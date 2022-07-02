Очень часто нас забрасывают точными цифрами, поверить в которые сложно. Вполне возможно, что всё дело в критических изменениях, происходящих в обществе, а может за цифрами стоит что-то ещё. На начало 2022 года российские майнеры твёрдо держались за третью строчку и откровенно дышали в спину фермерам из Казахстана. Аналитики полагали, что на протяжение года тенденция сохранится, а к 2023 российские майнеры закрепятся на втором месте, уступив США с небольшим отставанием. Относительно первой позиции всё просто, ведь привлечение майнеров в США стало государственной политикой и приветствуется руководством нескольких штатов. В России процессы шли вяло, а особая привлекательность заключалась в северных регионах, где доступно дешёвое электричество и широко развита инфраструктура.
реклама
Согласно последним данным, санкции ощутимо потрепали российских майнеров, ведь сегодня хешрейт Биткоина, поступающий с территории РФ, не превышает 4.6%, тогда как в Казахстане показатель уходит выше 13.2%. На первом месте разместились фермеры из США (37.8%), а вот на втором Китай. И вот здесь и возникают те самые вопросы, которые стоит задать аналитикам. Известно, что в Поднебесной майнинг преследуется по закону. В 2021 году там объявила настоящую охоту на криптовалюты, а в результате сегодня там проще заниматься чем-то другим, чем рисковать, добывая Биткоины. Нет никаких сомнений, что в Китае остались непримиримые энтузиасты, но количество их точно не такое большое, как пишут аналитики (20.1%), а мы предполагаем, что немалая часть от этих процентов – это российские майнеры, которые столкнулись с санкциями и маскирующиеся под китайцев.
Учитывайте, что это лишь предположение, поэтому мы перейдём к официальной статистике, которая всё равно выглядит интересно. Ожидается, что все майнеры, копающие Биткоин, заработают в 2022 году 328 500 монет. Просим участь, что статистика составлялась неделю назад, то курсы там не совпадают с текущими, но мы будем использовать предложенные данные, поскольку цена цифрового золота в любой момент может вырасти. Итак, если учитывать среднегодовой курс за первое полугодие, составивший 27 500 долларов, то майнеры за 2022 получат доход в размере 9 миллиардов долларов. На долю майнеров из РФ приходятся скромные 15 тысяч монет, стоимость которых достигнет 410 миллионов долларов в год. Одновременно аналитики полагают, что всего российские фермеры накопают криптовалют на 964 миллиона долларов (вместе с Эфиром и другими токенами), что в переводе на национальную валюту составляет 55 миллиардов рублей.
Эксперты отмечают, что немалая часть российских майнеров Биткоина – это энтузиасты, которых в стране насчитывается не меньше 300 000. Поскольку курс цифрового золота падает, то ожидается снижение количества фермеров, но это общемировая тенденция. При этом заметно укрупнение майнеров, о чём свидетельствует повышенный интерес со стороны больших предприятий и бизнеса к добыче криптовалют. Например, в США вводятся в строй старые электростанции, внутри которых располагают оборудование, а в России уже сегодня используют попутный газ для генерации энергии. После этого электричество поступает майнерам, что позволяет решить проблему сжигания попутного газа, снижая вред для экологии таким нехитрым способом.
Нужно понимать, что многие озвученные данные – это теоретическая информация, а прогнозы строятся на основании первого полугодия. При этом указанные временные рамки стали для майнеров настоящим испытанием. К примеру, только за 2 квартал 2022 года курс Биткоина обвалился с 45 тысяч рублей до 19 тысяч, а эксперты уже называют второй квартал худшим за 11 лет наблюдений. Ещё печальнее дела обстоят с Эфиром, ведь вторая по популярности криптовалюта рухнула на 70%. В 2018 году мы видели, как детище Виталика Бутерина дешевеет, но происходило это медленно, тогда как во 2 квартале 2022 года курс буквально рухнул. Вполне возможно, что падение продолжится и в 3 квартале, а значит цифры будут далеки от указанных выше. Уже сегодня заметна тенденция к снижению роли майнеров Эфира в общей статистике. Видеокарты извлекаются из ферм и отправляются на вторичный рынок. Ну а чем всё это завершится, мы узнаем по итогам сентября.