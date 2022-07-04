Стоил ли покупать более дорогую оперативную память DDR5-5200 или можно сэкономить с DDR4-3200? Давайте разбираться

Если вам кажется, что вы прекрасно разбираетесь в компьютерах и знаете ответы на все вопросы, то вы глубоко заблуждаетесь. Мало того, что знать всё просто невозможно, так ещё и есть другая проблема. Каждый год выходят новые процессоры и чипсеты, которые преподносят сюрпризы даже видавшим виды экспертам. При этом, если чаще всего разница между поколениями не превышает 10%, то во время перехода от одного технологического процесса к другому наблюдаются настоящие прорывы. Не менее интересно наблюдать прирост скорости при переходе от одного поколения оперативной памяти к другому.

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В 2021 году в рамках серии Alder Lake Intel реализовала сразу две указанных выше инновации, поэтому нет ничего удивительного в том, что Core i9-12900K не только стал самым быстрым процессором на рынке, но и до сих пор вызывает множество споров. Время от времени эксперты и блогеры пытаются ответить на интересующие нас вопросы, но всегда есть возможность сказать больше. Сегодня мы изучим результаты теста, проведённого командой Testing Games. В качестве подопытного кролика выступил Core i5-12600K, а условия были не совсем обычными. Так, несколько игр прогнали в разрешении 1080р и 4К на разных планках оперативной памяти. С одной стороны были 32 Гб DDR4-3200, тогда как на другом краю находились 16 Гб DDR5-5200.

На самом деле подобные условия только кажутся нелогичными, ведь в реальности DDR5 стоит почти в 2 раза дороже оперативной памяти предыдущего поколения. В то же время, многие пользователи используют компьютер не только для игр, но и для рабочих задач, где 32 ОЗУ могут принести реальную пользу. Что же, теперь у этих ребят есть все ответы на вопросы. Можно было бы нарисовать таблицу, но в данном случае показатели оказались настолько линейными и очевидными, что только усложнили бы общую картину. Если вас интересуют подробности, то внимательно изучите ролик. Он находится через один абзац внизу материала.

Согласно результатам теста можно прийти к следующим выводам: преимущество от использования DDR5-5200 заметно только в двух играх: CYBERPUNK 2077 и Microsoft Flight Simulator. При этом разница не превышает 10%, а само преимущество заметно исключительно в разрешении 1080р. Учтите, что в качестве видеокарты использовалась GeForce RTX 3080, тогда как с менее скоростным графическим чипом можно было бы рассчитывать на несколько дополнительных кадров в секунду. Увы, но в других играх ощутимой разницы между DDR5-5200 и DDR4-3200 обнаружить не удалось, а значит нет никакого смысла переплачивать за оперативную память нового поколения.

В 4К преимущество дорогостоящей оперативной памяти и вовсе улетучилось, а значит даже с использованием мощной видеокарты вы не отыщите разницы между поколениями ОЗУ. Всё это позволяет сделать вывод, что при покупке процессора Core i5-12600K вам не стоит гнаться за материнской платой с поддержкой DDR5 и переплачивать за оперативную память. А вообще это не единственный вывод, который можно сделать. Всё дело в том, что уже давно ходят споры о том, сколько вообще ОЗУ нужно для современного компьютера. Многие геймеры уверяют, что без 32 Гб не обойтись. Судя по всему, в 2022 году 32 Гб излишни даже для самых требовательных игр. Если предположить, что вы хотите не только играть, но и стримить, запускать Фотошоп и что-то ещё, то в таком случае без 32 Гб не обойтись. Во всех остальных случаях переплата неоправданна. Потратьте эти деньги на что-то другое, ведь сколько бы вы не купили оперативной памяти, маркетологи вечно будут вас уверять в том, что вам нужно ещё.

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