Перед покупкой нужно провести серию тестов, а иначе вам может попасться горелая видеокарта

Когда криптовалюты дешевеют, а майнеры сбрасывают оборудование на вторичных рынках у геймеров есть несколько способов купить видеокарту. Проще всего отправиться в магазин. Стоимость графических чипов там никогда не была и не будет идеальной, но для многих небольшая переплата – это не главное. В магазине вы получаете не только абсолютно новую видеокарту, но и полноценную гарантию. В то же время есть немало пользователей, для которых самое важное – это цена. Если вы считаете, что выгодное предложение стоит риска, то сегодня наступает лучшее время для покупки видеокарты. Инсайдеры сообщают, что только одна NVIDIA недосчиталась 3 миллиардов долларов во 2 квартале. Рынок сужается, а хороших предложений будет всё больше. Именно поэтому есть смысл отправиться на вторичный рынок, где фермеры уже начали расставаться с мечтой разбогатеть и стать миллионерами.

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Ведущий блога RandomGaminginHD попытался выяснить, можно ли взять первую попавшуюся видеокарту, и стоит ли рисковать, ведь пока разница между новыми видеокартами и аналогами на вторичном рынке не такая огромная, как об этом пишут журналисты. В качестве подопытного кролика на площадке eBay была выбрана GeForce RTX 3070, владелец которой просил за модель производства Palit 460 долларов. В пересчёте на рубли это скромные 26 тысяч рублей, поэтому даже в США найдутся много геймеров, выбор которых несложно просчитать. Как оказалось видеокарта оказалась с проблемами. Она жутко перегревалась и выдавала артефакты изображения. Поскольку блогер всё равно хотел провести эксперимент, то решил как следует изучить внутренности GeForce RTX 3070, которая долгое время работала на ферме.

К счастью, графический чип и планки памяти не пострадали, а микросхемы и система питания работала исправно. Выяснилось, что термопаста окончательно пересохла, что и приводило к таким последствиям. Путём замены проводящей жидкости удалось решить проблему с нагревом, а в качестве дополнительной профилактики был смазан кулер. После небольшого вмешательства видеокарта стала работать нормально, но блогер заявил, что стоило бы сменить термопрокладки. Судя по всему, видеокарта активно эксплуатировалась, а её бывший владелец не обращал внимание на всякие мелочи, игнорируя необходимость обслуживания. Автор ролика заявил, что в следующий раз заменит эту расходную часть, изучив температуры до и после процедуры.

Также блогер провёл несколько игровых тестов. Как оказалось, даже в Cyberpunk 2077 с высокими настройками качества и разрешением 2К количество кадров в секунду достигло 131 единицы, а температура не поднялась выше 69 градусов. В Forza Horizon 5 и Red Dead Redemption 2 нагрев замечен не был, а количество кадров в секунду не превышало минимальных 100 fps. По мнению автора ролика, ему очень повезло, поскольку в ходе самого простого обслуживания удалось вернуть видеокарту в строй. В то же время, на вторичном рынке достаточно майнеров, которые пытаются избавиться от старых или подгорелых моделей. Если вы твёрдо решились брать видеокарту с вторичного рынка, то стоит как следует её протестировать. Не рекомендуется покупать без тестов, а пересылка из другого города грозит массой неожиданностей. Далеко не все продавцы хотят вас обмануть, но есть и мошенники.

Блогер полагает, что в идеале было бы открыть видеокарту и посмотреть на её состояние. Увы, но далеко не все продавцы согласятся на такое. Кто-то опасается, что вы повредите видеокарту, тогда как другие просто не доверяют вам также, как и вы им. Это значит, что в лучшем случае вам позволят прогнать карточку в тестах. Не игнорируйте такую возможность, а от игровых бечмарков лучше отказаться. Стоит записать на флешку несколько сложных синтетических графических пакетов, позволяющий выжать всё из подопытной видеокарты. В большинстве случаев этого достаточно для вынесения вердикта.

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