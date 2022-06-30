GeForce GTX 1630 совсем немного оторвалась от супербюджетной GeForce GTX 1050

В 2021 году дефицит графических чипов достиг своего апогея, что позволило производителям манипулировать рыночными ценами, полностью игнорируя потребности обычных геймеров. Единственными покупателями стали майнеры, которые были готовы переплачивать трёхкратную разницу за право обладания заветной видеокартой. Сегодня ситуация изменилась, но произошло это не потому, что так решила NVIDIA, а вследствие независящих от производителей причин. При этом основной акцент стоит сделать на снижения привлекательности майнинга и падении курса Эфира. Именно эти два события остановили дефицит графических чипов, что повлекло за собой рекордное снижение цен на геймерскую продукцию.

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Кажется, что в это время производители должны соревноваться друг с другом за внимание пользователей, вот только происходит обратное. Несколько месяцев назад AMD выпустила провальную Radeon RX 6500 ХТ, а позднее ещё более медленную Radeon RX 6400. Обе имеют массу проблем в работе с интерфейсом PCIe 3.0, что приводит к падению производительности в играх. На этом фоне GeForce RTX 3050 кажется подарком судьбы, вот только никто не мог предположить, что в головах у руководства NVIDIA родится идея выпустить ещё более медленный и провальный продукт, чем Radeon RX 6400.

Знакомьтесь, GeForce GTX 1630. Видеокарта основана на графическом чипе семейства Turing и может предложить всего 512 ядер CUDA. Тактовая частота не превысит 1785 МГц в режиме буста (да, есть и такой), а количество видеопамяти ограничено 4 Гб, работающими на 64-битной шине. Словом, это пародия на Radeon RX 6400, которая надолго запомнится фанатам Дженсена Хуанга. Рекомендованная цена за такое чудо технической мысли не превышает 150 долларов для эталонной модели, но партнёры NVIDIA тут де начали радовать любителей подобной продукции нереалистичными 200 долларами и дороже.

Но дабы вы смогли оценить реальную производительность новинки, мы предлагаем вам взглянуть на несколько тестов. Для начала хорошие новости: GeForce GTX 1630 пусть и с небольшим отрывом, но смогла обойти старушку GeForce GTX 1050, которая даже в 2016 году считалась жутко медленной и неактуальной. Прошло 6 лет, а щедрый Дженсен Хуанг предлагает нам за 200 долларов купить слегка улучшенный аналог супербюджетной видеокарты.

К несчастью, хорошие новости оканчиваются не начавшись. Если вы уже забыли, то в том же 2016 в продажу за 139 долларов поступила в продажу GeForce GTX 1050 Ti. Авторы тестирования сравнили GeForce GTX 1630 и с ней, убедившись в том, что нет ни одной игры, где новинка могла бы выйти вперёд. Всё это говорит о том, что нам под соусом красивого названия пытаются продать графический чип, стоимость которого не должна превышать 100 долларов. Но и это с большой натяжкой, ведь ценовая ниша подобных моделей обычно находится намного ниже. В данном случае нужно понимать, что впервые за многие годы название не отражает позиционирования видеокарты.

Обычный покупатель может сделать вывод, что раз GeForce GTX 1630 стоит выше GeForce GTX 1050 Ti, то и предлагает более значительную производительность. Кстати, если вы внимательно изучите тесты, то сможете убедиться, что ни GeForce GTX 1050 Ti, ни GeForce GTX 1630 категорически не подходят для современных игр. Например, в Cyberpunk 2077 обе не обеспечивают и 40 кадров в секунду, тогда как в Horizon Zero Dawn с трудом переваливают за 35 fps. Вышедшая много лет назад Witcher 3 выдаёт 70 кадров в секунду, а Fortnite на уровне 60 fps. Во всех остальных показатели держатся на уровне 50 единиц, а настройки установлены на низкие. Получается, что вы заплатите немало денег за видеокарту, которая уже сегодня даёт просадки и с трудом тянет игры. Что будет завтра, обсуждать глупо. Мы крайне не советуем обращать внимание на GeForce GTX 1630, а в реальности она и в подмётки не годится Radeon RX 6400. Учтите, что последняя уже стоит дешевле рекомендованной стоимости, при этом показывает намного более внушительное количество кадров в секунду.

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