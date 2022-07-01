Продажи смартфонов в штуках за 2 квартал 2022 года снизились на 33%

Сегодня спрос на электронику снижается по всему миру. Проблема настолько глобальна, что предсказать последствия почти невозможно. После небольшого роста в 2021 году падают продажи компьютеров и телевизоров, а производители смартфонов явно переоценили свои возможности. Эксперты отмечают, что высокая инфляция съедает часть доходов, которые обычно направляются на обновление гаджетов, а значит для многих семей покупка ноутбука в ближайшем будущем станет неподъёмной ношей. Но всё это происходит где-то там, а многие наши читатели хотели бы знать, что ждёт именно их.

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Аналитики пишут, что ситуация на российском рынке имеет как свои отличия от общемировой, так и во многом перекликается с тенденциями, характерными для ЕС и США. Главное отличие заключается в санкциях. Март 2022 года был крайне сложным для российской розницы. В то время магазины вынуждены были резко поднять цены на электронику, пересчитав её по курсу 160 рублей за 1 доллар. Поскольку сегодня большая часть электроники завозится через неофициальные каналы, то нет возможности проводить пересчёт по текущему курсу в 53 рубля за 1 доллар, поэтому во многом стоимость гаджетов привязана к старому курсу в 75 рублей за 1 доллар. Но даже в таких условиях цены не только вернулись к таковым на начало февраля, но и продолжают снижаться. Представители торговых сетей констатируют, что уже к концу лета стоимость популярной техники на российском рынке может упасть на 15%, а причина в низком спросе.

В пример приводится статистка по продажам компьютерной техники. Так, за 2 квартал 2022 года удалось заработать 33 миллиарда рублей, реализовав 528 тысяч единиц готовых системных блоков и ноутбуков. Это на внушительные 45% меньше, чем было в 1 квартале текущего года, а значит магазины просто вынуждены скидывать цены, поскольку покупательская способность находится на крайне низком уровне. Есть мнение, что даже небольшое снижение цен не повлияет на рост спроса. Всё дело в том, что многие жители России уже купили всё необходимое на фоне нарастающего кризиса в феврале и марте 2022 года. Получается, что в будущем магазинам придётся платить за жадность, ведь в марте они получали сверхдоходы, основательно ощипав потребителей, которые теперь просто не могут себе позволить дорогостоящие новинки. Крупные игроки уже сегодня пытаются сделать покупки более привлекательными. Так, в рознице снова доступны кредитные программы, широко рекламируются скидки и проводятся промо-акции.

Не менее тяжёлый удар пришёлся по российскому рынку мобильных телефонов. Согласно официальным данным, по сравнению с 1 кварталом 2022 года, за последние 3 месяца было реализовано на 33% смартфонов меньше. Цифры поражают воображение, но самое худшее кроется между строк. Как сообщается, российские потребители резко снизили свои предпочтения. Так, если раньше самыми популярными была аппараты от 15 000 рублей до 30 000 рублей, то во втором квартале покупатели охотнее брали телефоны до 10 000 рублей. Абсолютным лидером продаж стал Xiaomi Redmi 9A, выпущенный в далёком 2020 году, а в число популярных вошёл Samsung Galaxy A03 Core. Все эти смартфоны относится к начальному классу и предлагают небольшое количество памяти и посредственную камеру.

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За счёт сверхдоходов марта прибыль магазинов за первое полугодие выглядят обнадеживающе. Приводятся следующие цифры: средний ценник на мобильные телефоны за 6 месяцев вырос на 6% по сравнению с 2021 годом. Пока российская розница не почувствовала реального удара от санкций. Эксперты объясняют это укреплением курса рубля, благодаря чему стоимость удалось удержать на приемлемом уровне. В то же время, если осенью за 1 доллар будут давать 70 рублей, то цены ощутимо подпрыгнут. Сгладить удар планируется за счёт параллельного импорта, но пока здесь слишком много переменных с неопределённым исходом. Источник 1, 2.