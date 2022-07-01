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Цены на процессоры в РФ продолжают падать – Ryzen 7 5800X скинул 16 000 рублей за несколько месяцев
Ryzen 7 5800X стоит всего 25 тысяч рублей
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Есть несколько противоположных мнений относительно того, какой процессор должен стоять в компьютере. Некоторые полагают, что стоит брать только флагманы. Нужно один раз потратиться, заплатив 150 тысяч рублей за скоростную сборку, а после пять лет даже не думать об апгрейде. С одной стороны такой подход имеет право на существование, но с другой не учитывает, что в последнее время процессоры развиваются достаточно быстро, поэтому флагман 2021 года явно не сможет оставаться актуальным в году 2026. Есть пользователи, предпочитающие брать бюджетные модели. Им кажется, что достаточно раз в 2 года покупать новый компьютер, что позволяет всегда оставаться на пике актуальности без переплаты. Вполне возможно, вот только бюджетные компьютеры имеют минимальный потенциал, а продать их после за приличную сборку будет сложно.

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С нашей точки зрения, каждая из позиций имеет свои плюсы и минусы, поэтому мы предлагаем вам остановиться на середняках. Никаких флагманов, которые способны разорить даже видавшего виды энтузиаста. Учтите, что сборка с использованием добротного середняка может быть со временем усилена, поскольку вы автоматически покупаете чуть лучше материнскую плату с поддержкой более скоростных интерфейсов и даже можете поиграть с разгоном. 

8-ядерный Ryzen 7 5800X прекрасно подходит в качестве оптимального процессора для любителей добротных сборок с прицелом на потенциал. Мы советуем вам взять материнскую плату на базе чипсета В550, включающую поддержку интерфейса PCIe 4.0. Новомодный пятого поколения есть только на последнем поколении Intel, но он ещё как минимум пару лет будет нефункционален, поскольку даже спустя полгода после выхода подходящих процессоров, нет ни одного твердотельного накопителя под PCIe 5.0. На базе Ryzen 7 5800X можно собрать высокопроизводительный компьютер, а можно обновить уже существующую сборку. 25 тысяч для такого процессора – это довольно недорого, ну и не забывайте, что рекомендованная цена на момент выхода в РФ составляла 41 тысячу, а значит у нас экономия в размере 16 000 рублей. 

Лишь единицы готовы переплачивать десятки и сотни тысяч рублей за возможность разогнать процессор или оперативную память. Если вы цените своё время и деньги, то стоит обратить внимание на Core i5-12600. Процессор имеет всё необходимое для старта высокопроизводительной системы, но не требует флагманскую материнскую плату и намного тише в работе. Докупите к нему кулер, а при желании можно собрать компактную систему, которая не будет занимать лишнего места на столе.

Ryzen 7 5700G продолжает оставаться лучшим процессором для тех, кто играет в старые шутеры и World of Tanks. Нет смысла покупать отдельную видеокарту за 30 тысяч рублей, ведь всё самое необходимое уже есть внутри Ryzen 7 5700G. 8 ядер обеспечат приемлемую работу системы, а итоговая цена ПК приятно удивит даже тех, кто привык всегда экономить. А самое главное, если вдруг ваши интересы изменятся, то можно смело докупить дорогую видеокарту, ведь процессор способен раскрыть даже довольно дорогую модель уровня GeForce RTX 3070.

Прекрасно себя зарекомендовал Ryzen 5 5600X. Если речь идёт о недорогой сборке, владелец которой не будет чувствовать дискомфорт и ограничения, то лучше ничего и не придумаешь. Процессор пользуется высоким спросом ещё и потому, что подходит для установки в старые системы на чипсете АМ4. Это очень выгодное предложение, способное усилить мощь старого компьютер, который уже давно не тянул игры.

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Поскольку среди наших читателей достаточно любителей продукции Intel, то мы считаем своим долгом порекомендовать им 6-ядерный Core i5-12400. Особенно интересен данный камень будет в играх, где может показать высокую производительность и легко потянет дорогостоящую видеокарту. Поскольку Core i5-12400 не предполагает разгон, то можно ограничиться недорогой материнской платой с поддержкой основных интерфейсов, ну а сама сборка будет совсем немного дороже аналога на Ryzen 5 5600X.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения #ryzen 7 5800x
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