Нас ждут высокие тактовые частоты и новые технологии, а вот стоить это будет ну очень дорого

Этой осенью нас ждёт следующий акт в масштабном противостоянии Intel и AMD. Согласно инсайдерским слухам, продажи процессоров стартуют в октябре, а на этот раз обе команды приготовили нам действительно впечатляющие характеристики. Прежде всего хотим сообщить нашим читателям, что данные не являются официальными и поступают из различных источников. Десятки утечек систематизируются, а после обобщаются, выделяя наиболее достоверные. Вполне возможно, что инсайдеры что-то упустили, а может производители не раскрывают всех своих секретов.

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Как бы там ни было, но больше мы узнаем уже к концу лета, а пока давайте изучим сравнительную таблицу, позволяющую составить предварительные выводы. Итак, линейку процессоров AMD Raphael возглавит 16-ядерный Ryzen 9 7950X. Лиза Су заявляла, что увеличения количества ядер не будет, поэтому здесь без изменений. В то же время вместо привычного 7-нм технологического процесса TSMC состоится переход на 5 нанометров. Оценивать слухи о предполагаемой производительности мы не будем, поскольку они не внушают доверия. Intel Raptor Lake использует так называемых технологический процесс Intel7. Если вы не забыли, то перед нами красивый маркетинговый ход, ведь в реальности это всё те же 10 нанометров, которые доступны на процессорах текущего поколения. Интерес вызывают и 24 ядра, которые получит Core i9-13900K. Осуществить такой трюк удалось за счёт добавления малых ядер. Неясно, насколько они будут эффективны, но обычные пользователи при прочих равных с большим удовольствием купят 24 ядерный процессор, особенно если речь идёт о фанатах синего лагеря.

Количество кэш-памяти важно, но нас интересуют предварительные прогнозы по тактовым частотам. Инсайдеры ожидают, что оба флагмана будут разгоняться до 5.8 ГГц, и здесь есть масса сложностей. Во-первых, даже для Intel это кажется нереалистичным, поскольку ранее ничего выше 5.3 ГГц там не могли выпустить. Во-вторых, у AMD и вовсе нет опыта по выпуску современных процессоров, способных стабильно работать на высоких тактовых частотах. Мало того, если синим нужно преодолеть 500 МГц, то красным и вовсе перепрыгнуть через 1 ГГц. О наличии интегрированной графики RDNA 2 во всех процессорах AMD вы уже должны были слышать, ну а Intel традиционно устанавливает скромный графический чип в большинство серийных процессоров. По TDP есть вопросы, поскольку данные явно не окончательные, а вот игнорировать информацию относительно оперативной памяти невозможно.

Инсайдеры пишут, что Intel не планирует отказываться от поддержки DDR4, одновременно расширив поддержку до DDR5-5600, тогда как AMD предпочтёт забыть о существовании DDR4, как о пережитке прошлого. Это вызывает опасения, поскольку до сих пор цены на новое поколение оперативной памяти намного выше, чем DDR4, а значит покупателям придётся основательно потратиться. Не внушают оптимизма и цены на сами процессоры. Предполагается, что Core i9-13900K будет стартовать с 600 долларов, тогда как Ryzen 9 7950X и вовсе может стоить невероятные 800 вечнозелёных. Из всего этого можно сделать простой вывод: Лиза Су настолько уверенна в победе своего флагмана над оппонентом, что не стесняется залезть в карманы к потенциальным покупателям.

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Нам кажется, что с ценами инсайдеры могли что-то напутать. Это в 2020 году AMD имела такое огромное преимущество, что могла себе позволить грабительские цены. Сегодня Intel сократила разницу между процессорами, а в топовом сегменте даже обошла оппонента. Ну а пока вы изучаете данные по ссылке, мы бы хотели задать вам вопрос: AMD или Intel? Если вы планировали обновить систему в 2022 или 2023 году, то в какую сторону двинетесь? Просим аргументировать свои слова, поскольку многие менее продвинутые пользователи часто полагаются на мнение опытных владельцев персональных компьютеров.