина шины влияет на количество кадров в секунду, но если вы предпочитаете NVIDIA, то нет причин отказывать себе в покупке скоростной видеокарты. Если вы уже забыли, то GeForce RTX 2060 SUPER одно время была крайне популярна у майнеров, поскольку не включала механизма блокировки хешрейта. Сегодня такие глупости никого не волнуют, поэтому и цена у видеокарты соответствующая.

Стоимость GeForce RTX 3050 немного завышена. С нашей точки зрения она должна была подешеветь до 27 тысяч, но пока мы фиксируем только 32 тысячи рублей. Если вы хотите сэкономить 5 тысяч рублей, при этом ваш монитор имеет разрешение 1080р, то смело берите GeForce RTX 3050. Она даёт максимальное количество кадров в народном разрешении и обеспечивает приемлемый уровень графики. Здесь всё та же надуманная проблема 128-битной шины, а количество видеопамяти установлено на отметку 8 Гб.

Возможно, в качестве альтернативы стоит присмотреться к GeForce GTX 1660 SUPER. Производительность этой видеокарты можно смело сравнивать с GeForce RTX 3050, а разница кроется в деталях. Так, здесь всего 6 Гб видеопамяти, но есть 192-битная шина. Цена ниже, но нет трассировки лучей. В результате вы получаете компромисс, а в большинстве игр и вовсе не заметите видимых различий. Увы, но в данной ценовой категории вам уже не поиграть в разрешении 2К. Помните это перед покупкой.

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Ну и за 18 тысяч есть бюджетная GeForce GTX 1650. Перед вами самый нижний предел, дешевле которого лучше не уходить. Некоторые альтернативы есть и там, но в данном случае мы ограничимся GeForce GTX 1650. Видеокарта даёт вполне уверенные 60 кадров в секунду в разрешении 1080р, правда в этом случае качество графики будет среднее. Такова цена компромисса, ну а мы с вами совершили путь от 37 тысяч до 18 тысяч, а значит рассчитывать на чистую выгоду без потери количества кадров в секунду мог только наивный геймер.