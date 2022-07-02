В 2023 году за пальму первенства будет бороться более скоростная Radeon RX 7950 XT

Доподлинно известно, что большая часть геймеров никогда не покупала дорогие видеокарты. У кого-то нет денег, тогда как другие имеют другие жизненные интересы и играют время от времени. Но есть и другая причина, заключающаяся во вкусах, присущих доброй половине любителей компьютерных игр. Согласно статистике, особой популярностью пользуются онлайн-шутеры. Это старый добрый Counter-Strike, Fortnite и PUBG, а также в меньшей степени Call of Duty и Battlefield. Последнее две гораздо требовательнее, поэтому нет ничего удивительного в том, что привлекают такие игры меньше геймеров. В то же время в России многие играют в World of Tanks, где мощная видеокарта просто не нужна.

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Подсчитать процент пользователей, которые обходятся GeForce GTX 1650, крайне сложно, но есть и другая сторона медали – это геймеры, которым ещё в 2020 году было недостаточно производительности GeForce RTX 4090, ведь в некоторых играх она отказывается выдавать 144 кадра в секунду в разрешении 4К на настройках ультра. Мы с вами можем сколько угодно крутить пальцем у виска, но такие энтузиасты есть, поэтому флагманы пусть и не пользуются бешеным спросом, всё же стабильно покупались и будут покупаться дальше. А вообще весь смысл подобных видеокарт заключается в том, чтобы доказать своё технологическое превосходство и способность выпускать действительно мощные продукты. Нужно понимать, что сегодня это уже даже не дело конкуренции, ведь продажи в этом сегменте мизерные. Всё дело в имидже, а значит NVIDIA и AMD будут продолжать бороться, пытаясь обойти оппонента на несколько процентов в сложных синтетических тестах.

Этой осенью в продажу поступит сразу две серии видеокарт. Первой в бой ринется NVIDIA со своим флагманом GeForce RTX 4090. Следом, с небольшим отрывом на полки магазинов грянет Radeon RX 7900 XT. Было бы глупо полагать, что кто-то из энтузиастов сидит и думает о том, какую видеокарту ему купить, пытаясь подсчитать выгоду. На самом деле большинство предпочтёт зелёную команду, а красным достанутся крохи при любом раскладе. Есть информация, согласно которой Лиза Су планирует положить Дженсена Хунга на лопатки в следующем поколении. Нам кажется, что если бы красные это хотели бы сделать, то предприняли попытку в текущем поколении. Вполне возможно, что AMD выгодна роль второй скрипки, а 20% рынка игровых графических чипов компенсируются десятками миллионов отгруженных консолей Sony и Microsoft.

В подтверждение нашей теории высказались аналитики, предлагающие сравнить теоретическую производительность флагманов. Стоит учитывать, что теория и практика иногда не совпадают, но в графических чипах чаще всего решают количественные показатели. Прежде всего взгляните на две таблицы, где можно увидеть ожидаемые характеристики флагманов. Как видите, на стороне GeForce RTX 4090 гораздо больше ядер (16 384 против 12 288), а также более внушительный теплопакет (600 Вт против 400 Вт). Можно сколько угодно заявлять о том, что красные могли бы выжать из флагмана больше, если бы захотели поднять TDP. Может и могли бы, но предпочитают сидеть в сторонке.

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Инсайдеры отмечают, что в 2023 году Лиза Су попробует совершить очередной реванш. Предполагается, что суперфлагман Radeon RX 7950 XT претендует на 16 384 ядра, вот только в виде досадного ограничения встанет теплопакет на 450 Вт. Ну и учитывайте, что в том же году Дженсен Хуанг может нас удивить прокачанной видеокартой GeForce RTX 4090 Ti, которой прочат 18 432 ядер и потребление свыше 600 Вт. Как вы понимаете, есть и другие показатели, на которые стоит ориентироваться, но в данном случае речь идёт исключительно о физике. Мы можем поверить в то, что инженерам AMD удалось совершить небольшой прорыв, а значит архитектура RDNA 3 имеет больший потенциал по сравнению с Ada Lovelace. Вот только есть все основания сомневаться в том, что в красной команде планируют использовать абсолютно все доступные резервы.