За 25 тысяч рублей можно взять Ryzen 7 5800X

Одна из главных сложностей выбора процессора состоит в том, что есть масса предложений, которые стоят почти одинаково, но имеют различное предназначение. Неопытный пользователь судит по названию, а в итоге собирает несуразный системный блок с дорогущим процессором, рассчитанным на разгон, но бюджетной материнской плате. В целом, производительность системы будет находиться на высоком уровне, но гораздо выгоднее было бы потратить деньги на более мощную видеокарту, ведь далеко не всем нужен флагманский процессор.

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Сегодня мы попытаемся не только найти наиболее выгодные процессоры со скидками, но и определить для каждого позиционирование, ведь знать предназначение того или иного камня – это первый верный шаг в сторону оптимальной сборки. Ну а начать хотим с Ryzen 9 5900X. Нам кажется, что это один из самых перспективных процессоров на рынке. Он с лёгкостью справляется как с самыми сложными рабочими задачами, так и может стать сердцем бюджетной сборки, ориентированной на дальнейший апгрейд. 12 ядер позволяют не волноваться о недостаточной производительности, а требования Ryzen 9 5900X к оборудованию минимальны. При этом его можно разгонять, правда тогда стоит подумать о более мощном блоке питания и достойной материнской плате.

Если вас интересует формула: «купил и забыл», то мы порекомендуем обратить внимание на Core i7-12700F. Здесь вы получите всю мощь старшей серии, но без требований к материнской плате и высокого тепловыделения. Именно такие процессоры часто ставят на производительные компактные сборки. Самое главное отыскать видеокарту, подходящую по размеру в ваш корпус, а скорости процессора хватит для раскрытия даже самого дорогого графического чипа. Особую привлекательность Core i7-12700F обеспечивает скидка в размере 25%.

На несколько тысяч рублей дешевле доступен Core i7-11700F. Может показаться, что логики в его покупки нет, вот только это не так. Дело в том, что потенциал Core i7-12700F хорошо раскрывается в паре с оперативной памятью DDR5, тогда как Core i7-11700F даже не поддерживает новую ОЗУ. Камень относится к предыдущему поколению, ну а всем известно, что магазины стараются избавиться от запасов старых материнских плат. Неудивительно, что собрать компьютер на базе Core i7-11700F будет намного дешевле. В играх всё решает видеокарта, а в итоге вы можете корректировать свои расходы, отдав часть денег на самое слабое место в вашей сборке.

А вот Core i5-12600K только кажется бедным родственником, ведь его реальный потенциал превышает таковой для Core i7-12700F. Самое важное правило – не экономить. Вам потребуется дорогая материнская плата, точно такая же ультимативная оперативная память, а без прокачанной видеокарты вы просто не сможете обойтись. В конечном итоге вы заплатите за компьютер намного больше, чем покупатель Core i7-12700F. И всё же, в ваших руках разгон, что даст дополнительные баллы и может приблизить к показателям флагманских процессоров.

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Совсем иначе позиционируется Ryzen 7 5800X. В ваших руках один из самых универсальных камней на рынке. Хотите обогнать Core i5-12600K – легко. Правда это будет стоить недёшево, но результат превзойдёт все ваши ожидания. Хотите экономить – можно и так. Берите всё самое дешёвое, а видеокарту подбирайте по вашим деньгам. Ryzen 7 5800X не имеет проблем с раскрытием потенциала других комплектующих, а поддержка PCIe гарантирует вам высокую скорость работы периферийных устройств. В конце концов можно использовать Ryzen 7 5800X в качестве апгрейда. К примеру, у вас завалялся старый компьютер, на котором томится процессор Ryzen 7 1700Х. Докупаете кулер, термопасту, а после путём замены процессора увеличиваете производительность системы в несколько раз.