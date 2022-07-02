На самом деле это оптимистичный прогноз, поскольку курс Биткоина постоянно снижается

Очень часто нас забрасывают точными цифрами, поверить в которые сложно. Вполне возможно, что всё дело в критических изменениях, происходящих в обществе, а может за цифрами стоит что-то ещё. На начало 2022 года российские майнеры твёрдо держались за третью строчку и откровенно дышали в спину фермерам из Казахстана. Аналитики полагали, что на протяжение года тенденция сохранится, а к 2023 российские майнеры закрепятся на втором месте, уступив США с небольшим отставанием. Относительно первой позиции всё просто, ведь привлечение майнеров в США стало государственной политикой и приветствуется руководством нескольких штатов. В России процессы шли вяло, а особая привлекательность заключалась в северных регионах, где доступно дешёвое электричество и широко развита инфраструктура.

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Согласно последним данным, санкции ощутимо потрепали российских майнеров, ведь сегодня хешрейт Биткоина, поступающий с территории РФ, не превышает 4.6%, тогда как в Казахстане показатель уходит выше 13.2%. На первом месте разместились фермеры из США (37.8%), а вот на втором Китай. И вот здесь и возникают те самые вопросы, которые стоит задать аналитикам. Известно, что в Поднебесной майнинг преследуется по закону. В 2021 году там объявила настоящую охоту на криптовалюты, а в результате сегодня там проще заниматься чем-то другим, чем рисковать, добывая Биткоины. Нет никаких сомнений, что в Китае остались непримиримые энтузиасты, но количество их точно не такое большое, как пишут аналитики (20.1%), а мы предполагаем, что немалая часть от этих процентов – это российские майнеры, которые столкнулись с санкциями и маскирующиеся под китайцев.

Учитывайте, что это лишь предположение, поэтому мы перейдём к официальной статистике, которая всё равно выглядит интересно. Ожидается, что все майнеры, копающие Биткоин, заработают в 2022 году 328 500 монет. Просим участь, что статистика составлялась неделю назад, то курсы там не совпадают с текущими, но мы будем использовать предложенные данные, поскольку цена цифрового золота в любой момент может вырасти. Итак, если учитывать среднегодовой курс за первое полугодие, составивший 27 500 долларов, то майнеры за 2022 получат доход в размере 9 миллиардов долларов. На долю майнеров из РФ приходятся скромные 15 тысяч монет, стоимость которых достигнет 410 миллионов долларов в год. Одновременно аналитики полагают, что всего российские фермеры накопают криптовалют на 964 миллиона долларов (вместе с Эфиром и другими токенами), что в переводе на национальную валюту составляет 55 миллиардов рублей.

Эксперты отмечают, что немалая часть российских майнеров Биткоина – это энтузиасты, которых в стране насчитывается не меньше 300 000. Поскольку курс цифрового золота падает, то ожидается снижение количества фермеров, но это общемировая тенденция. При этом заметно укрупнение майнеров, о чём свидетельствует повышенный интерес со стороны больших предприятий и бизнеса к добыче криптовалют. Например, в США вводятся в строй старые электростанции, внутри которых располагают оборудование, а в России уже сегодня используют попутный газ для генерации энергии. После этого электричество поступает майнерам, что позволяет решить проблему сжигания попутного газа, снижая вред для экологии таким нехитрым способом.

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Нужно понимать, что многие озвученные данные – это теоретическая информация, а прогнозы строятся на основании первого полугодия. При этом указанные временные рамки стали для майнеров настоящим испытанием. К примеру, только за 2 квартал 2022 года курс Биткоина обвалился с 45 тысяч рублей до 19 тысяч, а эксперты уже называют второй квартал худшим за 11 лет наблюдений. Ещё печальнее дела обстоят с Эфиром, ведь вторая по популярности криптовалюта рухнула на 70%. В 2018 году мы видели, как детище Виталика Бутерина дешевеет, но происходило это медленно, тогда как во 2 квартале 2022 года курс буквально рухнул. Вполне возможно, что падение продолжится и в 3 квартале, а значит цифры будут далеки от указанных выше. Уже сегодня заметна тенденция к снижению роли майнеров Эфира в общей статистике. Видеокарты извлекаются из ферм и отправляются на вторичный рынок. Ну а чем всё это завершится, мы узнаем по итогам сентября.