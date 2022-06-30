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Zelot За пост начислено вознаграждение
Известный майнер купил 8 видеокарт GeForce RTX 3070 и намерен добывать Эфир даже во время криптозимы
Майнер не опасается перехода Эфиран на PoS
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Рано или поздно наступает момент, когда даже самый ценный актив начинает испытывать трудности. Задумайтесь, ведь компания Apple, которая совсем недавно стоила 3 триллиона долларов, несколько десятилетий назад была признана банкротом и чудом осталась на плаву. По сути, в те далёкие времена крупнейшие акционеры решали судьбу яблочного гиганта и с лёгкостью могли как дать Apple второй шанс, так и полностью отказаться от дальнейших инвестиций. Как вы понимаете, всё завершилось хорошо, а в нашем мире никто не застрахован от кризисов. 

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Не секрет, что череда неверных решений (в том числе и политических) со стороны руководства США привела к экономической нестабильности. Биржевые индексы падают, а первыми в очереди на вылет оказались криптовалюты, которые и в хорошие времена не отличались стабильностью. Эксперты заговорили о приближении криптозимы, а за короткий срок Эфир подешевел больше чем в 4 раза. В данном случае мы не будем заглядывать далеко в будущее, поскольку всё слишком неопределённое. И всё же, все вокруг уверяют, что сегодня нужно как можно скорее избавляться от дорогостоящего оборудования для майнинга. Якобы, видеокарты дешевеют, а в случае падения курса Эфира, их и вовсе нужно будет продать в разы дешевле. 

Как оказалось, такая точка зрения логична только если вы не видите дальше своего носа, ведь есть майнеры, которые не только не планируют ничего продавать, но и собираются наращивать хешрейт. О новой покупке большого рига рассказал блогер с канала ПроТОН. Речь ферме мощностью 540 MH/s, состоящей из восьми видеокарт GeForce RTX 3070. Стоимость каждой видеокарты составила 35 тысяч рублей, а все они были куплены через китайских посредников. При этом ферма шла в готовом корпусе вместе с системой охлаждения, процессором и дополнительной системой охлаждения. Причины покупки именно сейчас и особенности графических чипов мы разберём чуть ниже, а вначале пройдёмся по недостаткам рига, о которых говорит новый владелец.

Прежде всего блогер констатировал, что летом эксплуатировать корпус в закрытом виде невозможно. Видеокарты греются, а кулеры жутко гудят, поскольку системный блок явно не принадлежит к флагманским моделям. В качестве промежуточного решения было сделано отключение боковых кулеров и замена блока питания. В результате шум снизился до минимального, а новый риг отлично вписался в уже работающие на балконе в обычной квартире обычной многоэтажки. Кстати, после покупки данного системного блока количество видеокарт увеличилось до 40 штук, а общий хешрейт достиг 1.75 GH/s. При этом в комнате работает ещё несколько ноутбуков, а вместе выходит больше 1.85 GH/s.

Майнер отмечает, что выбрал не совсем обычные видеокарты. Дело в том, что все 8 моделей GeForce RTX 3070 собраны на основе мобильных графических чипов, поэтому имеют чуть выше хешрейт в Эфире, но окажутся не так выгодны в других криптовалютах. Идея покупки была следующая: даже если грянет криптозима и придётся избавляться от видеокарт, графический чипы для ноутбуков упадут в цене незначительно. Особенно это актуально сегодня, когда поставки комплектующих в Россию идут плохо, а цены на видеокарты снизились до минимума. Проще говоря, купить ферму сегодня – это намного выгоднее, чем ещё полгода назад. Майнер полагает, что указанные выше графические чипы можно будет продать видеокарты почти по той же цене, по какой они были куплены в Китае. Вопросы по гарантии задавать бесполезно, ведь её нет. Поскольку блогер работает достаточно давно, то не беспокоится о возможных проблемах с графическими чипами. 

По его словам, видеокарты почти никогда не выходят из строя. Самое главное не пытаться разгонять их в летний период, используя щадящий режим, ну а зимой можно выжать из фермы немного больше. Блогер заявил, что уже давно отбил вложения в свои фермы, поэтому позволяет себе инвестировать средства в новые видеокарты. Он прекрасно осознаёт, что в результате прихода криптозимы выгодность майнинга исчезнет. По его словам, сегодня он тратит около 30% прибыли на оплату розетки. Если прибыль уйдёт в минус, он планирует либо майнить до победы, либо отключить часть наименее энергоэффективных моделей. Ну и в завершении автор ролика отметил, что не считает переход Эфира на PoS серьёзной проблемой. Эта тема постоянно муссируется в прессе, но пока ничего подобного не произошло. Неясно, несколько сегодня всё серьёзно, но полная блокировка майнинга может случиться через год или больше. В данном случае это наш прогноз, поскольку, прежде чем что-то подобное произведёт, должна будет активирована Бомба сложности, а её снова перенесли. 

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#майнинг #криптовалюты #эфир
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Хз, кто такой. Наверное, сидит, рыдает.
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Андрей Филинский
22:51
Это любимая развлекушечка Центробанка - гонять курс доллара туда-сюда. Хорошие люди, обладая инсайдерской информацией, стригут баблишко на разности курсов, жир так и капает.
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Asmodeus
22:51
У кого сосал? 🤔
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22:49
Не жалко паразитов совершенно )
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Андрей Филинский
22:48
Падает, в основном, финансовый сектор, золотая корова западных либеральных экономистов. Ещё в законах шумеров и Аккадии было написано, что ростовщиков нужно регулярно брить под ноль, иначе они развал...
Биткоин обвалился до $19 000, майнеры паникуют, а Эфир может рухнуть на фоне падения экономики США
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