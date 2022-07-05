Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Игровые видеокарты становятся доступнее в магазинах РФ – Radeon RX 6600 со скидкой до 40%
Интерес к майнингу падает, а значит видеокарты продолжают дешеветь
анонсы и реклама
3060 Gigabyte Gaming уже за 40 тр
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100 c началом
3070 Ti MSI за 60 тр - успей заказать
RTX 3080 дешевле 80 тр - делай заказ
6 видов RTX 3050 от 30 тр - смотри
Вдвое снижена цена RX 6600 в Ситилинке
<b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 70 тр</b>

Когда у обычных геймеров спрашивают, какую видеокарту они хотели бы получить, то большинство выберет что-то типа GeForce RTX 3090. И вот здесь и заключается главная проблема, ведь всего несколько процентов компьютеров вообще способны запуститься вместе с такой дорогой видеокартой. Только подумайте, вот вам дали GeForce RTX 3090, но поставили условие не продавать её ни при каких обстоятельствах. Что же, в таком случае вам придётся как следует раскошелиться. Для начала стоит обзавестись блоком питания на 850 Вт, но лучше взять сразу 1000 Вт. Дальше пойдёт процессор и материнская плата. Вы же не думали, что ваш Core i3-2300 способен раскрыть потенциал флагмана? 

реклама

На самом деле вы многих случаях придётся заманить корпус, поставить дополнительные системы охлаждения и многое другое. А ведь без монитора с разрешением 4К вся эта мощь и вовсе окажется невостребованной. Получается, что далеко не всем нужна дорогая видеокарта, а большинство геймеров и вовсе не имеет физической возможности ею воспользоваться. Статистика продаж свидетельствует, что наиболее популярными моделями являются видеокарты до 250 долларов, а значит стоит реально смотреть на вещи. Российская розница находится под санкциями, поэтому доступ к видеокартам ограничен. Отсюда и завышенные цены, но даже это не помешает нам подобрать несколько интересных предложений.

Начнём с Radeon RX 6600. Эта видеокарта имеет несколько преимуществ, среди которых можно заметить низкое потребление энергии и холодный графический чип. Получается, что владелец видеокарты не будет чувствовать дискомфорта от гула кулеров, а высокая производительность и вовсе гарантирована. Благодаря технологии FSR можно запускать игры даже в разрешении 2К, хотя далеко не все в восторге от подобных визуальных эффектов. Ну и не забывайте, что Radeon RX 6600 умудрилась за 2 месяца подешеветь на 40%.

За 37 тысяч можно взять GeForce RTX 2060 SUPER. Здесь вас ждут те же 8 Гб видеопамяти, а вот шина уже 256-битная. На самом деле нет никаких доказательств, что ширина шины влияет на количество кадров в секунду, но если вы предпочитаете NVIDIA, то нет причин отказывать себе в покупке скоростной видеокарты. Если вы уже забыли, то GeForce RTX 2060 SUPER одно время была крайне популярна у майнеров, поскольку не включала механизма блокировки хешрейта. Сегодня такие глупости никого не волнуют, поэтому и цена у видеокарты соответствующая. 

Стоимость GeForce RTX 3050 немного завышена. С нашей точки зрения она должна была подешеветь до 27 тысяч, но пока мы фиксируем только 32 тысячи рублей. Если вы хотите сэкономить 5 тысяч рублей, при этом ваш монитор имеет разрешение 1080р, то смело берите GeForce RTX 3050. Она даёт максимальное количество кадров в народном разрешении и обеспечивает приемлемый уровень графики. Здесь всё та же надуманная проблема 128-битной шины, а количество видеопамяти установлено на отметку 8 Гб.

Возможно, в качестве альтернативы стоит присмотреться к GeForce GTX 1660 SUPER. Производительность этой видеокарты можно смело сравнивать с GeForce RTX 3050, а разница кроется в деталях. Так, здесь всего 6 Гб видеопамяти, но есть 192-битная шина. Цена ниже, но нет трассировки лучей. В результате вы получаете компромисс, а в большинстве игр и вовсе не заметите видимых различий. Увы, но в данной ценовой категории вам уже не поиграть в разрешении 2К. Помните это перед покупкой. 

анонсы и реклама
Вдвое подешевела 6700XT в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал
RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3050 Gigabyte Aorus дешевле 40 тр
3070 Ti за 70 тр Gigabyte Vision
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 60 тр
RX 6600 Gigabyte за 30 тр c началом
Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке
6800XT за 70 тр в Регарде
-25% на RTX 3070 = дешевле 70тр
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
6700XT дешевле 50 тр - пора брать
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 90тр</b>
Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри

Ну и за 18 тысяч есть бюджетная GeForce GTX 1650. Перед вами самый нижний предел, дешевле которого лучше не уходить. Некоторые альтернативы есть и там, но в данном случае мы ограничимся GeForce GTX 1650. Видеокарта даёт вполне уверенные 60 кадров в секунду в разрешении 1080р, правда в этом случае качество графики будет среднее. Такова цена компромисса, ну а мы с вами совершили путь от 37 тысяч до 18 тысяч, а значит рассчитывать на чистую выгоду без потери количества кадров в секунду мог только наивный геймер.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #radeon rx 6600
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Зелёную или красную - сравниваем победителей рейтинга "Цена за FPS" от разных производителей
Nvidia RTX 4090 болучит значительно более высокие тактовые частоты
Видеокарты AMD RDNA3 могут не получить дизайн чиплетов, а остаться монолитными
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнинг Эфира в РФ перестал приносить доходы – возврат инвестиций в видеокарты потребует до 900 дней
11
Глава NASA - Китай скоро займёт Луну и объявит её своей суверенной территорией
109
Наиболее достоверная информация о флагманах Intel Core i9-13900K и AMD Ryzen 9 7950X – DDR5 и 5.8ГГц
20
В новом фильме Хищник 5: Добыча на пришельца будут охотиться индейцы
35
Свежие данные о сроках анонса и характеристиках трёх видеокарт NVIDIA семейства GeForce RTX 40
43
iPhone 14 Pro Max с объемом памяти 1 ТБ получит рекордную стоимость
6
Охладитель снижает температуру твердотельного накопителя M.2 более чем на 50 процентов
7
Intel начала поставки ASIC Blockscale для майнинга биткоина
3
AMD готовит более доступные процессоры в исполнении Socket AM4 с памятью 3D V-Cache
22
В Кремле считают видеоигры инструментом «мягкой силы» и видят необходимость в развитии отечественной отрасли
53
Выход видеокарт RTX 4090 и RTX 4080 может быть отложен до 2023 года
43
3 июля курс Aliexpress вырос до 62 рублей 32 копеек
14
На сайте AMD появились новые изображения процессоров в исполнении Socket AM5
17
Цены на видеокарты в магазинах РФ возвращаются к рекомендованным на фоне падения доходов майнеров
29
У датацентров Microsoft по всему миру наблюдается дефицит мощностей и ресурсов
3
Энтузиаст показал, как мог бы выглядеть ремейк Fallout New Vegas на Unreal Engine 5
21
В России назревает дефицит запчастей к смартфонам Samsung и Huawei – в ход пошли китайские подделки
16
MediaTek готовит приемника невероятно успешного чипсета Dimensity 8100
+
Компания JuiShark выпустила башенный кулер для SSD и он может снизить температуру на 52 градуса
9
Геймер случайно обнаружил в GTA 5 недостроенный метрополитен и подземные коридоры
1

Популярные статьи

Проблема отвальных чипов Hynix на видеокартах RTX 3060Ti - смотрим на примере столичного СЦ
147
Топ-6 игровых ноутбуков средней ценовой категории
15
10 самых популярных процессорных кулеров в июле 2022 года
44
Пять слабых кулеров против Intel Core i9-12900K
64
Дешевый рубль - плохо, дорогой - еще хуже, но есть один нюанс
40
В России проблему утилизации бытовых отходов доверят обычным мухам
24
Как я посмотрел сериал Оби-Ван Кеноби, и почему считаю его худшим в истории Звёздных войн
6
Binary Domain: краткий обзор довольно нетривиальной игры
9
Время - деньги: оптимизируем действия при работе за компьютером
23

Сейчас обсуждают

Владимир
02:34
Ну да в блендер и майнинг играю. В игры с лучами и без MFS2020/Киберпук2077/ghostrunner/Doom eternal/Dota2/Warzone/Sc2. последние 3 можно играть не вырубая майнинг и даже записывать или стримить про...
NVIDIA GeForce RTX 4090 будет быстрее AMD Radeon RX 7900 XT
Delight
02:33
Так, а что ожидать от Диснея, вполне себе годный детский сериал.
Как я посмотрел сериал Оби-Ван Кеноби, и почему считаю его худшим в истории Звёздных войн
Delight
02:32
Самый лучший способ ускорения работы за вашим ПК — это не сидеть за ним! Изи катка.
Время - деньги: оптимизируем действия при работе за компьютером
hardware
02:29
пнх
Цены на процессоры Intel Alder Lake в РФ возвращаются к рекомендованным – Core i3-12100F за 10 000р
Lospollos Hermanos
02:29
Обычно люди по большой нужде ходят в туалет, но ладно...
Дешевый рубль - плохо, дорогой - еще хуже, но есть один нюанс
LifeX
02:21
Для экономии времени при работе за компьютером, смените свое старое ведро на современное. Я свое ведро сменил, теперь каждый день экономлю 15-20 минут на снижении времени ожидания отклика от простейши...
Время - деньги: оптимизируем действия при работе за компьютером
Николай Егорян
02:21
"очень стабильное " обновление 😁😁😁
53 актуальных смартфона Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13 на базе Android 12
LifeX
02:15
"Майнинг Эфира в РФ перестал приносить доходы" Чего? $0.7 чистой прибыли на моей карте, в сутки. Буду майнить и солить до следущего халвинга, а там оторвусь. Карта все равно окупила себя уже 6 раз за ...
Майнинг Эфира в РФ перестал приносить доходы – возврат инвестиций в видеокарты потребует до 900 дней
den fed
02:12
через пару лет будут уже другие процы ....быстрее нынешних на 15-20%
Какую ОЗУ купить для процессора Core i5-12600K – 32 Гб DDR4-3200 VS 16 Гб DDR5-5200 в тесте TG
Шамиль Джанболатов
02:08
Ты сначала изучил бы историю Югославии, Чехии и т.п умник, прежде чем чушь нести. А почему развалилась и до сих не объединяется Чечено-ингушетия? В отличие от Югославии, Чехословакии и Чеченоингушетии...
10 самых популярных процессорных кулеров в июле 2022 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем