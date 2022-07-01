За 32 тысячи можно взять геймерскую GeForce RTX 3050 с 8 Гб видеопамяти

AMD или NVIDIA? Скорее всего, этот вопрос задавали себе все геймеры, так или иначе столкнувшиеся с покупкой видеокарты. На первый взгляд кажется, что выбор очевиден, но эта очевидность существует только в головах фанатов, тогда как обычные пользователи делают выбор осознанно. Прежде всего подтолкнуть вас к выбору той или иной стороны может скидка. Это самое простое, ведь примерная производительность каждого графического чипа известна, но иногда магазины и поставщики радуют нас выгодными ценами. Не менее важен круг общения. Если все ваши знакомые владеют видеокартами красной команды, будет глупо переобуваться в зелёные цвета.

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Обязательно учитывайте силу бренда NVIDIA и святой лик Дженсена Хунга, благословляющего миллионы геймеров на покупку флагмана за 1000 долларов. Причин множество, но что бы вами не руководило, всегда есть время для небольшой паузы. Остановитесь, подумайте об альтернативах. Возможно, вы изучили не все варианты, а может понравившаяся модель слишком дорогая или имеет мало видеопамяти. Что бы вы не выбрали, стоит присмотреться к нашему списку, ведь там только самые оптимальные модели на 1 июля.

Вообще мы планировали сделать обзор видеокарт дешевле 50 000 рублей, но GeForce RTX 3060 Ti так хороша, что было просто невозможно устоять. Итак, видеокарта стоит всего на 2 тысячи дороже предельной планки, но может предложить гораздо больше, чем любая другая из списка ниже. В наличии 256-битная шина, 8 Гб видеопамяти и немалый потенциал. GeForce RTX 3060 Ti неплохо себя зарекомендовала в разрешении 2К, но для более продвинутого 4К стоит выбрать что-то подороже. С настройками графики придётся экспериментировать, а в результате вы получите близкие к максимальным настройки графики и выгодную цену.

За 45 тысяч можно встретить GeForce RTX 3060. Нужно понимать, что, опускаясь ниже по линейке графических чипов, вы в любом случае получаете компромисс. Что и говорить, если даже GeForce RTX 3080 уступает более дорогой GeForce RTX 3090, а последняя через несколько месяцев перестанет быть самой быстрой видеокартой на планете. GeForce RTX 3060 больше подходит для разрешения 1080р, где ещё долго будет выдавать настройки класса ультра во всех играх.

Когда речь заходит о выгоде, в первую очередь на ум приходит Radeon RX 6600. И это не случайно, ведь за последнее время видеокарта подешевела на 40% и стоит всего 37 тысяч рублей. За эту не совсем скромную сумму вы получите на 7% меньше кадров в секунду, чем на GeForce RTX 3060, но сэкономите 8 тысяч рублей. Если вам кажется такая сделка оправданной, то вы знаете, что делать. В то же время стоит учитывать, что Radeon RX 6600 получила скромную 128-битную шину, но подкупает низким теплопакетом, что позволяет забыть о перегреве и шумной системе охлаждения.

За те же деньги доступна GeForce RTX 2060 SUPER. По уровню производительности эта видеокарта максимально близка к Radeon RX 6600, но может предложить более широкую шину памяти на 256-бит. В большинстве игр это преимущество не будет давать вам ничего, но когда речь заходит о разрешении 2К, то в сложных сценах на Radeon RX 6600 возможны неприятные просадки. Помните об этом, когда делаете свой выбор, ведь есть геймеры, которые способны увидеть разницу между 100 fps и 95 кадрами в секунду.

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Ну и за 32 тысячи можно взять GeForce RTX 3050. Это самая бюджетная видеокарта NVIDIA текущего поколения. На самом деле не всё так плохо, ведь GeForce RTX 3050 подходит для любых игр, но разрешение лучше оставить на 1080р. 128-битная шина мешает видеокарте расправить крылья, но в большинстве случаев вытягивают 8 Гб видеопамяти. Как мы уже говорили, выбор между ценой и высокой производительностью – это сложный компромисс. Если у вас монитор 1080р, то мы рекомендуем смело брать GeForce RTX 3050, ведь в этом разрешении ничего дороже вам просто не понадобится.