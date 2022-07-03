Цены медленно, но уверенно, возвращаются к рекомендованным

Сборка мощного компьютера под игры в разрешении 4К – это крайне затратная и сложная задача. Во-первых, вам понадобится просторный корпус с продуманной эргономикой и хорошей вентиляцией. Если проигнорировать этот пункт, то вас ждёт излишний нагрев, а значит ни о каком разгоне не может быть и речи. Обязательно побеспокойтесь о мощном блоке питания. Если ещё пару лет назад вам бы хватило брендовой модели на 750 Вт, то сегодня стоит задуматься о полноценных 1000 Вт. Что до соответствующего процессора и подходящей материнской платы, то здесь всё просто, ведь без этих комплектующих нет даже смысла инвестировать в видеокарту. Было бы неплохо купить скоростной твердотельный накопитель, ну а монитор с подходящим разрешением у вас ведь уже есть?

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Осталась только видеокарта. Что любопытно, понятие флагмана крайне размыто, а значит можно не только взять самый быстрый графический чип на рынке, но и попытаться хотя бы немного сэкономить. В данном материале мы попробуем доказать вам правомерность нашего утверждения, а также найти наиболее выгодные видеокарты на 3 июля 2022 года. Приступим.

Если вы хотите действительно самый быстрый графический чип на планете, то вам просто не выжить без GeForce RTX 3090 Ti. К сожалению, уже через 4 месяца эта видеокарта потеряет свой статус, но это закономерно, ведь рано или поздно выходит что-то быстрее, дешевле и перспективнее. В то же время, если у вас есть сегодня 170 000 рублей, то вы с лёгкостью найдёте 200 000 и осенью на новую GeForce RTX 4090. Отметим, что есть совсем немного проектов, в которых вам действительно потребуется мощь GeForce RTX 3090 Ti. В большинстве случаев можно ограничиться чем-то попроще.

Кстати, совершенно внезапно до 140 000 подешевела GeForce RTX 3090. Вы ведь ещё помните времена, когда эта видеокарта стоила 450 000 рубелей? Благодаря полному отсутствию интереса со стороны майнеров, реальная стоимость флагмана NVIDIA упала в 3 раза. Ясно, что тогда цена была явно завышена, ну а сегодня вы можете купить суперфлагман с 24 Гб видеопамяти с большой выгодой.

Radeon RX 6900 XT уступает флагману NVIDIA, но и стоит дешевле. Если вы хотите опробовать первозданную мощь Big Navi, то самая быстрая видеокарта AMD вам обязательно понравится. Это не значит, что покупка будет выгодной, ведь во многом инвестиции в подобные графические чипы – это бесполезная трата денег, которая в итоге не окупается.

За 97 тысяч можно взять GeForce RTX 3080. Это второе поколение вышедшего в 2020 году флагмана, получившее 12 Гб видеопамяти и внушительную шину памяти на 384-бита. Совсем недавно в сети появились слухи о том, что такая модель снята с производства, поскольку невыгодна. Всё дело в том, что перед нами почти полная копия более дорогой GeForce RTX 3080 Ti, а значит есть смысл задуматься о покупке, пока версия GeForce RTX 3080 на 12 Гб доступна в наличии.

Любой, кто скажет вам о том, что Radeon RX 6800 XT не является флагманом – совершенно ничего не понимает в видеокартах. Смотрите: вы легко сможете запускать все игра в 4К@60fps на максимальных графических настройках. Получаете 16 Гб видеопамяти и внушительный потенциал, ведь даже спустя несколько лет Radeon RX 6800 XT будет легко справляться со всеми играми в 4К. Всё это говорит лишь о том, что возможность сэкономить есть, просто не все её видят.

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GeForce RTX 3070 Ti выбивается из простого понятия флагмана, поскольку не подходит для указанного выше 4К@60fps. Вот только всё это не значит, что видеокарта медленная, ведь она идеальна для разрешения 2К, где будет актуальна ещё лет 5, до тех пор, пока вам не надоест или не выйдет ничего более быстрого и очень недорогого. Мы настоятельно рекомендуем присмотреться к GeForce RTX 3070 Ti, ведь визуальная разница между 4К и 2К видна только при близком рассмотрении, а если игра действительно интересная, то вы и вовсе ничего не заметите.