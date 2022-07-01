Предположительно, процесс майнинга не будет остановлен ещё как минимум 9 месяцев или больше

Рынок криптовалют перегрет. Массовые инвестиции переполнили карманы нескольких тысяч создателей мыльных пузырей, а в итоге платить за весь этот праздник жизни придётся обычным майнерам и держателям тех или иных цифровых активов. Спад мировой экономики только начался, поэтому нет никаких сомнений в том, что криптовалюты ещё будут снижаться. Что любопытно, даже когда эксперты предсказывают скорый приход криптозимы, то в прогнозах остаётся место для оптимизма. Дело в том, что Биткоин уже несколько раз переживал взлёты и падения, а одним из триггеров для роста становится халвинг. Напомним, это запрограммированные изменения в способе добычи монет, когда алгоритм выдачи в 2 раза снижает количество Биткоинов, находящихся в блоке. Всё это значит, что к началу 2025 году нас может ждать очередное ралли, но если будущее цифрового золота выглядит безмятежно, то к Эфиру есть масса вопросов.

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Можно сказать, что разработчики второй по популярности криптовалюты привлекли к себе слишком много внимания. На первый взгляд кажется, что это хорошо, но в данном случае получился обратный эффект. Что вы знаете о команде разработчиков Биткоина? Вот, а о Виталике Бутерине и Тиме Бейко слышали очень многие. А всё потому, что эти ребята дают слишком много обещаний, выполнить которые невозможно. К примеру, о необходимости отказа от алгоритма Proof of Work (PoW) заговорили ещё в 2018 году, но пока кроме тестов мы ничего не заметили. А ведь с тех пор прошло уже 4 года, а долгожданный Proof of Stake (PoS) всё никак не наступает. И вот здесь и кроется одна из ключевых проблем Эфира, вращающаяся вокруг доверия к криптовалюте и репутации разработчиков.

Известно, что PoW хуже PoS только тем, что не оказывает влияния на окружающую среду. В то же время такой подход грозит потерями для обычных майнеров, а из-за нерешительности Виталика и Тима, и вовсе наносит вред криптовалюте. Мы уверены, что вы и сами способны изучить ценообразование этих двух активов за год, а мы лишь резюмируем, что за это время Биткоин подешевел в 3 раза, тогда как Эфир рухнул более чем в 4 раза. Мало того, если вспомнить недавний провал ниже 900 долларов, то можно говорить и о пятикратном снижении курса. Всё это не могло бы стать реальностью без активных подрывных действий со стороны команды разработчиков.

Что же, если вы думали, что парни возьмут себя в руки и выполнят обязательства перед сообществом, то спешим вас разочаровать. Вчера случился очередной хардфорк под названием Gray Glacier. Единственное изменение, которое можно обнаружить в описании, заключается в переносе Бомбы сложности. Напомним, речь идёт о ключевом изменении в алгоритме добычи Эфира. Ранее разработчики планировали именно с помощью Бомбы сложности нанести удар по позициям майнеров. Работа сети должна была замедлиться, увеличив разрыв между выдачей блоков с монетами. Вначале изменения носили бы незаметный глазу характер, а после нарастали бы всё сильнее, окончательно изгоняя фермеров с насиженных мест. Судя по тому, что происходит, говорить об окончательном переходе Эфира на PoS в 2022 году не приходится. В данном случае Бомбу сложности перенесли на 100 дней, а значит даже если в следующий раз она начнёт действовать, то первые изменения будут заметны не раньше 2023 года. Вот только первый этап изначально был рассчитан на полгода, а сегодня сложно сказать, поменяли ли свои решения разработчики.

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Ну а дата перехода на PoS пока не изменилась и указывает на конец августа. Есть большие сомнения, что это случится этим летом, поскольку слишком многое говорит против. Вполне возможно, что нас опять ждёт череда переносов, а в итоге майнеры будут ещё долго добывать Эфир на видеокартах. Разработчики предпочитают не отвечать на подобные вопросы, но есть и другая сторона медали. Согласно официальной информации, около 20% от всех добытых когда-либо монет уже находятся в тестовой сети Beacon Chain. Эти монеты заблокированы в стейкинге, а точных сроков их извлечения нет. Есть мнение, что Виталик Бутерин и другие разработчики медлят с переходом на PoS ещё и потому, что после слияния все заблокированные активы должны стать доступны держателям ровно через 6 месяцев. Предполагается, что это может нанести удар по Эфиру, поскольку держатели захотят избавиться от монет, которые не приносят прибыли.