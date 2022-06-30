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Видеокарты продолжают дешеветь – за 2 месяца цены на геймерские модели в РФ упали в 2 раза
Цены снижаются на фоне укрепления рубля
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-28% на 3080 MSI Gaming Z = за копейки
RTX 3060 <b>Ti дешевле 50 тр</b>
-20% на 3080 Gigabyte Gaming = дешевле 80
3080 MSI Gaming за 70+ - смотри
-25% на RTX 3070 = 60 с началом

Многим кажется, что покупка видеокарты – это крайне простое дело, справиться с которым может любой. На самом деле есть масса подводных камней, о которых нужно знать. Вы заранее выбираете графический чип, отдавая предпочтение зелёному или красному лагерю. Даже на этом этапе вы сталкиваетесь с неразрешимыми противоречиями. Например, видеокарты AMD гораздо интереснее по соотношению цены и производительности, тогда как NVIDIA давит брендом, более впечатляющим опытом в трассировке лучей и многими другими преимуществами. Но и это далеко не всё, ведь многие предпочитают выбирать самые дешёвые предложения в своём ценовом сегменте, а значит автоматически сталкиваются с бюджетными системами охлаждения и жутким шумом во время нагрузок. 

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Избежать всего этого позволит длительное штудирование интернета, а также внимательное изучение советов известных блогеров и экспертов. Если у вас нет на это времени, то мы предлагаем взглянуть на наиболее интересные предложения 30 июня в магазине Регард. Сегодня там большая распродажа, поэтому скидки радуют любителей геймерской продукции.

Ничего быстрее GeForce RTX 3090 Ti пока не придумано. Эта видеокарта предлагает ультимативную производительность и может запускать игры не только в разрешении 4К, но и в крайне высоком 8К. Что сказать, ведь подавляющее большинство наших читателей даже не видело такие мониторы в продаже, а владельцы GeForce RTX 3090 Ti уже вчера запускали игры в 7680×4320р. Если у вас есть 167 490 рублей, то смело берите флагман NVIDIA. Даже спустя 5 лет он не потеряет своей актуальности, что даёт супердолгий уровень технической поддержки.

GeForce RTX 3080 продолжает дешеветь. Цена медленно ползёт вниз, а многие западные магазины уже отмечают, что флагман 2020 года достиг рекомендованной производителем стоимости. В российской рознице царит параллельный импорт, поэтому геймерам ещё долго придётся переплачивать за видеокарты. И всё же, если отмотать время на несколько месяцев назад, то в феврале GeForce RTX 3080 было сложно купить дешевле 150 тысяч рублей, а осенью 2021 года цена и вовсе находилась на отметке 300 000 рублей. 

Когда GeForce RTX 3060 только появилась в российской рознице, за эту видеокарту просили от 60 тысяч рублей. Геймеры возмущались, ведь это было намного выше рекомендованной цены. Как оказалось, уже спустя несколько дней первые поставки раскупили майнеры, а после стоимость GeForce RTX 3060 уже не опускалась ниже 100 000 рублей. Сегодня перспективную модель производства Gigabyte можно взять дешевле 44 тысяч рублей. Приходится констатировать, что это всё ещё дорого, но представленная модель имеет неплохую систему охлаждения и предлагает ультимативный игровой опыт в разрешении 1080р. 

Идеальной альтернативой более дорогим видеокартам может стать GeForce RTX 3050. По сравнению со старшими графическими чипами здесь есть вопросы к урезанной до 128 бит шине памяти, что сильно ограничивает пропускную способность. В то же время, NVIDIA не поскупилась на видеопамять, установив здесь 8 Гб современной GDDR6. С играми в 1080р видеокарта справляется неплохо, но имеет куда мене впечатляющий потенциал и может демонстрировать просадки в сложных сценах. 

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4 вида RTX 3050 дешевле 30 тр - смотри
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RTX 3080 дешевле 80 тр - делай заказ!
! 3090 ASUS Gaming за 150 тр
Новая топовая 48Gb Nvidia
3070 Gigabyte Aorus - 60 тр, пора брать
RTX 4000 дешевле 100тр
Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
3090 Ti Gaming X немного дороже 150
3080 Ti Gigabyte Gaming за 97тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Если вы не доверяете 128-битной шине и полагаете, что NVIDIA слишком увлеклась экономией, то мы предлагаем вам купить GeForce GTX 1660 Super. Здесь вас ждёт 192-битная шина, а вот количество памяти установлено на 6 Гб. В играх видеокарты демонстрируют примерно одинаковое количество кадров в секунду, но очень многое зависит от движка. Это значит, что вам стоит посмотреть больше тестов. Обращайте внимание не те игры, которые нравятся именно вам. Хотя, мы бы посоветовали выбрать GeForce RTX 3050.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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Смартфоны Honor всего на 10% состоят из китайских компонентов
miwa
15:26
на лике в 3 раза уже упало все 17 тр за 3050-бери не хочу)
Видеокарты продолжают дешеветь – за 2 месяца цены на геймерские модели в РФ упали в 2 раза
Алексей Розаев
15:21
35% GPU от игровых карт и 100% GPU майнинговых карт пропорции мы никогда не узнаем ставлю на 70/30 соответственно примерно 55-60% всех GPU
По оценкам экспертов, майнеры на пике спроса покупали не более 35% игровых видеокарт
wwr222
15:18
Это другой ТХ. На платформе GreatWall.
О чем нам не говорят и не показывают в обзорах железа
Андрей Кольцов
15:17
Захожу в эти блоги ради комментариев. Саму статью, естественно, не читаю. Но так вышло, что комментариев нет – придется самому писать. Какого х*я ты кидаешь ссылки на товар, которого нет в наличии?
Видеокарты продолжают дешеветь – за 2 месяца цены на геймерские модели в РФ упали в 2 раза
Алексей Полянский
15:15
Это шок для тебя, но видики берут для старых игр и под новые моники. Например, 2к 144. Если на такой денег нет, то и на видяшку нет) не кукарекай
Видеокарты NVIDIA в магазинах РФ продолжают дешеветь – цены уже ниже рекомендованных
Bers2k
15:15
Суть в том, что это как бы сезонная фигня, типа пшикнул и якобы не заразиться... разработано с целью стричь бабла каждый сезон. Универсальное лекарство чтобы вылечить на 100% в случае болезни - НЕТ. ...
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