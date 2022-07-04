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Цены на видеокарты в РФ продолжают снижаться на фоне падения интереса к майнингу Эфира
Radeon RX 6800 стоит всего 67 тысяч рублей
анонсы и реклама
6 видов RTX 3050 от 30 тр - смотри
3070 Ti за 70 тр Gigabyte Vision
RTX 3080 дешевле 80 тр - делай заказ
Вдвое снижена цена RX 6600 в Ситилинке
RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал
3050 Gigabyte Aorus дешевле 40 тр
<b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 70 тр</b>

Очевидно, что большая часть пользователей покупает видеокарты исключительно по ценовому признаку. И всё же, есть геймеры, для которых конечная стоимость пусть и имеет значение, но не является определяющим фактором. Немалая часть энтузиастов сталкивается с проблемой выбора, ведь неясно, какую вообще видеокарту покупать, и сколько она должна стоить. Нам кажется, что нужно исходить из двух переменных. Во-первых, обращайте внимание на мощность вашего компьютера. Если внутри расположился современный процессор и достаточное количество оперативной памяти, то можно присмотреться к чему-то подороже. В любом другом случае старый камень просто не сможет раскрыть потенциал видеокарты. 

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Во-вторых, многое зависит от ваших игровых привычек. Например, если речь идёт о геймере, который предпочитает требовательные новинки, то покупать недорогую видеокарту глупо. Количество кадров окажется ниже стабильных 60fps, а просадки и вовсе грозят испортить все позитивные игровые моменты. А вот фанаты Dota 2 и Counter-Strike могут обойтись интегрированной графикой, что позволит усилить процессор и другие комплектующие. Обращайте также внимание на разрешение монитора, ведь покупка флагмана для 1080р не имеет никакого смысла. 

Если вы находитесь в поисках, то сегодня мы предлагаем изучить лучшие предложения в магазине Регард. За 158 тысяч можно отхватить GeForce RTX 3090. Если у вас монитор не 4К, то сразу же перестаньте фантазировать, ведь вам эта видеокарта просто не нужна. Мощи GeForce RTX 3090 хватит даже для 8К, а 24 Гб скоростной памяти пока не способна нагрузить ни одна игра. Именно поэтому GeForce RTX 3090 больше подходит энтузиастам, которые интересуются не только играми, но и ведут собственный блог. Также видеокарта незаменима в рабочих задачах, где может раскрыть свой потенциал в полном объёме.

Нет никаких сомнений, что заплатить 158 тысяч рублей за развлечения могут себе позволить немногие. Если вас интересует перспективная видеокарта, цена которой ниже 100 000 рублей, то стоит обратить внимание на GeForce RTX 3080. Не думайте, мы вам предлагаем не первое поколение с 320-битной шиной и 10 Гб видеопамяти. На самом деле речь идёт о продвинутой модели, которая почти ничем не отличается от более дорогой GeForce RTX 3080 Ti. Производительность здесь находится на недосягаемом для большинства конкурентов уровне, а сама плата холодная. Видеокарта не шумит, что окажется приятным бонусом для тех, кто предпочитает тишину гулу кулеров.

Что бы там не писали фанаты NVIDIA, но мы настоятельно советуем купить Radeon RX 6800 XT. Подумайте, разница в цене достигает 12 тысяч рублей, а производительность в разрешении 4К почти не отличается. Происходит это за счёт продуманной архитектуры, ну а 16 Гб видеопамяти позволяют говорить о наличии перспективы, ведь через несколько лет требования к играм могут ощутимо возрасти. Модель производства Gigabyte отличается продуманным дизайном системы охлаждения, а 256-битная шина снижает требования по питанию к компьютеру. 

Если вы наотрез отказываетесь смотреть в сторону продукции AMD, то стоит обратить внимание на GeForce RTX 3080. А вот сейчас мы говорим о самой первой модификации. Как видите, разница в цене огромна, а в играх вы получите пусть и немного меньше fps, но явно не будете испытывать ограничений и неудобств. 

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Ну и самым выгодным предложением в текущей подборке стала Radeon RX 6800. Уровень производительности здесь меньше, чем у GeForce RTX 3080, но и цена намного выгоднее. При этом по сравнению с флагманом NVIDIA, Radeon RX 6800 предлагает 16 Гб видеопамяти и высокую энергоэффективность. Всё это обеспечивается 256-битной шиной, которая в дуэте с Infinity-кэш показывает настоящие чудеса производительности. Sapphire выпустила вполне годную модель, с добротным охлаждением и стабильным питанием. Надо брать!

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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