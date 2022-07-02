Radeon RX 6500 XT стоит всего 19 000 рублей

В последнее время в продажу попадает всё меньше знаковых видеокарт, которые помнят даже спустя несколько поколений после выхода. Ясно, что купив флагман можно ещё долго находиться в строю, вот только обычные геймеры предпочитают экономить, а дорогие модели приходя и уходя незамеченными. Удивительно, но в последний раз что-то действительно заслуживающее внимания выпускала NVIDIA. Это была народная GeForce GTX 1060 и флагманская GeForce GTX 1080 Ti. Первая разошлась огромным тиражом и до сих пор позволяет запускать игры в разрешении 1080р без видимых просадок. А вот вторая стала популярна уже после выхода следующего поколения, что позволило энтузиастам купить её с огромной скидкой, либо взять на вторичном рынке.

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Приходится признать, что ни в поколении прошлом, ни в текущем ничего знакового не выходило. Виной всему жадность, высокие цены и нежелание идти навстречу пользователям. Согласитесь, что GeForce RTX 3060 вполне могла бы стать популярной, но NVIDIA даже не думает скидывать на неё цены и насыщать рынок доступными видеокартами. Поскольку супервыгодных видеокарт нет, нам приходиться искать оптимальные предложения, чем мы сегодня и займёмся.

Неплохим соотношением между ценой и скоростью в играх обладает GeForce RTX 2060 SUPER. Видеокарта лучше себя показывает в 1080р, но с лёгкостью справляется и с более сложным 2К. В данном ценовом сегменте стало всё сложнее встретить 256-битную шину, поскольку производители стараются экономить, при этом здесь 8 Гб быстрой видеопамяти. Запас прочности немного меньше, чем на старших графических чипах, но учитывая цену в 37 000 рублей, мы крайне рекомендуем вам присмотреться к этой модели.

Radeon RX 6600 имеет примерно аналогичную производительность, но выигрывает за счёт других качеств. Прежде всего видеокарта AMD менее требовательная, что позволяет установить её в самый недорогой компьютер. Кроме того, крайне интересна технология FSR, которая масштабирует изображение и позволяет играть в разрешении 2К без видимого снижения производительности. Далеко не все из тех, кто опробовал данную технологию, довольны её работой, но это личное мнение ограниченного круга лиц, тогда как во многом это единственный способ расширить границы работы видеокарты до более внушительных разрешений.

GeForce RTX 3050 – это очередная ступень на пути к тотальной экономии. Здесь вас ждут 8 Гб видеопамяти, которые могут вытянуть любую игру в 1080р, но есть и небольшой изъян в виде 128-битной шины. В большинстве игр просадки незаметны, но это не значит, что уже через год в новых движках у вас не начнутся проблемы. Повторимся, что пока GeForce RTX 3050 показывает внушительные показатели и даже может порадовать любителей технологий полноценной трассировкой лучей.

За 27 тысяч можно отхватить GeForce GTX 1660 SUPER. Если сравнить эту видеокарту с более дорогой GeForce RTX 3050, то в большинстве игр вы увидите паритет. В то же время не всё так просто, как кажется на первый взгляд. За 192-битную шину в GeForce GTX 1660 SUPER вы платите сниженным количеством видеопамяти до 6 Гб, а о недостатках GeForce RTX 3050 мы вам рассказали выше. Какого-то единого мнения относительно выбора из двух зол у нас нет, поэтому предлагаем взвесить все за и против. В конце концов, можно и вовсе взять то, что дешевле.

Всего 19 тысяч стоит Radeon RX 6500 XT. Рекомендованная цена бюджетной видеокарты AMD установлена на отметке 17 тысяч рублей, вот только там предлагалось купить примитивную модель с одним кулером. За 19 тысяч вы получаете солидное охлаждение на 3 кулера, а учитывая кроткий нрав видеокарты, в большинстве случаев вы вообще не будите слышать никаких посторонних звуков.

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Ну и как альтернатива есть GeForce GTX 1650. Эта видеокарта уступает Radeon RX 6500 XT во всех играх с внушительным отрывом, поэтому мы рекомендуем брать GeForce GTX 1650 только тем, кто не переваривает продукцию AMD. Вдруг вас беспокоят драйверы или вы переживаете о частых вылетах. В таком случае только NVIDIA, а о разнице в производительности и вовсе знают единицы.