Легальная демократическая конфискация в действии

Среди наших читателей есть люди, разделяющие крайне противоположные политические точки зрения. И это прекрасно, ведь возможность донести до оппонента свои мысли – это шаг на пути к поиску компромисса. Увы, вместо цивилизованного общения мы видим агрессивную риторику, а вторы тех или иных комментариев больше похожи на бабуинов интеллектом черепахи, чем на людей, которых вы встречаете в обычной жизни. В данном материале, как и в любом другом, автор избегает выражать ту или иную политическую позицию. При этом, любители использовать словосочетание «это другое» будут слегка раздосадованы, ведь отмахиваться от фактов нарушения международного права невозможно.

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Прежде всего определимся с позицией Европы. Тамошние политики считают себя демократами до мозга костей и уверены в том, что строят лучшее будущее для своих народов. Не совсем ясно, совпадает ли у этих ребят публичная риторика с собственным мнением, но это уже не так важно. Суть в том, что раз ты назвался громким словом «демократ», то обязан соблюдать принципы, которые ты сам придумал и навязал как единственную истину большей части жителей нашей планете. Согласитесь, что придумывать собственные правила игры – это уже достаточно спорный вопрос, но раз правила есть, то соблюдать их должны все, включая того, кто их создавал. И вот здесь и начинается игра в одни ворота.

Как мы могли убедиться, у европейских и американских политиков всегда найдутся причины, позволяющие им требовать от всех остальных неукоснительного соблюдения свода правил, но сами они в любой момент могут скроить новый закон, позволяющий им самим нарушать мировые устои. Не секрет, что основополагающим правом остаётся право частной собственности. Оно считается незыблемым, а конфискация может проводиться только по решению суда и с заслушиванием всех заинтересованных сторон. Как оказалось, если очень хочется, то можно отнять у России 300 миллиардов долларов, а у граждан страны дорогостоящие виллы, яхты и другие ценности. На первый взгляд такой ход событий кажется невозможным, но только не для современных демократов. В руках у этих ребят есть все нужные ветви власти для создания подходящих законов, поэтому, когда они чувствуют приближение поражения, то не стесняются менять правила игры.

Известно, что конфискованные ценности российских элит находятся на балансе десятков европейских стран. Если речь идёт о дорогостоящей яхте, то её техническое обслуживание может стоить до 15% от оценочной стоимости. Ясно, что деньги вынуждены выделять из своих бюджетов европейские государства, что уже влетело многим из них в копеечку. Похоже, наиболее предприимчивые уже придумали как отнять активы, не используя недемократическое слово «конфискация». Согласитесь, что есть большая разница между заморозкой актива, и присвоением его без суда и следствия. В конце концов это же неэтично, поэтому было решено использовать сложную схему, которая мало чем отличается от конфискации, поскольку суда и следствия всё равно не будет.

В качестве примера можно привести яхту Axioma, принадлежащую Дмитрию Пумпянскому. На самом деле она находится на балансе компании Ferdberg Holding company, которая является собственностью миллиардера. Так вот, ещё до того, как США решили отжать всё у российских элит, иностранные банки и другие финансовые организации активно кредитовали выходцев из РФ. В 2021 году Ferdberg Holding company получила от JP Morgan кредит на 20.5 миллиона евро под залог яхты Axioma. Совсем недавно JP Morgan обратился в суд, поскольку резко захотела вернуть кредит. Условия договора между сторонами нам неизвестны, но в данном случае это уже не важно, ведь суд JP Morgan в любом случае выиграет, а значит яхту будет решено продать. Поскольку Axioma стоит около 60 миллионов евро, то по логике вещей Дмитрию Пумпянскому просто обязаны перевести остаток. Или нет, ведь здесь и кроется та самая европейская демократия.

Поскольку владелец находится под санкциями, а придумать способ как не возвращать деньги вообще пока не получается, то решено перечислить остаток на личный счёт Дмитрия Пумпянского в европейском банке. Вот только вся пикантность ситуации заключается в том, что счёт этот также заблокирован, а значит политики нашли пусть и временное, но вполне неплохое решение. Яхту купит арабский шейх, деньги будут работать на европейскую экономику, ну а со временем можно будет придумать, как оставить всю сумму себе. Мы уверены, что фантазии у западных юристов достаточно.

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Эксперты полагают, что компания JP Morgan создала прецедент, а дальше пойдёт череда дел, ведь у многих российских миллиардеров и миллионеров, попавших под санкции есть масса обязательств перед западными банками. Источник.