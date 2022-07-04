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Цены на процессоры Intel Alder Lake в РФ возвращаются к рекомендованным – Core i3-12100F за 10 000р
За 13 тысяч можно взять 6-ядерный Core i5-11400F с кулером
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3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
RTX 3080 дешевле 80 тр - делай заказ
6 видов RTX 3050 от 30 тр - смотри
Вдвое снижена цена RX 6600 в Ситилинке
RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал
3050 Gigabyte Aorus дешевле 40 тр
<b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 70 тр</b>

Кто вообще решил, что для игр нужно обязательно покупать дорогой системный блок за пару сотен тысяч рублей? Вообще, если послушать сказки, которые рассказывают читатели нашего сайта, то чуть ли не каждый второй может смело назвать себя мажором, а каждый пятый похвастать видеокартой GeForce RTX 3090. Очевидно, что большинство владельцев скоростных процессоров Intel Pentium просто выдают желаемое за действительное, но проблема в том, что для игр и вовсе не нужен мощный процессор. На самом деле речь о большинстве геймеров, тогда как несколько процентов владельцев мониторов с разрешением 4К вынуждены тратиться на дорогие камни. 

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В то же время, если у вас дома трудится народный 1080р, то мы советуем собрать компьютер на базе современного, но не очень дорогого процессора. Сегодня мы обсудим несколько вариантов, а вы выберете тот, который больше нравится вам. Начать стоит с Ryzen 5 5600X. Это один из самых популярных камней на рынке, который славится своей скоростью и мощностью. Да, до флагманов ему далеко, но и переживать о низкой скорости камня не приходится. Он с лёгкостью раскроет самую дорогую видеокарту и прекрасно подходит для сборки нового компьютера и апгрейда уже существующего железа. 

Неплохой альтернативой Ryzen 5 5600X может стать Core i5-12400. Это самый бюджетный 6-ядерный процессор Intel в новой серии Alder Lake. В данном случае цена явно завышена, но альтернативы ещё печальнее, поскольку там нет интегрированной графики и чаще всего недоступен кулер в заводской комплектации. С нашей точки зрения, если вы планируете собрать новый компьютер, то не стоит экономить. Берите Core i5-12400, который позволит чувствовать себя уверенно в любых задачах.

Ощутимо подешевел Ryzen 5 5600G. Напомним, перед вами процессор с мощнейшей встроенной графикой, что позволяет ему запускать старые игры и даже справляться с не самыми требовательными новинками. В работе Ryzen 5 5600G примерно равен Core i5-12400, но для многих фанатов Intel он не представляет интереса по вполне понятным причинам. Увы, но маркетинг и сила бренда остаются ключевыми основополагающими факторами, на основе которых обычные пользователи делают свой выбор. 

Если вы хотите купить современный компьютер, но не планируете тратить на него много денег, то стоит присмотреться к Core i3-12100. В данном случае вы получаете 4 быстрых ядра на архитектуре Alder Lake, а производительность процессора доставочная для решения всех будничных задач. Проще говоря, вы и вовсе не заметите разницы между Core i3-12100 и более дорогим Core i5-12400 в скорости запуска браузера, просмотра видео или аудио файлов. Приятно и то, что перед нами версия с комплектной системой охлаждения. Это экономит вам полторы тысячи рублей. 

Всегда есть шанс сэкономить, о котором большинство покупателей не догадывается. Например, мы советуем купить 6-ядерный Core i5-11400F. Давайте оценим преимущества: 6 ядер, внушительные показатели в играх, дешёвые материнские платы предыдущего поколения и многое другое. Получается, что сборка на Core i5-11400F окажется равна по производительности аналогичной на Core i3-12100, но благодаря наличию двух дополнительных ядер может иметь преимущество в целом ряде сценариев. 

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Если уж экономить, то делать это правильно. В продаже есть 4-ядерный Core i3-12100F. Это полная копия указанного выше Core i3-12100, но без кулера и интегрированной графики. Поскольку все графические чипы в процессорах Intel оставляют желать лучшего, то мы советуем вообще забыть об этом компоненте. В любом случае вы докупите дискретную видеокарту. Что до кулера, то вам подойдёт самый дешёвый вариант, поскольку Core i3-12100F холодный и тихий и не нуждается в эффективном охлаждении. При этом стоит такой процессор всего 10 390 рублей.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения #core i3-12100f
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