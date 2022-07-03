В реальности, вернуть инвестиции не получится, поскольку курс Эфира продолжает падать

В последнее время мы всё чаще слышим о снижении цен на видеокарты. Европейские технологические сайты вещают о том, что стоимость большинства графических чипов вернулась к рекомендованной. В то же время даже в российской рознице можно заметить, что отдельные модели перешагнули психологическую отметку и пошли вниз. На первый взгляд цены действительно низкие, но в реальности всё иначе, ведь курс рубля не позволяет говорить о возвращении к рекомендованной стоимости в магазинах РФ в полной мере.

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К примеру, видеокарта GeForce RTX 3080 Ti пришла в российскую розницу по цене 117 000 рублей. Несложно подсчитать, что по курсу рубля на тот момент это были 1500 долларов, в то время как в США за аналогичную модель просили 1200 долларов. В переводе на европейские цены в евро получается не так плохо, но сегодня ситуация ещё комичнее. Известно, что флагман NVIDIA можно встретить в РФ за 110 000, а по текущему курсу выходит 1900 долларов. Многие эксперты полагают, что стоимость видеокарт и процессоров ещё очень долго не вернётся к рекомендованной. Причина в уходе с российского рынка основных игроков, а завезённые по параллельному импорту модели обходятся намного дороже.

И всё же, даже сегодня есть люди, которые наполняют свои фермы, надеясь заработать в будущем. Для кого-то это инвестиция, тогда как другие уверены в том, что Эфир ещё долго не перейдёт на PoS, а после можно будет мигрировать на другую криптовалюту. В данном материале мы изучим доходность нескольких видеокарт. Цены не самые низкие, но и не самые высокие. Скажем так, мы взяли первые попавшиеся на наш взгляд в магазине Ситилинк.

Начнём с GeForce RTX 3070 Ti. Если вы купите такую видеокарту здесь и сейчас, а курс Эфира останется в текущем положении, либо средневзвешенная кривая за длительное время останется на отметке 1000 долларов, то без учёта цены на электричество вернёте свои инвестиции за 500 дней. В то же время, если у вас розетка не бесплатная, то придётся копать ещё как минимум 100 дней, а в Германии и ряде других стран и вовсе следует прибавить 300 дней только на оплату розетки.

Radeon RX 6800 XT имеет ещё более печальные показатели возврата средств. Как видите, 700 дней у вас уйдёт только на отработку цены самой видеокарты, ну а в зависимости от цены за 1 кВт*ч время возврата инвестиций и вовсе может затянуться до 900 дней и выше.

И вот здесь есть несколько ключевых ремарок. Во-первых, мы использовали калькулятор, считающий стоимость видеокарт по среднерыночным ценам в Европе. Надеемся, что вы помните, насколько видеокарты дороже в российских магазинах в пересчёте на рубли? Получается, что, даже учитывая дешёвую энергию, российские майнеры оказываются в ещё более сложном положении. Во-вторых, курс Эфира постоянно снижается. Есть мнение, что вскоре он рухнет ниже 1000 долларов, а на носу криптозима. Делать долговременные прогнозы сегодня бессмысленно, поскольку мы не знаем, в каком направлении пойдут криптовалюты, но эксперты отмечают одну характеристику, свидетельствующую о здоровье того или иного цифрового токена.

анонсы и реклама Вдвое подешевела 6700XT в Регарде RTX 3070 за 60 с началом в Ситилинке -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 60 тр RTX 3080 уже дешевле 80 тр - делай заказ RX 6600 Gigabyte за 30 тр c началом RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал 3 крутых RTX 3070 Ti за копейки RTX 3060 <b>Ti дешевле 50 тр</b> Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке 3050 Ti MSI Gaming за гроши с мегаскидкой 6800XT за 70 тр в Регарде -25% на RTX 3070 = дешевле 70тр 3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри 6700XT дешевле 50 тр - пора брать <b>6900XT Gigabyte Aorus за 90тр</b> Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри

Обратите внимание на изображение выше. Как видите, за последние сутки объём торгов на всех биржах с большим трудом превысил 9 миллиардов долларов. Ещё два месяца назад в выходные дни показатели не опускались ниже 30 миллиардов, в будние дни превышали 45 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что сегодня интерес к криптовалютам снизился до критических отметок. Получается странная картина, ведь миллионы людей по всему миру продолжают по инерции добывать Эфир и Биткоин, но делают это больше от отчаяния, осознавая всю бесперспективность происходящего. Какое-то время многие из майнеров продолжат копать, надеясь на лучшее, но долго слушать гул кулеров и оплачивать бесполезную розетку фермеры не захотят. Скорее всего, к выходу следующего поколения графических чипов нас может ждать массовая распродажа, но очень многое будет зависеть от экономической ситуации в развитых странах и сроках перехода Эфира на PoS. В первом случае западная экономическая машина столкнулась с последствиями санкций, тогда как во втором мы видим нерешительность разработчиков, которые оказались неспособны рубить с плеча, предпочитая вводить те или иные изменения незаметно.