Цены снижаются на фоне укрепления рубля

Многим кажется, что покупка видеокарты – это крайне простое дело, справиться с которым может любой. На самом деле есть масса подводных камней, о которых нужно знать. Вы заранее выбираете графический чип, отдавая предпочтение зелёному или красному лагерю. Даже на этом этапе вы сталкиваетесь с неразрешимыми противоречиями. Например, видеокарты AMD гораздо интереснее по соотношению цены и производительности, тогда как NVIDIA давит брендом, более впечатляющим опытом в трассировке лучей и многими другими преимуществами. Но и это далеко не всё, ведь многие предпочитают выбирать самые дешёвые предложения в своём ценовом сегменте, а значит автоматически сталкиваются с бюджетными системами охлаждения и жутким шумом во время нагрузок.

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Избежать всего этого позволит длительное штудирование интернета, а также внимательное изучение советов известных блогеров и экспертов. Если у вас нет на это времени, то мы предлагаем взглянуть на наиболее интересные предложения 30 июня в магазине Регард. Сегодня там большая распродажа, поэтому скидки радуют любителей геймерской продукции.

Ничего быстрее GeForce RTX 3090 Ti пока не придумано. Эта видеокарта предлагает ультимативную производительность и может запускать игры не только в разрешении 4К, но и в крайне высоком 8К. Что сказать, ведь подавляющее большинство наших читателей даже не видело такие мониторы в продаже, а владельцы GeForce RTX 3090 Ti уже вчера запускали игры в 7680×4320р. Если у вас есть 167 490 рублей, то смело берите флагман NVIDIA. Даже спустя 5 лет он не потеряет своей актуальности, что даёт супердолгий уровень технической поддержки.

GeForce RTX 3080 продолжает дешеветь. Цена медленно ползёт вниз, а многие западные магазины уже отмечают, что флагман 2020 года достиг рекомендованной производителем стоимости. В российской рознице царит параллельный импорт, поэтому геймерам ещё долго придётся переплачивать за видеокарты. И всё же, если отмотать время на несколько месяцев назад, то в феврале GeForce RTX 3080 было сложно купить дешевле 150 тысяч рублей, а осенью 2021 года цена и вовсе находилась на отметке 300 000 рублей.

Когда GeForce RTX 3060 только появилась в российской рознице, за эту видеокарту просили от 60 тысяч рублей. Геймеры возмущались, ведь это было намного выше рекомендованной цены. Как оказалось, уже спустя несколько дней первые поставки раскупили майнеры, а после стоимость GeForce RTX 3060 уже не опускалась ниже 100 000 рублей. Сегодня перспективную модель производства Gigabyte можно взять дешевле 44 тысяч рублей. Приходится констатировать, что это всё ещё дорого, но представленная модель имеет неплохую систему охлаждения и предлагает ультимативный игровой опыт в разрешении 1080р.

Идеальной альтернативой более дорогим видеокартам может стать GeForce RTX 3050. По сравнению со старшими графическими чипами здесь есть вопросы к урезанной до 128 бит шине памяти, что сильно ограничивает пропускную способность. В то же время, NVIDIA не поскупилась на видеопамять, установив здесь 8 Гб современной GDDR6. С играми в 1080р видеокарта справляется неплохо, но имеет куда мене впечатляющий потенциал и может демонстрировать просадки в сложных сценах.

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Если вы не доверяете 128-битной шине и полагаете, что NVIDIA слишком увлеклась экономией, то мы предлагаем вам купить GeForce GTX 1660 Super. Здесь вас ждёт 192-битная шина, а вот количество памяти установлено на 6 Гб. В играх видеокарты демонстрируют примерно одинаковое количество кадров в секунду, но очень многое зависит от движка. Это значит, что вам стоит посмотреть больше тестов. Обращайте внимание не те игры, которые нравятся именно вам. Хотя, мы бы посоветовали выбрать GeForce RTX 3050.